Colombia

Creadora de contenido comparó precios en Medellín y generó debate en redes sociales: “Una hamburguesa vale lo mismo que en Noruega”

El video encendió el debate sobre el costo de vida en esa ciudad colombiana, al afirmar que los precios en restaurantes y arriendos han alcanzado niveles similares a los de países europeos

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La tiktoker Gabrielaylavida desató polémica al comparar los precios de alimentos y alquileres en Medellín con los de países europeos, al afirmar en un video que el costo de una hamburguesa en la ciudad es tan alto como el que pagó en Noruega - crédito Gabrielaylavida / Tiktok

Las declaraciones de Gabrielaylavida en TikTok abrieron un debate sobre los precios actuales en Medellín y su impacto en la vida cotidiana. Su video, que rápidamente generó reacciones, expuso la preocupación por el costo de productos y servicios básicos en la ciudad.

Empezó relatando: “Oigan, salí a almorzar con mi mamá y tenía ganas de hamburguesa, ¿cierto? Entonces entramos a Chef Burger”, relató la creadora. Gabrielaylavida quedó sorprendida al ver que una hamburguesa costaba “45.900” pesos colombianos.

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Según explicó: “Yo me acuerdo que hace un año y medio, dos años, las hamburguesas costaban 35.000, 37.000, pero es que 45.000 pesos. O sea, les juro que es el mismo precio que yo pagué en Noruega por una hamburguesa”.

La comparación con los precios internacionales fue uno de los puntos que más llamó la atención en su relato. “Estamos en Medellín. Sí, con sueldos de Medellín. No es solamente el tema de la inflación, sino esto ya es un problema como de gentrificación”, expresó. En su opinión, la ciudad atraviesa una transformación que afecta directamente a quienes buscan alternativas accesibles para comer o vivir.

Según su reclamo, los precios están altos debido a la gentrificación que sufre la ciudad - crédito Gabrielaylavida / Tiktok
Según su reclamo, los precios están altos debido a la gentrificación que sufre la ciudad - crédito Gabrielaylavida / Tiktok

En la publicación, Gabrielaylavida también mencionó ejemplos como galletas a “30.000” o “helados a 50.000”, y cuestionó los valores de los arriendos que, según ella, “hace tres, cuatro años costaban, yo no sé, 1.500.000, están fácilmente en 3.500.000”.

Los comentarios en la red social reflejaron diversas posturas. Algunos usuarios opinaron: “Creo que la ciudad está dolarizada”. Otros se mostraron sorprendidos: “Yo fui a Hija Mía y una simple tostada de aguacate $47.000”. La discusión sobre la relación entre salarios y precios también estuvo presente: “Aquí en Canadá están al mismo precio si lo convierten a cop y el salario mínimo aquí es 4 veces mayor”.

La gentrificación en Medellín ha transformado la vida urbana en varios sentidos, generando un debate profundo sobre sus efectos sociales y económicos. Si bien la modernización de barrios y la mejora en la infraestructura parecieran aportar beneficios, las consecuencias para quienes han vivido allí durante años no se pueden ignorar.

Primer plano de una columna de ladrillo con un cartel naranja de 'Se Alquila' adherido; al fondo, edificios de apartamentos borrosos bajo un cielo nublado.
El auge del alquiler turístico en Medellín ha elevado los precios de la vivienda y desplazado a residentes tradicionales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de residentes con mayor poder adquisitivo ha impulsado la renovación de viviendas y comercios, lo que desencadenó un alza considerable en los precios de alquiler y venta. Este fenómeno ha sido especialmente visible en barrios como El Poblado, Laureles y Robledo, donde las familias tradicionales han tenido que mudarse hacia zonas periféricas, ante la imposibilidad de sostener el aumento de los costos.

Uno de los aspectos más notorios es la gentrificación residencial. El auge de plataformas como Airbnb ha contribuido a la disminución de la oferta de viviendas asequibles.

Medellín ha superado a otras ciudades colombianas en precios de arriendo, hecho que se vincula no solo al auge de los nómadas digitales, sino también a la escasez de terrenos edificables en el valle.

Pareja preocupada mira una computadora portátil junto a papeles con cálculos de precios y presupuestos
Comerciantes locales enfrentan dificultades para competir con nuevos negocios exclusivos, resultado de la gentrificación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gentrificación comercial ha modificado la estructura de las zonas tradicionales. Negocios familiares y pequeños comercios ceden su espacio a tiendas y restaurantes exclusivos. Esto afecta la identidad barrial y debilita los lazos comunitarios que caracterizaban a estos sectores. También, la gentrificación cultural se refleja en el acceso restringido a espacios públicos y actividades.

Además, aunque la creadora de contenido expresó su descontento por los altos precios, surgieron voces que justificaron la situación. “Todo sube arriendo, nómina, insumos… vaya abra un negocio y que sea rentable… hay que ser empresario para entender definitivamente”, argumentó un usuario. Otro añadió: “Y creen que eso solo pasa en Medellín, Bogotá, Pereira y Bucaramanga ud. fue que se quedó en el pasado el mínimo aumento los últimos años mucho y 45 mil pesos en 2026 no es mucho recuerde que un kilo de carne cuesta 35”.

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