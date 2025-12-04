Mundo

Qué se sabe del vuelo MH370 a 11 años de su desaparición con 239 personas a bordo: Malasia reactiva la búsqueda

La empresa Ocean Infinity retomará la exploración submarina en un área de 15.000 kilómetros cuadrados, tras más de una década sin respuestas sobre el destino del avión

Guardar
El oficial Rayan Gharazeddine chequea
El oficial Rayan Gharazeddine chequea el agua en el sur del océano Índico frente a las costas de Australia desde un AP-3C Orion de la fuerza aérea australiana, durante una operación de búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido, el 22 de marzo de 2014. (AP Foto/Rob Griffith, archivo)

Hace más de una década, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro, desatando uno de los misterios más desconcertantes de la aviación.

A pesar de años de búsquedas multinacionales, los investigadores aún no saben exactamente qué pasó con el avión o sus 239 pasajeros y tripulantes.

El miércoles, el gobierno de Malasia dijo que la compañía estadounidense de robótica marina Ocean Infinity reanudaría el 30 de diciembre la búsqueda en el fondo del mar del avión desaparecido, reavivando las esperanzas de que finalmente pueda ser encontrado.

Una búsqueda exhaustiva en el sur del océano Índico, donde se cree que se estrelló el avión, no arrojó prácticamente nada. Salvo unos pequeños fragmentos que llegaron a la orilla, nunca se recuperaron cuerpos ni restos de gran tamaño.

“Buenas noches, Malasia Tres Siete Cero”

El Boeing 777 desapareció del radar del tráfico aéreo 39 minutos después de partir de Kuala Lumpur con destino a Pekín el 8 de marzo de 2014.

Se exhiben insignias durante
Se exhiben insignias durante el sexto evento anual en memoria del vuelo desaparecido MH370 de Malaysia Airlines en Putrajaya, Malasia, el 7 de marzo de 2020. REUTERS/Lim Huey Teng

La última llamada por radio del piloto a Kuala Lumpur —“Buenas noches, Malaysian Three Seven Zero”— fue la última comunicación antes de que el avión cruzara al espacio aéreo vietnamita y no se registrara con los controladores allí.

Minutos después, el transpondedor del avión, que transmite su ubicación, se apagó. El radar militar mostró que el avión regresó sobre el mar de Andamán, y los datos satelitales sugirieron que continuó volando durante horas, posiblemente hasta agotar el combustible, antes de estrellarse en una zona remota del sur del océano Índico.

Las teorías sobre lo sucedido abarcan desde un secuestro hasta la despresurización de la cabina o un fallo eléctrico. No hubo ninguna llamada de socorro, ni se exigió un rescate, ni evidencia de fallo técnico ni de mal tiempo.

En 2018, los investigadores malasios exoneraron a los pasajeros y la tripulación, pero no descartaron una posible interferencia ilícita. Las autoridades afirman que alguien cortó deliberadamente las comunicaciones y desvió el avión.

Los pasajeros vinieron de muchos países.

El MH370 transportaba 227 pasajeros, incluidos cinco niños pequeños, y 12 tripulantes. La mayoría de los pasajeros eran chinos, pero también había ciudadanos de Estados Unidos, Indonesia, Francia, Rusia y otros países.

Un niño se limpia las
Un niño se limpia las lágrimas durante una oración especial el martes 8 de marzo de 2016 en Kuala Lumpur, Malasia, luego de que el vuelo 370 de Malaysia Airlines se estrelló en el océano. (AP Foto/Joshua Paul, Archivo)

Entre las personas a bordo se encontraban dos jóvenes iraníes que viajaban con pasaportes robados, un grupo de artistas de caligrafía chinos, 20 empleados de la empresa tecnológica estadounidense Freescale Semiconductor, un doble de acción del actor Jet Li y varias familias con niños pequeños. Muchas familias perdieron a varios miembros.

La mayor búsqueda submarina de la historia

Las operaciones de búsqueda comenzaron en el Mar de China Meridional, entre Malasia y Vietnam, y luego se expandieron al Mar de Andamán y al sur del Océano Índico.

Australia, Malasia y China coordinaron la mayor búsqueda submarina de la historia, que abarcó aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados (46.000 millas cuadradas) de lecho marino frente a la costa occidental de Australia. Aeronaves, buques equipados con sonar y submarinos robóticos rastrearon el océano en busca de rastros del avión.

Las señales que se creía provenían de la caja negra del avión resultaron provenir de otras fuentes, y no se encontraron restos. El primer escombro confirmado fue un flaperón descubierto en la isla Reunión en julio de 2015, al que se le sumaron fragmentos posteriormente en la costa este de África. La búsqueda se suspendió en enero de 2017.

En 2018, la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity reanudó la búsqueda bajo un acuerdo de “si no hay hallazgo, no hay pago”, centrándose en áreas identificadas a través de estudios de deriva de escombros, pero terminó sin éxito.

