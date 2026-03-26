Los Delinqüentes amplían gira 25 aniversario 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores' a Castellón o Palma

Los Delinqüentes han sumado cinco nuevas fechas a la gira del 25 aniversario de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', con lo que más ciudades podrán disfrutar de su mezcla de flamenco festivo con rock, blues, reggae y funk, según han informado en Instagram.

Así, la banda actuará el 6 de agosto en el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona), el 7 de agosto en el Som Festival de Castellón, el 28 de agosto en Es Jardí de Palma de Mallorca y el 12 de septiembre en el Auditorio Joaquín Sabina de Fuenlabrada (Madrid).

Anteriormente, el grupo ya anunció algunas paradas de su tour, como Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid o Zaragoza. En estas dos últimas ciudades ya se ha colocado el cartel de 'No hay entradas'. . Está previsto que la banda interprete canciones como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo', 'Nube de pegatina' o 'El aire de la calle' en un repertorio convertido ya en parte del imaginario cultural de toda una generación marcada por el sentimiento garrapatero.

El tour arrancará el próximo 10 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y continuará en el Roig Arena de Valencia (17 de abril), el Movistar Arena de Madrid (24 de abril), el CUBEC! de Bilbao (22 de mayo), la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 de mayo), el Espacio Norte de Murcia (12 de junio), el ciclo Icónica Santalucía Sevilla (14 de junio), el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).

Esta gira, según la banda, rinde homenaje al disco debut de la formación y también a la figura de Er Migue, motor creativo y espiritual del trío junto a El Canijo de Jerez y Diego Ratón.