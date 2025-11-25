Hamas anunció que devolverá el cuerpo de otro rehén israelí hallado en Nuseirat

Hamas anuncia que entregará este martes el cuerpo de un rehén hallado en la Franja de Gaza

Hamas afirma que devolverá el cuerpo de un rehén israelí el martes, como parte del frágil alto el fuego del mes pasado, que se ha mantenido a pesar de los ataques israelíes contra Gaza, el aumento de las bajas palestinas y las acusaciones mutuas de violaciones.

La Yihad Islámica Palestina anunció el hallazgo del cuerpo a principios de esta semana en Nuseirat, un campo de refugiados en el centro de Gaza. El cuerpo será entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja el martes por la tarde, según informó Hamás en Telegram.

Militantes palestinos han liberado los cuerpos de 25 rehenes desde que comenzó el alto el fuego mediado por Estados Unidos el 10 de octubre. Se cree que tres de ellos aún se encuentran en Gaza.

El proceso ha sido lento, lo que pone en peligro la tregua.

Hamas afirma que no ha podido acceder a todos los restos porque están enterrados bajo los escombros de la ofensiva israelí de dos años en territorio palestino. Israel ha acusado a los militantes de demora y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retirar la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el martes que la demora constituyó una violación del alto el fuego.

Israel ha devuelto a Gaza los cuerpos de 330 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun

Las autoridades palestinas han tenido dificultades para identificar los cuerpos sin acceso a pruebas de ADN. Solo 95 han sido identificados, según el Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, que cuenta con profesionales médicos. Mantiene registros detallados que expertos independientes consideran generalmente fiables.

Israel no ha proporcionado detalles sobre sus identidades.

Mientras tanto, en Gaza, niños y familias se enfrentan a las consecuencias de las fuertes lluvias, que han dejado a miles de personas desplazadas y expuestas a la intemperie. Las lluvias han puesto de relieve las graves condiciones humanitarias que enfrentan millones de personas en Gaza.

La guerra comenzó con el ataque liderado por Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1200 personas y tomó como rehenes a más de 250. Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos mediante ceses del fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que 69.775 palestinos han muerto y 170.863 han resultado heridos en la ofensiva de represalia israelí. El número de víctimas ha aumentado durante el alto el fuego, tanto por los nuevos ataques israelíes como por la recuperación e identificación de los cuerpos de las personas fallecidas anteriormente en la guerra. El ministerio informa de 345 muertos y, en total, de 588 cuerpos recuperados desde el inicio del alto el fuego.

No distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero afirma que las mujeres y los niños constituyen la mayoría de las víctimas mortales.

(Con información de AP)