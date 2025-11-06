Mundo

La eliminación del Ebacc y la intervención de figuras como Ed Sheeran redefinen la educación artística en Inglaterra

Transformaciones recientes generan expectativas y dudas sobre el alcance real de las nuevas políticas. El debate sobre el lugar de las artes y la tecnología en la enseñanza cobra fuerza en Reino Unido

Guardar
El gobierno británico elimina el
El gobierno británico elimina el Ebacc y prioriza la enseñanza artística en las escuelas públicas de Inglaterra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente reforma educativa anunciada por el gobierno británico representa una de las mayores transformaciones para la enseñanza artística en Inglaterra en más de una década. Al frente de este cambio figura Ed Sheeran, cuya intervención pública y capacidad de convocatoria resultaron determinantes para que las autoridades revisaran la priorización de materias en el currículo escolar y restauraran la música y las artes al centro de la formación juvenil.

Todo comenzó en enero, cuando el mundialmente reconocido cantautor —a través de su fundación— impulsó una carta abierta dirigida al primer ministro Keir Starmer. La misiva fue firmada por más de 600 figuras y agrupaciones referentes del ámbito cultural y musical, incluyendo Paloma Faith, Stormzy, Elton John, Coldplay y la Royal Shakespeare Company. La petición reclamaba que la educación artística dejara de ser un privilegio marginal y regresara a su lugar como elemento esencial en el desarrollo de las nuevas generaciones —un clamor que durante años había sido ignorado por las autoridades educativas—.

Ed Sheeran y más de
Ed Sheeran y más de 600 referentes culturales impulsan la reforma educativa que devuelve la música y las artes al currículo escolar - (Agencia EFE/Mariscal)

El Departamento de Educación del Reino Unido (DfE) anunció la reforma tras el impacto generado por esta movilización. Entre los principales cambios SE destaca la eliminación del English Baccalaureate (Ebacc) como sistema obligatorio, lo que permitirá que más alumnos elijan materias creativas en los exámenes de secundaria (GCSE). También se diversificará la enseñanza de géneros musicales en las aulas y se suprimirán trabas administrativas que restringían la oferta de música y artes durante el horario escolar. Sheeran celebró la noticia con un mensaje en sus redes sociales: “Con la ayuda de la carta y de todos los que la firmaron, me alegra decir que algunos de los puntos claves que planteamos han sido reconocidos por el gobierno hoy, marcando el primer cambio en el currículo de música en más de diez años”.

La eliminación del English Baccalaureate
La eliminación del English Baccalaureate permitirá a más estudiantes elegir materias creativas en los exámenes de secundaria GCSE - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia personal de Ed Sheeran fue clave para sensibilizar tanto a dirigentes como a la opinión pública. El artista ha reiterado que sin el apoyo recibido durante su formación, especialmente por parte de su profesor de música, su carrera hubiera sido improbable. “Sin el apoyo que recibí en la escuela, especialmente de mi profesor de música, no sería músico hoy, y sé que muchos de mis colegas sienten lo mismo”, manifestó Sheeran, según declaraciones recogidas por The Guardian. Precisamente esa conexión directa entre la educación pública y el surgimiento del talento creativo se convirtió en uno de los ejes del reclamo colectivo.

La secretaria de Educación, Bridget Phillipson, recogió en el Parlamento el espíritu que impulsó la reforma. Resaltó que las artes deben ser para todos, no solo para unos pocos afortunados, y subrayó la decisión de revitalizar la enseñanza artística, “devolviéndola al centro de un currículo rico y amplio”.

La reforma educativa británica diversifica
La reforma educativa británica diversifica la enseñanza de géneros musicales y elimina trabas administrativas para las artes - (Créditos: Instagram/Dua Lipa)

El Ebacc había sido implantado en 2010 y priorizaba las asignaturas académicas al tiempo que desplazaba las disciplinas creativas. Esta situación generó críticas persistentes por parte de educadores y artistas, además del informe de revisión curricular liderado por la profesora Becky Francis, que concluyó que las escuelas necesitaban más tiempo y acceso para materias como la música, el arte, la danza y el teatro.

