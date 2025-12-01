Mundo

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano

La organización internacional subrayó la importancia de que cada compañía evalúe riesgos y priorice la protección de pasajeros y tripulación en medio de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Se muestra el logotipo de
Se muestra el logotipo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). REUTERS/Denis Balibouse

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) dijo este lunes que las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de forma individual los riesgos, incluidas las medidas de clausura de espacios aéreos, poniendo por delante la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones en la toma de sus decisiones operativas.

“La seguridad es y seguirá siendo la principal prioridad de la aviación”, señaló la entidad que representa los intereses de la industria del transporte aéreo, con más de 360 compañías aéreas afiliadas.

La IATA expresó esta posición al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como cerrado “en su totalidad”, un elemento adicional en la guerra de nervios entre ambos países.

Esta situación se enmarca en el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe y se produce tras sus bombardeos contra supuestas “narcolanchas” que habrían zarpado de territorio venezolano y colombiano.

Imagen del espacio aéreo venezolano
Imagen del espacio aéreo venezolano tras el cierre impuesto por Estados Unidos.

La IATA sostuvo que la precaución es “aún más importante en escenarios donde se han emitido alertas o se han planteado inquietudes específicas” y que en estos casos las aerolíneas están llamadas a actuar conforme a las normas vigentes y “cuando sea necesario suspender o cancelar operaciones”.

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, siglas en inglés) alertó el sábado sobre los riesgos de volar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

“Las aerolíneas han manifestado públicamente su disposición a reanudar los servicios hacia Venezuela tan pronto como existan las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura y eficiente”, enfatizó la IATA, que instó a los gobiernos y a las partes interesadas “a respetar la responsabilidad de las aerolíneas de tomar decisiones basadas en la seguridad”.

Aclaró que aunque los cielos deben permanecer abiertos, la seguridad y el cumplimiento legal “deben prevalecer siempre”.

Infantes de Marina de EEUU
Infantes de Marina de EEUU vigilan en el mar Caribe, el 18 de noviembre de 2025. Sargento Nathan Mitchell/Cuerpo de Marines de EEUU/Handout vía REUTERS.

La decisión de Iberia

Iberia ha cancelado sus operaciones a Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) de este mismo lunes, y prorroga así la suspensión que acordó el sábado 29 de noviembre, según han dicho a EFE fuentes de Iberia.

Fuentes del gestor de la navegación aérea en España, Enaire (que se encarga de dar publicidad a las recomendaciones de la AESA), han confirmado también a EFE que este lunes han colgado dos nuevas alertas, con “recomendación fuertemente” (sic) a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, el que da servicio a Caracas, la capital venezolana.

El nuevo aviso (‘notam’ en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Según las fuentes de Iberia, su intención es retomar los vuelos a Venezuela “en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad”.

Iberia canceló sus operaciones a
Iberia canceló sus operaciones a Venezuela hasta el 31 de diciembre. REUTERS/Rafael Marchante

La aerolínea española, integrada en el grupo IAG, ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien solicitar el reembolso del importe del billete.

(con información de EFE)

IATA espacio aéreo Venezuela Estados Unidos seguridad

