Mundo

Cumbre del G20 en Sudáfrica: Narendra Modi consideró que reformar el Consejo de Seguridad de la ONU “es un imperativo”

El primer ministro indio señaló que “las instituciones de gobernanza global están muy alejadas de las realidades del siglo XXI”

Guardar
El primer ministro de la
El primer ministro de la India, Narendra Modi, asiste a una sesión plenaria en la jornada inaugural de la Cumbre de líderes del G20 en el Centro de Exposiciones Nasrec en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 de noviembre de 2025. REUTERS/Thomas Mukoya/Pool

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, enfatizó este domingo que la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU “ya no es una opción, sino un imperativo” durante una reunión del foro India‑Brasil‑Sudáfrica (IBSA) celebrada en Johannesburgo, al margen de la Cumbre del G20.

“El primer ministro de la India enfatizó que las instituciones de gobernanza global están muy alejadas de las realidades del siglo XXI y exhortó a IBSA a enviar un mensaje contundente de que la reforma de estas instituciones, en particular del Consejo de Seguridad de la ONU, ya no es una opción, sino un imperativo”, informó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India emitido este domingo.

El pasado 8 de septiembre, el ministro indio de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, también destacó durante su intervención en la cumbre virtual del grupo BRICS la necesidad de una reforma urgente del sistema multilateral, incluida la ONU y su Consejo de Seguridad, con el fin de superar los bloqueos que han impedido alcanzar consensos en cuestiones “clave” en los últimos años.

La India ha mostrado en varias ocasiones su interés en formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros permanentes, un estatus que, actualmente, tienen Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido y que les otorga poder de veto.

India llamó a una reforma
India llamó a una reforma urgente del Consejo de Seguridad de la ONU (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Según el comunicado, Modi también subrayó durante la reunión de IBSA la importancia de una coordinación estrecha en la lucha contra el terrorismo y advirtió de que no debe haber lugar para dobles raseros en este ámbito.

El primer ministro destacó el papel crucial de la tecnología para garantizar un desarrollo centrado en el ser humano y propuso establecer una “Alianza de Innovación Digital de IBSA” para facilitar el intercambio de infraestructura pública digital, como UPI —el sistema de pagos unificados de India—, plataformas de salud como CoWIN, marcos de ciberseguridad e iniciativas tecnológicas lideradas por mujeres entre los tres países, indicó el comunicado.

El Foro de Diálogo IBSA es una plataforma trilateral fundada en 2003 que reúne a India, Brasil y Sudáfrica, tres importantes democracias y economías emergentes de Asia, Sudamérica y África.

Estos países comparten objetivos de desarrollo comunes y la diversidad de sus sociedades pluralistas, multiculturales, multiétnicas, multilingües y multirreligiosas.

Manifestantes participan en una protesta
Manifestantes participan en una protesta contra el primer ministro de la India, Narendra Modi, y en solidaridad con el pueblo de Cachemira, en el segundo día de la Cumbre de Líderes del G20, en Soweto, Sudáfrica (REUTERS/Oupa Nkosi)

Cierre de la reunión

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, defendió este domingo, en la clausura de la Cumbre de Líderes del G20, que la declaración adoptada demuestra el valor del bloque como foro capaz de facilitar la acción conjunta en asuntos de preocupación común.

“La declaración de los líderes de la cumbre del G20 de Sudáfrica es más que palabras. Es un compromiso con acciones concretas que mejorarán la vida de las personas en todas las partes del mundo”, remarcó Ramaphosa ante el plenario en su discurso de clausura de la cita, celebrada este sábado y domingo en el Centro de Exposiciones Nasrec, en Johannesburgo.

Los líderes adoptaron la declaración al inicio de la jornada del sábado, en un cambio de agenda de última hora -el documento suele aprobarse al término de la cita-, pese al rechazo de Argentina por “discrepancias” con el texto y las presiones de la Casa Blanca a Sudáfrica para que no aprobara una declaración de líderes en ausencia de una delegación estadounidense.

Ramaphosa aseguró que el texto reafirma un “renovado compromiso” con la cooperación multilateral y el reconocimiento de que los objetivos compartidos de los países del G20 superan sus “diferencias”.

