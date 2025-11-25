Mundo

Rescataron a las 24 niñas secuestradas en una escuela de Nigeria tras una semana de cautiverio

El presidente Bola Tinubu confirmó la liberación de las menores capturadas durante un ataque armado en Kebbi

Las 24 niñas secuestradas en una escuela de Kebbi, Nigeria, fueron rescatadas tras permanecer casi una semana en cautiverio (Reuters)

Las 24 niñas que habían sido secuestradas la semana pasada en una escuela del noroeste de Nigeria fueron liberadas y permanecen bajo custodia de las autoridades, confirmó el presidente Bola Tinubu.

El secuestro ocurrió el 17 de noviembre en la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno de la ciudad de Maga, estado de Kebbi, durante un ataque nocturno en el que un grupo armado irrumpió en el establecimiento y capturó a 25 estudiantes, una de las cuales consiguió escapar ese mismo día, informó el director Musa Rabi Magaji a AP.

En el mensaje oficial, Tinubu expresó su alivio por la recuperación de las menores y solicitó a las fuerzas de seguridad nigerianas reforzar la vigilancia en regiones vulnerables para prevenir nuevos hechos similares.

Bola Tinubu, presidente de Nigeria, confirmó y celebró la liberación de las 24 escolares secuestradas en Kebbi (Reuters)

El mandatario destaca la importancia de intensificar los operativos en aquellas zonas donde la presencia estatal resulta insuficiente. Las autoridades estatales confirmaron que las niñas no han sido aún entregadas a sus familias, ya que se realizan los controles médicos y administrativos pertinentes antes de su traslado a Birnin Kebbi, la capital provincial.

Uno de los padres afectados, Abdulkarim Abdullahi, relató a AP que fue notificado sobre la condición de sus hijas y el proceso que sigue el Gobierno para concretar el reencuentro familiar.

Este operativo de rescate se enmarca en un contexto de violencia creciente en distintas regiones de Nigeria. Según datos de AFP, la misma semana en que se perpetró el secuestro en Kebbi, hubo otro ataque de bandas armadas contra la escuela católica St Mary en el estado de Níger, con más de 300 menores y trabajadores retenidos.

El secuestro de las niñas reavivó la preocupación por la seguridad en los centros educativos del país africano (Reuters)

Unos 50 alumnos escaparon durante el fin de semana siguiente, mientras que el resto de las víctimas continúa desaparecido. Además, en el estado de Kwara se registró la sustracción de 10 personas tras una incursión en la localidad de Isapa, y 38 fieles fueron privados de su libertad durante un asalto mortal a una iglesia de Eruku.

Desde 2014, cuando Boko Haram secuestró a 276 alumnas en Chibok, el fenómeno de los “secuestros escolares” adquirió una dimensión central en la crónica de inseguridad nigeriana.

Más de 1.500 alumnos han sido víctimas de secuestros en el país desde el ataque de Boko Haram hace una década (AP Foto/Lekan Oyekanmi, archivo)

Más de 1.500 estudiantes han sido privados de su libertad en episodios similares durante la última década, muchas veces sujetos a liberación únicamente después del pago de rescates y sin que existan detenciones significativas de los autores materiales.

La problemática de la violencia vinculada a grupos armados afecta tanto a comunidades musulmanas como cristianas. Mientras algunos líderes extranjeros han señalado persecuciones selectivas, el gobierno nacional sostiene que los ataques afectan de manera indiscriminada.

Por su parte, el organismo internacional ACLED registró 42 incidentes de violencia contra estudiantes nigerianos solo este año, con cerca del 40% de los casos ligados a extorsión por rescate.

(Con información de AP y AFP)

