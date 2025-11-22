Mundo

Von der Leyen planteó ante el G20 impulsar una reforma “profunda e integral” de la OMC

La política alemana planteó “construir coaliciones” para impulsar la reforma, y añadió que la UE “está iniciando un diálogo con los 12 miembros del CPTPP”

Guardar
La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a la sesión plenaria inaugural de la Cumbre del G20 el 22 de noviembre de 2025 en Johannesburgo, Sudáfrica. Leon Neal/Pool vía REUTERS

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, llamó este sábado a volver a poner a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el centro del sistema comercial global, pero también llevar a cabo “una reforma profunda e integral” y “sin tabúes”.

Así se lo planteó a los líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) durante la cumbre que se celebra este fin de semana en Johannesburgo y en la que debatirán los retos globales del comercio, la deuda, el desarrollo, la geopolítica o la transición energética.

“La cooperación es esencial. El uso de las dependencias como arma solo genera perdedores. Necesitamos volver a un sistema basado en normas. Un sistema que nos permita abordar los desafíos actuales, desde la transición limpia y digital hasta una competencia justa”, dijo la mandataria europea en su discurso.

Asimismo, añadió que su ambición era “que la Organización Mundial del Comercio esté en el centro de este sistema”, aunque añadió que “requiere una reforma profunda e integral” en la Unión Europea (UE) está dispuesta a participar “sin tabúes”.

Para ello, la política alemana planteó “construir coaliciones” para impulsar la reforma, y añadió que la UE “está iniciando un diálogo con los 12 miembros del CPTPP” (siglas en inglés del Acuerdo de Asociación Transpacífico).

El presidente de Francia, Emmanuel
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, asisten a la reunión del G7++ en la Cumbre de Líderes del G20 en el Centro de Exposiciones Nasrec en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 de noviembre de 2025. HENRY NICHOLLS/Pool vía REUTERS

Von der Leyen ya apuntó el pasado mes de junio a la posibilidad de emprender una reforma de la OMC junto a los países de la región de Asia-Pacífico, ante las dificultades a las que se enfrenta ese organismo.

El sistema de arbitraje de la OMC, para la resolución de disputas, está paralizado desde 2019 por la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces para su última instancia, el Órgano de Apelación, lo que ha generado el bloqueo de numerosos contenciosos.

La presidenta del Ejecutivo europeo también advirtió que el nivel de incertidumbre en los mercados globales es “excepcionalmente alto”, lo cual genera, en primer lugar, la congelación de las inversiones.

“Abordar los desequilibrios globales requiere una acción coordinada y cooperativa: con la ayuda de nuestras instituciones internacionales, el FMI, la OMC y el Banco Mundial deberíamos realizar una evaluación genuina de los desequilibrios globales donde se analicen sus causas fundamentales”, apuntó.

Además, llamó a los países a “poner orden en nuestra propia casa para reequilibrar el exceso de ahorro e inversión, cuando sea necesario”.

Finalmente, la mandataria hizo hincapié en la ampliación de la red comercial europea, con acuerdos como el de Mercosur, México e Indonesia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Ursula von der LeyenUEUnión EuropeaG20Cumbre del G20ÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El G20 adoptó una declaración conjunta con un llamado a la paz mundial y a proteger la cadena de suministro de minerales críticos

El documento aprobado en la cumbre de Johannesburgo refleja el compromiso con la cooperación internacional en un escenario marcado por tensiones y ausencias

El G20 adoptó una declaración

El régimen de Bielorrusia excarceló a 31 ucranianos en cumplimiento con los acuerdos alcanzados con EEUU

Minsk indicó que la decisión se tomó tras lo pactado entre Donald Trump y Alexander Lukashenko para normalizar las relaciones de ambos países, mientras redoblan esfuerzos para buscar una solución a la guerra en Ucrania

El régimen de Bielorrusia excarceló

Starmer, Macron y Merz se reunieron en la Cumbre del G20 para abordar el plan de EEUU para Ucrania

En la ciudad sudafricana de Johannesburgo, donde se celebra el foro internacional, los mandatarios de Reino Unido, Francia y Alemania analizaron la propuesta de Washington que obliga a los aliados de Kiev a reconsiderar su papel en el futuro de la región

Starmer, Macron y Merz se

Ucrania y Estados Unidos mantendrán conversaciones en Suiza sobre “un futuro acuerdo” para poner fin a la guerra con Rusia

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, detalló que las consultas se celebrarán “en los próximos días” y reunirán a altos responsables de ambos países

Ucrania y Estados Unidos mantendrán

El Ejército de Israel abatió a un terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano

Un operativo militar en Frou resultó en la muerte de un integrante de la organización armada, señalado por las Fuerzas de Defensa de perpetrar acciones armadas contra su territorio

El Ejército de Israel abatió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autobús de pasajeros se vuelca

Autobús de pasajeros se vuelca y deja como saldo 10 personas muertas y varios heridos en Michoacán

En línea con Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo

Surco: autoridades recuperan área pública de 750 m² en la Vía Expresa Sur

Defensoría del Pueblo exige al Congreso aprobar de manera “urgente” la jurisdicción agraria

El mercadillo de Navidad que ya conquista la calles de Vigo: 15 puestos, actividades solidarias y talleres infantiles

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Sturnus, el troyano bancario para Android que elude el cifrado de aplicaciones como WhatsApp y Telegram

Sudáfrica rechaza entregar la Presidencia del G20 a un cargo de bajo nivel de EEUU

Primera reacción de Kiko Rivera a la entrevista de su hermana Isa

Irán da por "oficialmente finalizado" el acuerdo de cooperación firmado en septiembre en Egipto con el OIEA

Previa del Elche - Real Madrid

ENTRETENIMIENTO

Sheynnis Palacios, la nicaragüense que

Sheynnis Palacios, la nicaragüense que pasó de ser un orgullo nacional a una “amenaza” para el régimen de Ortega tras ganar Miss Universo

Miss Jamaica sigue hospitalizada tras su fuerte caída en Miss Universo 2025

De vender donas a construir un imperio: las confesiones más íntimas de Kris Jenner sobre maternidad y legado

El precio oculto de la acción: los dobles de riesgo que perdieron la vida en el set

Las celebridades que Hollywood expulsó por escándalos legales: desde Kevin Spacey hasta Johnny Depp