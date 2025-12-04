Los gobiernes de Israel y El Líbano retomarán conversaciones directas en plena escalada en la frontera sur

El presidente de Líbano, Joseph Aoun.

Las autoridades libanesas han confirmado este jueves que el próximo 19 de diciembre reanudarán las conversaciones con representantes israelíes bajo el mecanismo de supervisión del alto el fuego alcanzado hace poco más de un año en El Líbano. “Es obvio que la primera sesión no ha sido muy productiva, pero ha sentado las bases para futuras sesiones que comenzarán el 19 de este mes”, señaló en una rueda de prensa el ministro de Información libanés, Paul Morcos, tras una reunión del gabinete del presidente, Joseph Aoun, celebrada este jueves en el Palacio de Baabda.

El ministro también subrayó que las reacciones iniciales a la reunión han sido “positivas”, señalando la importancia de “aprovechar” este ambiente para evitar una “segunda guerra” en territorio libanés.

La cita previa ocurrió en la ciudad libanesa de Naqura, sede del cuartel general de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para El Líbano (FINUL), involucrando a una delegación israelí liderada por el director de política exterior del Consejo de Seguridad, Uri Resnick, y a la parte libanesa comandada por el ex embajador Simon Karam. Según informó la Embajada de Estados Unidos en Beirut, también participó la enviada especial adjunta de Estados Unidos para Medio Oriente, Morgan Ortagus. Se trató del primer encuentro directo entre representantes civiles de Israel y El Líbano en más de cuatro décadas.

En las últimas semanas, la fuerza de paz de las Naciones Unidas en El Líbano ha documentado más de 10.000 violaciones israelíes del alto el fuego acordado a finales de noviembre de 2024 entre el gobierno israelí y el grupo terrorista Hezbollah.

El humo se eleva tras nuevos ataques israelíes en el sur del Líbano

Este mismo jueves, el Ejército de Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre el sur del Líbano, tras emitir advertencias urgentes a los residentes de cuatro localidades por la presunta presencia de “infraestructuras militares” de Hezbollah.

“A los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes a ellos en los pueblos de Jabaa y Pasta, permanecer en el área designada los pone en riesgo”, afirmó Adraee en un video publicado en su cuenta de X junto a dos ilustraciones con las zonas que pide evacuar antes de la ofensiva.

Y añadió que, al menos, deben alejarse 300 metros de las instalaciones marcadas y supuestamente usadas por Hezbollah “en sus intentos prohibidos de recuperar sus actividades en la zona”.

El acuerdo de alto el fuego, sellado tras meses de combates iniciados tras los ataques del 7 de octubre de 2023, obliga tanto a Israel como a Hezbollah a retirar sus fuerzas del sur del Líbano. No obstante, el ejército israelí mantiene cinco puestos en el territorio libanés, una decisión criticada tanto por las autoridades libanesas como por Hezbollah, que exigen el retiro total de las fuerzas extranjeras.

(Con información de Europa Press)