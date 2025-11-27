Mundo

Francia advirtió sobre el grave deterioro de la seguridad en Venezuela y pidió evitar cualquier viaje al país

La cancillería francesa alertó sobre la suspensión de rutas aéreas, recomendó consultar las condiciones de salida y subrayó la necesidad de extremar precauciones ante posibles controles y carencias de servicios básicos

Guardar
Francia advirtió sobre el grave
Francia advirtió sobre el grave deterioro de la seguridad en Venezuela y pidió evitar cualquier viaje al país (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Las autoridades de Francia recomendaron aplazar cualquier viaje a Venezuela debido al deterioro de la seguridad interna y la interrupción de rutas aéreas operadas por compañías internacionales.

La advertencia figura en una actualización del Ministerio de Relaciones Exteriores fechada el 26 de noviembre, en la que se pide a ciudadanos franceses evitar desplazamientos al país sudamericano y adoptar medidas estrictas de precaución si ya se encuentran allí.

El documento señala que varias aerolíneas suspendieron sus vuelos desde y hacia Venezuela, por lo que sugiere a los viajeros verificar de forma directa con las compañías el estatus de sus itinerarios.

Varias compañías aéreas han suspendido recientemente sus conexiones con Venezuela. En este contexto, se recomienda consultar con su compañía aérea para conocer el estado de los vuelos”, indica la nota oficial.

Francia también advirtió que la situación política y de seguridad requiere atención permanente. El ministerio solicitó evitar reuniones públicas y alejarse de manifestaciones por el riesgo de incidentes.

El comunicado de la cancillería
El comunicado de la cancillería francesa ante el deterioro de la seguridad en Venezuela

Además, recomendó no expresar opiniones sobre la coyuntura política del país. Según el texto, “conviene mantenerse alejado de cualquier manifestación o concentración” y abstenerse de realizar comentarios sobre la realidad interna mientras se permanezca en territorio venezolano.

El comunicado incluye instrucciones sobre documentación, movilidad y servicios básicos. Ante los numerosos controles de identidad, se exige llevar siempre el pasaporte y demostrar el estatus migratorio vigente. Otras recomendaciones responden a problemas estructurales.

Los cortes de electricidad, la falta de agua y la escasez de combustible son mencionados como elementos que complican la vida cotidiana, sobre todo fuera de la capital. Por ello, el gobierno francés aconseja ubicar los puntos de abastecimiento de gasolina y mantener el tanque lleno de forma regular.

La alerta se publica en un momento en que la conectividad aérea del país se encuentra en su nivel más bajo en años. De forma paralela a las advertencias europeas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pidió al régimen de Nicolás Maduro revertir la revocación de permisos aplicada a varias aerolíneas internacionales.

La organización, que agrupa a más de 300 compañías en todo el mundo, subrayó que esta medida profundiza el aislamiento de Venezuela.

Reiteramos nuestra voluntad de promover la cooperación para garantizar la seguridad aérea y preservar la conectividad del país”, señaló IATA en un comunicado.

La Asociación de Transporte Aéreo
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pidió al régimen de Nicolás Maduro revertir la revocación de permisos aplicada a varias aerolíneas internacionales (REUTERS/Anushree Fadnavis)

El régimen venezolano retiró las concesiones de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, alegando que estas empresas se sumaron a supuestas “acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

La decisión se anunció un día después del vencimiento del plazo de 48 horas que el Ministerio de Transporte había fijado para que las aerolíneas reanudaran sus operaciones.

Las compañías habían detenido sus viajes tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y zonas cercanas del Caribe.

La suspensión fue presentada por IATA como una acción orientada a salvaguardar a los usuarios. “Las aerolíneas han priorizado la protección de los pasajeros y sus tripulaciones, evitando operar en áreas con riesgo elevado”, manifestó la asociación.

La limitación de vuelos no solo afecta a extranjeros que buscan ingresar o salir del país, sino también a venezolanos que dependen de estas rutas para viajes de emergencia o trámites consulares. La reducción de alternativas complica la logística y eleva los costos, al obligar a muchos viajeros a utilizar conexiones más largas vía Panamá, República Dominicana o Brasil.

El régimen venezolano retiró las
El régimen venezolano retiró las concesiones de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, alegando que estas empresas se sumaron a supuestas “acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos (EFE/ Fernando Alvarado)

La advertencia francesa se suma a las ya emitidas por otros gobiernos europeos en los últimos años, que destacan los desafíos de seguridad, la volatilidad política y la precariedad de los servicios públicos.

En este contexto, París subraya que su prioridad es la protección de sus ciudadanos. El comunicado oficial concluye recordando que cualquier desplazamiento debe ser pospuesto y que la evolución de la situación exige mantenerse atento a futuras actualizaciones.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

FranciaVenezuelaIATAVuelos suspendidosNicolás MaduroVuelos hacia VenezuelaMinisterio de Relaciones ExterioresAsociación de Transporte Aéreo InternacionalÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Macron presentó un nuevo servicio militar para voluntarios de 18 y 19 años

El programa comenzará con 3.000 jóvenes el próximo verano y aumentará gradualmente a 10.000 por año en 2030 mientras Francia aspira a alcanzar 50.000 voluntarios anuales en 2035

Macron presentó un nuevo servicio

Infancia rohingya en Bangladesh: desnutrición, inseguridad y recortes ponen en jaque la supervivencia en los campos de refugiados

Organismos como UNICEF insisten en la urgencia de mantener el apoyo internacional para evitar un deterioro aún mayor en la vida y el futuro de estos niños

Infancia rohingya en Bangladesh: desnutrición,

La UE y Chile acordaron profundizar su cooperación comercial y de inversiones

El encuentro en Bruselas también dejó acuerdos en materia de apoyo a Ucrania, seguridad, multilateralismo y sostenibilidad

La UE y Chile acordaron

Francia reafirmó su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ante votaciones clave en Bruselas

La Asamblea Nacional pidió por unanimidad que el Gobierno se oponga al tratado negociado por la Comisión Europea

Francia reafirmó su rechazo al

Un secuestro masivo en Nigeria deja al menos 10 personas capturadas por bandas armadas

La situación generó preocupación nacional y llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en las zonas más afectadas

Un secuestro masivo en Nigeria
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Katherine Miranda dijo sentirse orgullosa

Katherine Miranda dijo sentirse orgullosa del hundimiento de la reforma tributaria y lanzó sablazo a Petro

Reportan atentado sicarial contra alto oficial del Ejército adscrito a la brigada contra el narcotráfico

Resultados Sinuano Día hoy 27 de noviembre de 2025

La trama detrás del video que registró un asalto en vivo en Ciudadela

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Venezuela no es solo autoritarismo,

Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder

Los datos satelitales revelan la dinámica estacional y las vulnerabilidades de los glaciares de la Tierra

Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

Condenado a más de once años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

El Ejército israelí investiga la muerte de dos "terroristas" palestinos que se rindieron en Yenín

ENTRETENIMIENTO

Spike Lee y su inesperado

Spike Lee y su inesperado encuentro con el Papa León XIV: vivencias espirituales, un regalo curioso y camisetas de la NBA

Noah Schnapp y el adiós a Stranger Things: “Es aterrador y emocionante”

Kevin Spacey se enfrentará a tres acusaciones más de agresión sexual en el Tribunal Civil de Londres

Billie Eilish estrenará un documental de su último tour dirigido por James Cameron

Colman Domingo compartió su filosofía actoral: “Voy a buscar la humanidad en el villano”