El ex primer ministro de
El ex primer ministro de Malasia, Abdullah Ahmad Badawi (centro), participa en una oración multitudinaria multirreligiosa por los pasajeros del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Sepang, el 9 de marzo de 2014. REUTERS/Edgar Su/Foto de archivo

El desafío de localizar restos

Una razón por la que una búsqueda tan exhaustiva no logró encontrar pistas es que nadie sabe exactamente dónde buscar. El océano Índico es el tercero más grande del mundo, y la búsqueda se llevó a cabo en una zona difícil, donde los investigadores se encontraron con mal tiempo y profundidades promedio de alrededor de 4 kilómetros (2,5 millas).

No es común que los aviones desaparezcan en las profundidades marinas, pero cuando lo hacen, puede ser muy difícil localizar sus restos. En los últimos 50 años, decenas de aviones han desaparecido, según la Red de Seguridad Aérea.

Empresa estadounidense reanuda búsqueda

En marzo, el gobierno de Malasia autorizó otro contrato de “si no se encuentra, no se cobra” con Ocean Infinity para reanudar la operación de búsqueda en el fondo marino en un nuevo sitio de 15.000 kilómetros cuadrados (5.800 millas cuadradas) en el océano. Ocean Infinity recibirá 70 millones de dólares solo si se encuentran restos.

Sin embargo, la búsqueda se suspendió en abril debido al mal tiempo. El gobierno anunció el miércoles que Ocean Infinity reanudará la búsqueda de forma intermitente a partir del 30 de diciembre durante un total de 55 días, en zonas específicas que se cree tienen la mayor probabilidad de encontrar la aeronave desaparecida.

No está claro si la compañía cuenta con nuevas pruebas de la ubicación del avión. Ha afirmado que utilizará nueva tecnología y ha colaborado con numerosos expertos para analizar los datos y delimitar la zona de búsqueda al lugar más probable.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Malaysia Airlinesvuelo 370accidenteavióndesaparecidos

Últimas Noticias

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: al menos siete muertos tras un bombardeo con más de 500 drones

Los dos fallecidos en Donetsk estaban en Kostiantínivka, localidad cercana al frente de combate y uno de los puntos bajo presión constante por parte de las fuerzas rusas

Rusia lanzó un nuevo ataque

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

En su visita a Beijing, el presidente francés afirmó ante el líder chino que “el conflicto representa una amenaza vital para la seguridad europea y para el respeto del orden internacional basado en el Estado de derecho”

Macron instó a Xi Jinping

Israel identificó los restos del penúltimo rehén asesinado por Hamas en Gaza: es un ciudadano tailandés

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa israelíes señalaron que, “tras completarse el proceso de identificación”, representantes del ejército y del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a la familia de Sudthisak Rinthalak sobre la devolución del cuerpo para su entierro

Israel identificó los restos del

Putin llega a India para reunirse con Modi en medio de la presión de Trump por la compra de petróleo ruso

La agenda incluye reuniones con el primer ministro indio, un encuentro privado y una cumbre bilateral, además de una cita empresarial al día siguiente

Putin llega a India para

Israel bombardeó el sur de la Franja de Gaza tras un ataque del grupo terrorista Hamas contra cinco soldados israelíes

Las FDI justificaron la acción como respuesta a una “violación flagrante” del alto el fuego, refiriéndose a los combates en Rafah —zona bajo control israelí en el sur del enclave— donde sus tropas “se encontraron con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina”

Israel bombardeó el sur de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy 4 de diciembre

Temblor hoy 4 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Cómo usar miel y aloe vera para fortalecer el sistema inmunológico

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en diciembre 2025

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Los adolescentes que tienen perros como mascotas disfrutan de una mejor salud mental, según un estudio

INFOBAE AMÉRICA
AWS y Google se alían

AWS y Google se alían para facilitar las conexiones privadas y de alta velocidad entre proveedores de nube

Ejecutado en público en Irán un hombre por el asesinato de su esposa en 2020

Barcelona, elegida como Capital europea de la Navidad 2026

La Cambra de Girona refuerza la cooperación con instituciones mexicanas

Iberdrola celebra la VI edición de los Premios Iberdrola Supera, con los que fomenta el deporte femenino

ENTRETENIMIENTO

Quentin Tarantino desata polémica tras

Quentin Tarantino desata polémica tras insultar la actuación de Paul Dano en “There Will Be Blood”

Lali Espósito se sincera sobre la fama y su evolución artística en el esperado estreno de Netflix

Amanda Seyfried reflexionó sobre la maternidad y su nueva etapa a los 40: “Me siento más joven ahora que hace 10 años”

Matthew Rhys confesó cómo el síndrome del impostor y el humor marcan su carrera actoral

Gaten Matarazzo reflexionó sobre el final de Stranger Things: “Después de leer el guion final, sentí que era el cierre correcto”