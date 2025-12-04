Mundo

Los gobiernes de Israel y El Líbano retomarán conversaciones directas en plena escalada en la frontera sur

Las autoridades libanesas anunciaron que el 19 de diciembre se reanudarán las negociaciones, mientras continúan los bombardeos israelíes y crecen las preocupaciones por una posible ampliación del conflicto

Guardar
El presidente de Líbano, Joseph
El presidente de Líbano, Joseph Aoun.

Las autoridades libanesas han confirmado este jueves que el próximo 19 de diciembre reanudarán las conversaciones con representantes israelíes bajo el mecanismo de supervisión del alto el fuego alcanzado hace poco más de un año en El Líbano. “Es obvio que la primera sesión no ha sido muy productiva, pero ha sentado las bases para futuras sesiones que comenzarán el 19 de este mes”, señaló en una rueda de prensa el ministro de Información libanés, Paul Morcos, tras una reunión del gabinete del presidente, Joseph Aoun, celebrada este jueves en el Palacio de Baabda.

El ministro también subrayó que las reacciones iniciales a la reunión han sido “positivas”, señalando la importancia de “aprovechar” este ambiente para evitar una “segunda guerra” en territorio libanés.

La cita previa ocurrió en la ciudad libanesa de Naqura, sede del cuartel general de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para El Líbano (FINUL), involucrando a una delegación israelí liderada por el director de política exterior del Consejo de Seguridad, Uri Resnick, y a la parte libanesa comandada por el ex embajador Simon Karam. Según informó la Embajada de Estados Unidos en Beirut, también participó la enviada especial adjunta de Estados Unidos para Medio Oriente, Morgan Ortagus. Se trató del primer encuentro directo entre representantes civiles de Israel y El Líbano en más de cuatro décadas.

En las últimas semanas, la fuerza de paz de las Naciones Unidas en El Líbano ha documentado más de 10.000 violaciones israelíes del alto el fuego acordado a finales de noviembre de 2024 entre el gobierno israelí y el grupo terrorista Hezbollah.

El humo se eleva tras nuevos ataques israelíes en el sur del Líbano

Este mismo jueves, el Ejército de Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre el sur del Líbano, tras emitir advertencias urgentes a los residentes de cuatro localidades por la presunta presencia de “infraestructuras militares” de Hezbollah.

“A los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes a ellos en los pueblos de Jabaa y Pasta, permanecer en el área designada los pone en riesgo”, afirmó Adraee en un video publicado en su cuenta de X junto a dos ilustraciones con las zonas que pide evacuar antes de la ofensiva.

Y añadió que, al menos, deben alejarse 300 metros de las instalaciones marcadas y supuestamente usadas por Hezbollah “en sus intentos prohibidos de recuperar sus actividades en la zona”.

El acuerdo de alto el fuego, sellado tras meses de combates iniciados tras los ataques del 7 de octubre de 2023, obliga tanto a Israel como a Hezbollah a retirar sus fuerzas del sur del Líbano. No obstante, el ejército israelí mantiene cinco puestos en el territorio libanés, una decisión criticada tanto por las autoridades libanesas como por Hezbollah, que exigen el retiro total de las fuerzas extranjeras.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

LibanoIsraelHezbollahGuerra en Medio OrienteUltimas noticias America

Últimas Noticias

Murió el influencer Prince Patel, de 18 años, tras chocar con su moto

El creador de contenido conocido como PKR Blogger perdió la vida en Gujarat, India, luego de un choque a alta velocidad sin casco, generando conmoción y debate en las redes sociales

Murió el influencer Prince Patel,

La junta militar de Burkina Faso busca restituir la pena de muerte en delitos de terrorismo, alta traición y espionaje

El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, explicó que la medida responde a las demandas de la población

La junta militar de Burkina

Rusia amplió su ofensiva digital y bloqueó FaceTime y Snapchat por supuestos motivos de seguridad

El regulador Roskomnadzor acusó a ambas plataformas de facilitar actividades criminales y amplió una estrategia que desde 2022 ha desmantelado gran parte del acceso a servicios digitales extranjeros, incluidos redes sociales, mensajerías y redes privadas VPN

Rusia amplió su ofensiva digital

Marco Rubio exigió a los países latinoamericanos “hacer más” para resolver la crisis en Haití

El secretario de Estado de EEUU pidió a los gobiernos de la región aportar más recursos y personal para fortalecer la fuerza internacional que enfrenta a las pandillas en la isla

Marco Rubio exigió a los

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

La primera dama estadounidense destacó la cooperación entre Washington y Moscú para concretar la devolución, en un contexto marcado por denuncias internacionales sobre deportaciones ilegales de miles de menores

Melania Trump logró repatriar a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Caos en la Panamericana Sur: continúa el bloqueo de más de 2 mil mineros que piden ampliar el Reinfo

Depresión blanca: claves para cuidar la salud mental en Navidad

Familia captó a niña de 11 años y la sometió a años de esclavitud en Cusco: PJ los condenó a más de 14 años de cárcel

Qué alimentos no debes comer para evitar que se te suba la presión arterial

Renuncia Ariel Juárez a la Junta de Caminos del Edomex tras escándalo por pelea en plaza de Metepec

INFOBAE AMÉRICA
Jafar Panahi desafía la amenaza

Jafar Panahi desafía la amenaza de prisión y confirma que regresará a Irán tras el éxito de ‘Fue solo un accidente’

Trump, en medio de las negociaciones sobre Ucrania: "No es una situación fácil. ¡Qué desastre!"

Asesinada una mujer de 29 años en Alicante en un presunto caso de violencia de género

Morant asegura que se investigará todo sobre las posibles irregularidades del CNIO y promete colaborar con la Justicia

55.843 espectadores, récord de asistencia a un partido de la selección femenina de fútbol en España

ENTRETENIMIENTO

Murió el influencer Prince Patel,

Murió el influencer Prince Patel, de 18 años, tras chocar con su moto

Los actores que Quentin Tarantino odia: duras críticas del director a Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard

Daniel Craig y el desafío de una nueva Knives Out: “La resolución tiene que incluir siempre un giro inesperado”

Gwyneth Paltrow reflexiona sobre las escenas de sexo y la reacción de su familia al apasionado beso con Timothee Chalamet

Los Jonas Brothers y el reto de crecer con anillos de castidad: “Era extraño el interés en nuestra vida sexual”