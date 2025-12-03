Israel espera la entrega de los restos de un presunto rehén hallados por grupos terroristas palestinos en el norte de Gaza

Israel espera recibir en las próximas horas, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos de un rehén hallados por grupos terroristas palestinos en el norte de la Franja de Gaza, según informó la Oficina del Primer Ministro. Tanto los terroristas de Hamas como los de la Yihad Islámica Palestina anunciaron que entregarán el cuerpo este miércoles a las 17.00 hora local (13.00 GMT).

Tras la entrega, los restos serán trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación. El procedimiento será clave para establecer si pertenecen al sargento mayor de policía Ran Gvili o al ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, quienes fueron secuestrados durante el ataque terrorista de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. De confirmarse, solo uno de estos cuerpos permanecería aún en poder de las facciones palestinas.

Los restos serán analizados en el instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv para determinar si pertenecen a Ran Gvili o Sudthisak Rinthalak (REUTERS/Stringer)

Militantes de Hamas y la Jihad Islámica Palestina recuperaron el cuerpo este miércoles en Beit Lahiya, al norte de la Franja, en colaboración con un equipo de la Cruz Roja. Posteriormente, las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Jihad Islámica Palestina, señalaron haber hallado un cuerpo, aunque sin precisar a cuál de los dos rehenes corresponde.

Las autoridades israelíes confirmaron que los restos mortales entregados el martes por Hamas a través del Comité Internacional de la Cruz Roja no pertenecen a ninguno de los dos últimos rehenes fallecidos. Según la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, el análisis realizado en el Centro Nacional de Medicina Forense determinó que “los hallazgos traídos ayer para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos”.

Las autoridades israelíes confirmaron que los restos entregados previamente por Hamas no corresponden a los dos últimos rehenes fallecidos (REUTERS/Stringer)

Los familiares de los rehenes asesinados que permanecen en Gaza fueron informados de los resultados. El gobierno de Israel reiteró que “los esfuerzos para recuperarlos no cesarán hasta que se complete la misión: que reciban un entierro digno en su país”.

Medios palestinos informaron que los restos fueron hallados en Beit Lahiya, aunque las autoridades israelíes no detallaron a qué se refieren exactamente al hablar de “hallazgos”. Anteriores entregas de cuerpos por parte de Hamas tampoco correspondieron a cautivos, según reconoció el grupo palestino, que alegó dificultades para encontrar los restos entre los escombros y la falta de información de los responsables de los entierros.

La devolución de los cuerpos de los dos últimos rehenes cumple una de las condiciones iniciales del plan del expresidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

El Comité Internacional de la Cruz Roja intermediará en la transferencia del cuerpo recuperado por Hamas y la Yihad Islámica Palestina (AP/Abdel Kareem Hana)

El pasado fin de semana, familiares y ciudadanos reclamaron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv la repatriación de los últimos cuerpos retenidos. Itzik Gvili, padre de Ran, exigió que “no debe haber una siguiente fase en el actual alto el fuego en Gaza, y ningún día después en Gaza, hasta que Hamas devuelva los dos últimos cuerpos”. Otros participantes recordaron la importancia de mantener la presión social hasta concretar la recuperación de los restos.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas anunció la semana pasada que reducirá sus actividades dado que solo quedan en Gaza los cuerpos de dos secuestrados fallecidos. Gvili, en una declaración crítica, señaló que “dicen que están buscando los cuerpos, pero no vemos ningún progreso. Nos están manipulando, y esto tiene que parar ya”.