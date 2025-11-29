Mundo

La Unión Africana suspendió a Guinea-Bissau tras el golpe de Estado

El organismo calificó la intervención militar como “un grave atentado contra el orden democrático y constitucional”, y advirtió que podría imponer sanciones a los principales responsables

El alto mando de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau designó al ex jefe del Estado Mayor, general Horta Inta-a, como líder de la junta militar (REUTERS/Delcyo Sanca)

La Unión Africana (UA) suspendió de forma inmediata a Guinea-Bissau de todas sus actividades y órganos tras el golpe de Estado militar que derrocó al presidente saliente Umaro Sissoco Embaló, exigiendo el restablecimiento del orden constitucional en el país.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Paz y Seguridad de la UA, que reiteró su política de “tolerancia cero” ante los cambios inconstitucionales de gobierno y calificó la asonada como “un grave atentado contra el orden democrático y constitucional”.

En la resolución, la UA subrayó que Guinea-Bissau permanecerá excluida de todas las actividades de la organización, sus órganos e instituciones, hasta que se restablezca el orden constitucional. El Consejo instó a la junta militar a respetar la ley y la voluntad popular, permitir que la Comisión Nacional Electoral (CNE) proclame los resultados de las elecciones y abstenerse de cualquier interferencia adicional en los procesos políticos. Además, advirtió que, de no cumplirse estas condiciones, impondrá sanciones específicas a los responsables del golpe.

El golpe de Estado se produjo el miércoles, tras las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el domingo anterior. Tanto el presidente saliente, Embaló, como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, se adjudicaron la victoria, lo que incrementó la tensión política. Tras la intervención militar, el alto mando de las Fuerzas Armadas designó al ex jefe del Estado Mayor, general Horta Inta-a, como líder de la junta militar, quien asumirá la dirección del país durante un periodo de transición de un año, de acuerdo con una declaración difundida por la televisión estatal.

Soldados patrullan la carretera principal de Bissau, en Guinea-Bissau (REUTERS/Luc Gnago)

En medio de la crisis, el gobierno de Senegal organizó la evacuación de Embaló, quien llegó a territorio senegalés el jueves en un vuelo fletado por ese país. Paralelamente, la UA solicitó a todos los Estados miembros y a la comunidad internacional que rechacen el cambio inconstitucional de gobierno y eviten cualquier acción que pueda legitimar o apoyar al régimen militar instaurado.

El Consejo de Paz y Seguridad expresó su respaldo a la Misión de Mediación de Alto Nivel de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao/ECOWAS), creada para proteger las instituciones estatales y prevenir nuevos episodios de violencia, y pidió al presidente de la Comisión de la UA la creación de un mecanismo de seguimiento para monitorear la situación.

La Cedeao/ECOWAS suspendió a Guinea-Bissau de sus órganos de decisión hasta que se restablezca el orden constitucional. Además, la UA exigió la liberación “inmediata e incondicional” de todos los funcionarios electorales, figuras políticas y participantes en los comicios que permanecen detenidos, y subrayó la necesidad de garantizar su seguridad y dignidad.

El Consejo de Paz y Seguridad dejó claro que vigilará de cerca la evolución de la situación y que la imposición de sanciones sigue sobre la mesa si no se cumplen sus demandas.

La Unión Africana calificó el golpe de Estado en Guinea-Bissau como “un grave atentado contra el orden democrático y constitucional” (REUTERS/Tiksa Negeri)

El trasfondo de la crisis política en Guinea-Bissau es complejo. El país, con una población de 2,2 millones de habitantes, ha experimentado una sucesión de golpes y tentativas de golpe desde su independencia de Portugal en 1974. Las recientes elecciones estuvieron marcadas por la ausencia de los principales opositores y la autoproclamación de victoria por parte de los dos principales candidatos, lo que reflejó la fragilidad institucional. Además, la ubicación geográfica de Guinea-Bissau la ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de cocaína entre América Latina y Europa, un fenómeno que, según expertos, ha agravado las crisis políticas y la inestabilidad.

La historia reciente de Guinea-Bissau está marcada por una inestabilidad persistente, con varios golpes de Estado y transiciones abruptas de poder que han impedido la consolidación de un sistema democrático duradero.