Gente pasa frente a un
Gente pasa frente a un televisor gigante donde el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa sostiene un mazo de madera cuando clausura oficialmente la cumbre de líderes del G20, en Johannesburgo, Sudáfrica, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

El documento aboga por la “cooperación multilateral” e incluye resoluciones sobre cambio climático, minerales críticos, sostenibilidad de la deuda y el compromiso de trabajar por la paz en los conflictos conforme a la Carta de la ONU.

“Hemos puesto los cimientos de la solidaridad, ahora debemos construir los muros de la justicia y el techo de la prosperidad”, remarcó el mandatario sudafricano, que clausuró formalmente la cumbre de líderes y anunció el traspaso de la presidencia rotatoria del G20, que asumirá Estados Unidos el próximo 1 de diciembre.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Consejo de Seguridad de la ONUNarendra ModiIndiareformaCumbre del G20ÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El Ejército de Israel atacó al segundo terrorista al mando de Hezbollah en Líbano

Se trata de Ali Tabatabai, quien fue atacado por las FDI por orden del primer ministro Benjamin Netanyahu. Hasta el momento se desconoce su paradero

El Ejército de Israel atacó

Al menos 50 estudiantes lograron escapar tras el masivo secuestro en una escuela católica de Nigeria

Un grupo de escolares consiguió escapar y reunirse con sus familias luego del asalto armado en la Escuela Santa María, mientras continúan las operaciones para liberar a más de 250 menores y docentes retenidos

Al menos 50 estudiantes lograron

Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” hacia EEUU al inicio de las negociaciones en Ginebra

El presidente estadounidense arremetió contra el liderazgo ucraniano mientras delegaciones de ambos países se reunían en Suiza para discutir su plan de paz. También criticó a Europa por seguir comprando petróleo ruso

Trump criticó a Ucrania por

De la azotea al plato: cómo un barrio canadiense alcanzó emisiones “cero” y autosuficiencia alimentaria

El proyecto de Concordia University integró paneles solares, agricultura urbana y transporte eléctrico en un vecindario piloto de Ontario. Las claves de una iniciativa que permitió, además, fortalecer los lazos comunitarios

De la azotea al plato:

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania mientras se negocia la paz en Ginebra

El bombardeo nocturno con casi cien drones kamikaze dejó 15 heridos en Odesa, incluida una menor de 11 años, y dañó instalaciones energéticas. Diplomáticos europeos, ucranianos y estadounidenses discuten en Suiza la propuesta de Trump

Rusia lanzó un nuevo ataque
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feria del Libro Ricardo Palma:

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Ojo con las rebajas del Black Friday: los expertos recomiendan monitorizar los precios con tiempo para no caer en trampas

España - Italia, en directo: Cobolli y Munar se enfrentan en el segundo partido de la final de la Copa Davis

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 23 de noviembre

Régimen venezolano captura a un colombiano por presunto tráfico de estupefacientes: venía en un vuelo desde Guyana

INFOBAE AMÉRICA
Los procesos metabólicos asociados a

Los procesos metabólicos asociados a los beneficios del aceite de oliva "aún no se conocen en profundidad"

Japón desplegó nuevos misiles en una isla cercana a Taiwán en medio de las tensiones con el régimen de China

(Previa) España busca prolongar la épica ante Alemania y meterse en la final de la Davis

El presidente de Guinea Bissau vota en las elecciones generales convencido de su victoria final

Un frente asociado a una borrasca dejará este lunes lluvia en la mitad norte y cielos nubosos y viento en el resto

ENTRETENIMIENTO

¿El verdadero origen de “La

¿El verdadero origen de “La bella y la bestia”?: la increíble historia de Pedro González y cómo el “síndrome del hombre lobo” inspiró el clásico

“Me permitieron incorporar mi condición al personaje”: así se construyó Dustin en Stranger Things

De tesoro nostálgico a inversión millonaria: el mercado de cómics coleccionables bate récords inéditos

Pink Floyd celebra 50 años de Wish You Were Here con una versión inédita de “Shine On You Crazy Diamond”

Revelan cuál es el riff de guitarra más molesto de la historia del rock