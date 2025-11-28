La Unión Europea avanza hacia límites estrictos en redes sociales mientras aumenta la regulación en otros países

El Parlamento Europeo impulsa una edad mínima de 16 años para acceder a redes sociales en la Unión Europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parlamento Europeo aprobó el 26 de noviembre una resolución que insta a los Estados miembros a implementar una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales.

De acuerdo con la información compartida por The Independent, la medida, que no es jurídicamente vinculante, busca garantizar una participación en línea apropiada para la edad y se produce en un contexto en el que varios países europeos y Australia avanzan hacia regulaciones más estrictas sobre el acceso de los menores a plataformas digitales.

La propuesta surge tras el llamado del presidente francés, Emmanuel Macron, quien solicitó previamente una normativa de la UE que prohibiera las redes sociales para niños menores de 15 años. No obstante, la responsabilidad de establecer límites de edad recae en cada país miembro, lo que deja abierta la manera en que se podría implementar la medida de forma uniforme.

Regulación dentro de la UE

La resolución aprobada por el Parlamento Europeo también incluye un límite de edad digital armonizado de 13 años, por debajo del cual ningún menor podría acceder a las plataformas de redes sociales.

Macron impulsa regulaciones europeas para restringir el acceso de menores a redes sociales

Este límite se extiende a servicios de intercambio de videos y a “compañeros de inteligencia artificial”. Aunque la resolución no establece políticas vinculantes, la iniciativa refleja la creciente preocupación por la protección infantil en el entorno digital.

Actualmente, las plataformas como TikTok, Facebook y Snapchat exigen que los usuarios tengan al menos 13 años para registrarse. Sin embargo, expertos en protección infantil alertaron que los controles existentes resultan insuficientes, y datos oficiales en distintos países europeos indicaron que un gran número de menores de 13 años ya cuenta con perfiles activos en redes sociales.

Experiencias internacionales

En Australia, una ley aprobada en noviembre de 2024 obliga a las grandes plataformas digitales a impedir que los menores inicien sesión, bajo riesgo de multas de hasta USD 32,1 millones.

Desde enero de este año se realizan ensayos sobre los métodos para aplicar la norma, y la prohibición entrará en vigor a partir del 10 de diciembre.

Bélgica implementó en 2018 una ley que exige que los menores tengan al menos 13 años para crear cuentas en redes sociales sin permiso de sus padres. Esta legislación refuerza los controles sobre la participación infantil en plataformas digitales.

En Gran Bretaña, la Ley de Seguridad en Línea, aprobada en 2023 y aplicada desde 2025, establece estándares más estrictos para redes sociales, incluyendo restricciones de edad apropiadas, aunque aún no define un límite de edad específico para menores.

Expertos advirtieron que los controles actuales en redes sociales como TikTok y Facebook no logran impedir el acceso de menores de 13 años

Situación en países claves de Europa

En Francia, desde 2023 las plataformas deben obtener el consentimiento de los padres para que menores de 15 años puedan crear cuentas. Medios locales señalaron que dificultades técnicas retrasaron la implementación de esta norma.

Además, un panel encargado por Macron recomendó en abril de 2024 reglas más estrictas, como la prohibición de teléfonos celulares para menores de 11 años y de teléfonos con acceso a internet para niños menores de 13 años.

En Alemania, los menores de entre 13 y 16 años solo pueden usar redes sociales con el consentimiento de sus padres. Sin embargo, defensores de la protección infantil consideran que los controles actuales son insuficientes y solicitan un mayor cumplimiento de la normativa existente.

Italia estableció que los menores de 14 años requieren autorización parental para registrarse en plataformas digitales, mientras que a partir de esa edad no se necesita consentimiento.

La tendencia internacional apunta a regulaciones más estrictas para proteger a menores de riesgos en el entorno digital y redes sociales

Por su parte, Países Bajos no cuenta con una edad mínima legal, pero desde enero de 2024 prohibió el uso de dispositivos móviles en aulas para reducir distracciones, exceptuando clases digitales, necesidades médicas o discapacidades.

En Noruega, el gobierno propuso en octubre de 2024 elevar la edad mínima de consentimiento de 13 a 15 años, aunque los padres aún podrían autorizar el uso de redes sociales para sus hijos menores del límite.

Según datos oficiales, la mitad de los niños de nueve años ya utilizan algún tipo de red social en el país. La ministra de Digitalización, Caroline Stage, señaló que se requiere una mejor protección de los niños y jóvenes en línea.

Desafíos y perspectivas

Según informó The Independent la implementación de límites de edad en redes sociales enfrenta obstáculos técnicos y legales en distintos países, aunque la tendencia internacional apunta hacia un aumento de regulaciones orientadas a proteger a menores de riesgos asociados con el entorno digital.

La resolución europea marca un punto de referencia para futuras políticas, mientras Australia y varias naciones europeas continúan ajustando sus marcos legales y mecanismos de control sobre la participación infantil en plataformas digitales.