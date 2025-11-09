Mundo

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann podría abandonar Alemania tras un fallo judicial

Christian Brückner recuperó la libertad en septiembre luego de cumplir condena por violación mientras la fiscalía lo considera peligroso y mantiene abierta la investigación

Guardar
Christian Brückner, sospechoso de la
Christian Brückner, sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Portugal, espera con su abogado el veredicto en un juicio por cargos de agresión sexual no relacionados en Brunswick, Alemania. 8 de octubre de 2024 (Michael Matthey/Pool vía REUTERS)

El tribunal de apelaciones de Celle, en el norte de Alemania, revocó parcialmente una de las restricciones impuestas a Christian Brückner, principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, lo que podría permitirle abandonar el país. La decisión obliga ahora a la justicia alemana a pronunciarse de nuevo sobre su lugar de residencia, según informó un portavoz judicial citado por AFP.

Brückner, de 48 años, salió de prisión el 17 de septiembre tras cumplir una condena por la violación de una mujer de 72 años ocurrida en 2005 en el Algarve, la misma región del sur de Portugal donde desapareció Madeleine McCann dos años después.

Aunque ambos casos no están legalmente conectados, la coincidencia geográfica y temporal reforzó las sospechas de los investigadores alemanes, que lo consideran el principal sospechoso del caso. Tras su liberación, debía llevar un dispositivo de seguimiento electrónico, informar con antelación cualquier cambio de domicilio y residir de forma permanente en Alemania.

La fiscalía alemana y la policía aportan varios elementos que se podrían considerar incriminatorios. Por ejemplo, el móvil que estaba registrado a nombre de Brückner fue localizado cerca del apartamento de vacaciones de los McCann en Praia da Luz la noche en que Madeleine desapareció.

Esta fotografía de archivo, tomada
Esta fotografía de archivo, tomada el 14 de mayo de 2007, muestra a Kate McCann, madre de Madeleine, pasando junto a un cartel de su hija desaparecida, en la zona del balneario de Lagos, en Praia da Luz, al sur de Portugal (/ AFP PHOTO / Melanie MAPS)

También se halló un disco duro en una propiedad vinculada a Brückner en el que, según fuentes, figuran mensajes y grabaciones que describen fantasías violentas con niños, lo que los investigadores interpretan como indicio de que Madeleine podría estar muerta.

Asimismo, se sabe que Brückner vivía en la región del Algarve, en Portugal, al momento de la desaparición y decidió abandonar la zona pocos días después.

A pesar de estos datos, la fiscalía reconoce que aún no posee pruebas suficientes para presentar cargos formales por la desaparición o muerte de la menor.

Las hipótesis que se manejan en el expediente son varias. Una sostiene que Madeleine fue víctima de un robo que derivó en una abducción, toda vez que se registraron entradas en el complejo vacacional durante los días previos.

Otra hipótesis apunta a que la niña pudo haber sido asesinada poco después de haber sido sustraída, dado que los investigadores alemanes la consideran “probablemente muerta”.

Fotografía difundida por la familia
Fotografía difundida por la familia McCann el 24 de mayo de 2007 muestra a Madeleine el 3 de mayo de ese año, el mismo día en que desapareció del apartamento vacacional de la familia en la región del Algarve, al sur de Portugal (AFP)

Un tercer escenario propone que Brückner pudo haber trasladado el cuerpo a otra localización tras la sustracción, quizás a una zona de difícil acceso o incluso al agua, lo cual complicaría el hallazgo de restos.

Además, se plantea que el sospechoso operó usando un vehículo de alquiler o camper van desde el cual monitorizaba viviendas y escapaba por rutas poco controladas. Cada hipótesis se basa en indicios parciales, pero ninguna ha alcanzado hasta ahora la certeza judicial.

Desde su liberación, Brückner duerme en una tienda de campaña en un parque de Kiel, ciudad portuaria del norte de Alemania, bajo la vigilancia permanente de dos agentes.

El fallo de Celle no significa que el sospechoso pueda salir de Alemania de inmediato, pero sí reduce los márgenes de supervisión que se le habían impuesto tras su excarcelación. El tribunal decidirá en las próximas semanas su nueva residencia, lo que podría ser determinante para la colaboración internacional en el caso.

