El G7 ratificó su respaldo a Ucrania y denunció el papel del régimen de China como facilitador clave de la guerra rusa

Los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Alemania, México, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, Reino Unido, Italia, Francia e India posan para la foto oficial durante la reunión del G7 en Niagara-on-the-Lake, Canadá (REUTERS)

Los ministros de Exteriores del G7 —integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— se reunieron en la ciudad canadiense de Niagara Falls, en la provincia de Ontario, para analizar los principales desafíos de la política internacional.

Acompañados por representantes de la Unión Europea y países invitados como Brasil, India, Arabia Saudita, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ucrania, los cancilleres centraron su agenda en la guerra de Rusia contra Ucrania, la creciente tensión con China y las amenazas a la estabilidad global.

El G7 reafirmó su “apoyo inquebrantable” a Ucrania y destacó la obligación de respetar su soberanía y la integridad territorial.

“Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza”, subrayaron los cancilleres en un comunicado conjunto, al tiempo que insistieron en que cualquier alto el fuego debe basarse en la actual línea de contacto.

Los países industrializados también anunciaron el endurecimiento de sanciones y la creación de nuevos mecanismos para frenar la financiación la maquinaria bélica rusa y castigar a los estados o entidades que lo respalden.

El comunicado condenó el apoyo militar que Rusia recibe de Corea del Norte, Irán y especialmente China.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, se estrechan la mano tras una reunión durante el encuentro de ministros del G7 en el White Oaks Resort, en Niagara-on-the-Lake, Canadá (MANDEL NGAN/REUTERS)

“China es un habilitador decisivo de la guerra rusa”, al suministrar componentes bélicos, tecnología de doble uso y recursos económicos vitales. Tokio, Washington y Bruselas hicieron énfasis en el riesgo que supone ese eje y analizaron medidas adicionales para frenar el flujo de asistencia estratégica a Moscú.

En materia energética, los recientes ataques de Rusia a infraestructura ucraniana suscitaron una condena conjunta del grupo. Los ministros prometieron sostener a Kiev en su defensa ante la destrucción de su red eléctrica y evaluaron opciones para desbloquear recursos financieros rusos congelados en sus jurisdicciones con el objetivo de apoyar la reconstrucción y defensa de Ucrania.

Oriente Medio: respaldo al plan de paz de Trump y presión sobre Irán

Respecto al conflicto en Gaza, el G7 celebró el cese al fuego y la liberación de rehenes israelíes alcanzados bajo el “Plan Integral” del presidente Donald Trump.

Los ministros enfatizaron la urgencia de mantener canales para la entrega de ayuda humanitaria sin restricciones, apelando a la mediación de Naciones Unidas y la Media Luna Roja. Instaron a todas las partes a asegurar que los pasos futuros conduzcan a la convivencia pacífica y a la estabilidad regional a largo plazo.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani; el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan; el ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun; el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha; y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participan en una sesión del G7+ sobre seguridad marítima durante la reunión de ministros del G7 en el White Oaks Resort, en Niagara-on-the-Lake, Canadá (REUTERS)

El grupo también renovó sus demandas sobre Irán: el cumplimiento estricto del Tratado de No Proliferación Nuclear y el regreso a negociaciones directas con Estados Unidos, con supervisión de Europa. Los cancilleres insistieron en que Teherán debe permitir la inspección completa de todas sus instalaciones nucleares y desescalar las tensiones con sus vecinos y el sistema internacional.

Indo-Pacífico y China bajo vigilancia

El G7 expresó su “profunda preocupación” por las maniobras peligrosas y el uso de fuerza —como cañones de agua y bloqueo de aerovías— por parte de China en el Mar Meridional. Los ministros recordaron el laudo arbitral del 12 de julio de 2016 que respalda los derechos de navegación y territorio, y pidieron a Beijing cumplir los compromisos internacionales para evitar un deterioro de la estabilidad regional.

Sobre Taiwán, el G7 reiteró el rechazo a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo, “en especial por la fuerza”.

El grupo apoyó la “participación significativa” de la isla en organismos internacionales y llamó al diálogo constructivo entre ambas orillas del estrecho. Los miembros también advirtieron sobre el crecimiento del arsenal nuclear chino y demandaron mayor transparencia y responsabilidad por parte de Beijing.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand (REUTERS/Carlos Osorio)

El grupo condenó los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte, y alertó por riesgos emergentes como el robo masivo de criptomonedas. Además, pidió soluciones expeditas al tema de las personas secuestradas por Pyongyang.

África, Haití y migraciones

El G7 destacó la crisis humanitaria en Sudán y la República Democrática del Congo, urgiendo a todas las partes a proteger a la población civil, facilitar la asistencia internacional y avanzar en procesos de paz vigentes.

Llamó a los actores regionales a cumplir acuerdos y abogó por investigaciones de violaciones a los derechos humanos. En Haití, los ministros instaron a nuevas elecciones y celebraron la puesta en marcha de iniciativas navales para luchar contra el crimen transnacional.

El grupo concluyó destacando el impacto de la inestabilidad y los conflictos sobre la migración irregular y el desarrollo local, comprometiéndose a debatir nuevas estrategias integrales para la gestión de flujos internacionales en próximas sesiones.

En materia de seguridad marítima, el G7 reafirmó su principio de proteger rutas y puertos esenciales contra la evasión de sanciones, el tráfico ilegal y los riesgos para infraestructuras críticas. Además, los ministros impulsaron acciones para reducir la dependencia de minerales críticos clave y robustecer cadenas de suministro frente a prácticas anticompetitivas y distorsión de mercado ejercidas por actores como China.

