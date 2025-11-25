Mundo

Hamas anunció que devolverá el cuerpo de otro rehén israelí hallado en Nuseirat

El grupo terrorista Yihad Islámica dijo que los restos estaban en un campo de refugiados del centro de Gaza y serán entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja

Guardar
Hamas anuncia que entregará este
Hamas anuncia que entregará este martes el cuerpo de un rehén hallado en la Franja de Gaza

Hamas afirma que devolverá el cuerpo de un rehén israelí el martes, como parte del frágil alto el fuego del mes pasado, que se ha mantenido a pesar de los ataques israelíes contra Gaza, el aumento de las bajas palestinas y las acusaciones mutuas de violaciones.

La Yihad Islámica Palestina anunció el hallazgo del cuerpo a principios de esta semana en Nuseirat, un campo de refugiados en el centro de Gaza. El cuerpo será entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja el martes por la tarde, según informó Hamás en Telegram.

Militantes palestinos han liberado los cuerpos de 25 rehenes desde que comenzó el alto el fuego mediado por Estados Unidos el 10 de octubre. Se cree que tres de ellos aún se encuentran en Gaza.

El proceso ha sido lento, lo que pone en peligro la tregua.

Hamas afirma que no ha podido acceder a todos los restos porque están enterrados bajo los escombros de la ofensiva israelí de dos años en territorio palestino. Israel ha acusado a los militantes de demora y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retirar la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el martes que la demora constituyó una violación del alto el fuego.

Israel ha devuelto a Gaza los cuerpos de 330 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun

Las autoridades palestinas han tenido dificultades para identificar los cuerpos sin acceso a pruebas de ADN. Solo 95 han sido identificados, según el Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, que cuenta con profesionales médicos. Mantiene registros detallados que expertos independientes consideran generalmente fiables.

Israel no ha proporcionado detalles sobre sus identidades.

Mientras tanto, en Gaza, niños y familias se enfrentan a las consecuencias de las fuertes lluvias, que han dejado a miles de personas desplazadas y expuestas a la intemperie. Las lluvias han puesto de relieve las graves condiciones humanitarias que enfrentan millones de personas en Gaza.

La guerra comenzó con el ataque liderado por Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1200 personas y tomó como rehenes a más de 250. Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos mediante ceses del fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que 69.775 palestinos han muerto y 170.863 han resultado heridos en la ofensiva de represalia israelí. El número de víctimas ha aumentado durante el alto el fuego, tanto por los nuevos ataques israelíes como por la recuperación e identificación de los cuerpos de las personas fallecidas anteriormente en la guerra. El ministerio informa de 345 muertos y, en total, de 588 cuerpos recuperados desde el inicio del alto el fuego.

No distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero afirma que las mujeres y los niños constituyen la mayoría de las víctimas mortales.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

HamasIsraelGaza

Últimas Noticias

El caso de la “familia del bosque” que divide a Italia: ¿libertad de vida alternativa o negligencia parental?

Nathan Trevallion y Catherine Birmingham vivían con sus tres hijos en una casa sin agua ni luz en la campiña de Chieti. La justicia les retiró la custodia, pero la primera ministra Giorgia Meloni promete inspeccionar al tribunal

El caso de la “familia

Se inyectó vaselina en los bíceps para hacerlos más grandes y ahora podría perder ambos brazos debido a una infección

Kirill Tereshin, apodado el “Popeye ruso”, famoso por sus bíceps gigantes tras inyectarse vaselina y synthol, sufre una infección severa que avanza rápidamente y pone en riesgo su vida

Se inyectó vaselina en los

Greta Thunberg fue vetada de Venecia tras una protesta climática

La activista sueca, junto a 35 miembros de Extinction Rebellion, fue sancionada por las autoridades de la ciudad durante 48 horas a raíz de una manifestación que coincidió con el cierre de la cumbre COP30 en Brasil

Greta Thunberg fue vetada de

Tragedia en Brasil: un empleado murió aplastado por un árbol navideño en el centro de la ciudad de Manaos

El accidente ocurrió durante la instalación de la estructura festiva en la plaza de la capital del estado de Amazonas. Autoridades hallaron irregularidades en el operativo

Tragedia en Brasil: un empleado

El Tribunal Europeo dictaminó que los países miembros deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo

El fallo establece que los Estados de la alianza están obligados a respetar el estatus legal adquirido en otro país del bloque, garantizando igualdad de trato y evitando discriminación por orientación sexual

El Tribunal Europeo dictaminó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de budín de zanahoria

Receta de budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Michelle Rouillard contó detalles de cómo fue su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Me sentí como si me hubiera dejado un novio”

Generación Z manda mensaje a agricultores y transportistas que hicieron megabloqueos en carreteras de México

Jennifer Pedraza respondió a Gustavo Petro por afirmar que investigación sobre alias Calarcá tiene “varios errores”: “Usted no puede salir con este chorro de babas”

Reglamento de Tránsito Edomex: multas tendrán tres opciones de pago con descuento del 50 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
El lateral derecho del Real

El lateral derecho del Real Betis Héctor Bellerín sufre una lesión en el sóleo

Eurocámara defiende potenciar la industria de defensa para tomar el control de su seguridad ante Trump y Putin

Ferran Torres, Barrenetxea y Lamine Yamal lideran el once ideal de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

Estados Unidos y Ucrania avanzan en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz con Rusia

La integración de las Bolsas de Chile, Colombia y Perú alcanza el 70% del proceso de consolidación

ENTRETENIMIENTO

Jake Gyllenhaal impresiona con su

Jake Gyllenhaal impresiona con su increíble transformación física para “Road House” a los 44 años

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”