Brüeckner, sospechoso de la desaparición
Brüeckner, sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, está siendo juzgado en Alemania por cargos de agresión sexual no relacionados con el caso (Julian Stratenschulte/Pool vía REUTERS)

Las autoridades portuguesas, británicas y alemanas continúan en coordinación. En junio de 2025 lanzaron una nueva búsqueda en la región de Algarve, en Portugal, en relación con indicios vinculados a Brückner. No se han anunciado hallazgos concluyentes hasta el momento.

El caso de Madeleine McCann permanece abierto, sin cargo formal contra Brückner pese a ser el único sospechoso designado por la fiscalía alemana. Los investigadores no descartan presentar una acusación si reúnen las pruebas necesarias antes de que otros plazos procesales expiren.

La próxima decisión del tribunal de Celle podría redefinir el alcance del control sobre Brückner y, por tanto, influir de forma directa en la capacidad de los investigadores de mantenerlo bajo supervisión estricta.

Temas Relacionados

Madeleine McCannChristian Brückner

Últimas Noticias

Sergei Lavrov expresó su disposición a volver a reunirse con Marco Rubio: “Ambos entendemos la necesidad de una comunicación regular”

“Es importante para discutir la cuestión ucraniana y promover la agenda bilateral”, afirmó el canciller ruso

Sergei Lavrov expresó su disposición

El Reino Unido desplegará apoyo militar en Bélgica tras las incursiones de drones no identificados

El gobierno británico envió personal y equipos a territorio belga luego de que aviones no tripulados desconocidos forzaran el cierre de aeropuertos y generaran sospechas de espionaje

El Reino Unido desplegará apoyo

Ucrania volvió a golpear la infraestructura energética rusa: tres ciudades fronterizas registraron apagones masivos

En respuesta a una nueva oleada de ataques del Kremlin, las fuerzas ucranianas bombardearon territorio ruso con drones y misiles. Más de un millón de residentes se quedaron sin luz y calefacción

Ucrania volvió a golpear la

Un barco de migrantes se hundió cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia: al menos un muerto y cientos de desaparecidos

Equipos de emergencia rastrean la zona marítima fronteriza luego de que una embarcación con cerca de 300 personas, en su mayoría rohingya, se hundiera dejando hasta el momento 10 sobrevivientes

Un barco de migrantes se

El papa León XIV volvió a pedir un cese al fuego en todas las regiones del mundo afectadas por la guerra

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice valoró a todos aquellos que “a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz”

El papa León XIV volvió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En vivo| IV Cumbre de

En vivo| IV Cumbre de la Celac-UE: Representantes de más de 40 países de América, el Caribe y Europa se reúnen en privado en Santa Marta, Colombia

Ana Gabriel condena crimen de Carlos Manzo y llama a abrir los ojos: “Sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro”

Lluvias de meteoros Tauridas 2025 en noviembre: cuándo y dónde será visible la lluvia de estrellas o ‘bolas de fuego’

Pedro Sánchez defiende la unión entre Europa y América Latina como un “imperativo geoestratégico” frente a la presión de Trump en el Caribe

Postura de la vaca: el ejercicio de yoga que mejora la posición corporal y destensa la espalda baja

INFOBAE AMÉRICA
El exjugador inglés Joey Barton,

El exjugador inglés Joey Barton, condenado por insultar en redes sociales a un presentador y dos comentaristas

Xabi Alonso: "Me preocupa el querer seguir mejorando"

Sergei Lavrov expresó su disposición a volver a reunirse con Marco Rubio: “Ambos entendemos la necesidad de una comunicación regular”

Al menos siete muertos y cientos de desaparecidos tras hundirse una embarcación de rohingyas en Malasia

Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter, los más nominados a los Premios Grammy de 2026

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown escogió a

Millie Bobby Brown escogió a uno de sus compañeros de “Stranger Things” como el padrino de su hija

Dua Lipa sumó Soda Stereo y Miranda! a su lista de más de 50 covers: ¿qué otros temas versionó en su gira?

Así respondieron los creadores de “Stranger Things” a los rumores sobre Millie Bobby Brown y David Harbour

Kim Kardashian reveló el resultado de su examen de abogacía

Travis Scott sorprendió a Japón con invitados especiales: Kanye West y su hija Stormi suben al escenario