Las reacciones no se hicieron esperar. La Royal Shakespeare Company valoró el cambio como un avance real para los jóvenes. Deborah Annetts, presidenta de la Independent Society of Musicians (ISM), calificó el momento como histórico y recordó que “el Ebacc ha causado un daño incalculable a la música y las materias creativas”. Darren Henley, director ejecutivo del Arts Council England, celebró la noticia definiéndola como “un gran día para la próxima generación de talento creativo”.

La Royal Shakespeare Company y
La Royal Shakespeare Company y la Independent Society of Musicians celebran la reforma como un avance histórico para la educación artística - (REUTERS/Steve Marcus)

Junto con la reforma en áreas artísticas, el gobierno incorporará la alfabetización mediática en el currículo, impulsando la capacidad de los estudiantes para analizar y verificar la información digital que consumen en redes sociales como TikTok e Instagram. Además, se plantea crear un título intermedio en lenguas extranjeras antes del GCSE, para incentivar el aprendizaje de idiomas.

La iniciativa de Ed Sheeran demostró cómo la incidencia directa de figuras de la cultura puede transformar las políticas públicas, consolidando el valor de la música, el arte, la danza y el teatro como pilares fundamentales para el desarrollo integral y creativo de los jóvenes en Inglaterra. La voz del artista, convertida en acción colectiva, logró que la creatividad retome su espacio en la escuela pública, con el respaldo de toda una comunidad cultural y educativa.

Temas Relacionados

Reforma educativa en InglaterraEd SheeranEnseñanza de la músicaDepartamento de Educación del Reino UnidoRoyal Shakespeare CompanyNewsroom BUE

Últimas Noticias

Bélgica convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad por la incursión de drones en aeropuertos: “La amenaza es seria”

La presencia de vehículos no tripulados interrumpió operaciones en Bruselas y Lieja. Los servicios de inteligencia investigan posibles vínculos con actores estatales extranjeros y evalúan nuevas medidas de protección

Bélgica convocó una reunión urgente

Israel confirmó que el cuerpo entregado por los terroristas de Hamas pertenece al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel

Los restos del joven fueron llevados por la Cruz Roja fuera de la Franja de Gaza como parte del pacto negociado para lograr un acuerdo de paz en la región

Israel confirmó que el cuerpo

Cadena perpetua para el enfermero que mató a más de 10 pacientes para “reducir su carga de trabajo” en Alemania

Ulrich S., administraba inyecciones letales a pacientes en cuidados paliativos. El tribunal calificó su conducta como una pérdida total de empatía y lo declaró culpable de diez asesinatos y decenas de intentos

Cadena perpetua para el enfermero

Vietnam se prepara para la inminente llegada del tifón Kalmaegi y ordena la evacuación de unas 300.000 personas

El gobierno de Hanói moviliza recursos y ordena traslados preventivas ante la inminente llegada de la tormenta tropical. El fenómeno amenaza con desbordar ríos y afectar gravemente a varias provincias centrales

Vietnam se prepara para la

Afganistán y Pakistán se reúnen en Estambul para consolidar el alto al fuego tras los brutales enfrentamientos fronterizos

La semana pasada, la ronda de negociaciones en en capital turca concluyó con un acuerdo para prorrogar la tregua y el compromiso de crear un “mecanismo de seguimiento y verificación” que sancione a los infractores

Afganistán y Pakistán se reúnen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
22 meses a la espera

22 meses a la espera de una ecografía para confirmar si tiene cáncer de mama: continúan los retrasos en los cribados de Andalucía

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 6 de noviembre

Cinco alimentos que debes consumir si tienes hipertensión

Dani García, chef Michelin: “Mi receta de lentejas favorita lleva foie gras, un poco de curry y queso de cabra gratinado”

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

INFOBAE AMÉRICA
Iberia regala a los clientes

Iberia regala a los clientes del vuelo a México la camiseta de la Selección Española para el Mundial 2026

El Tribunal de Cuentas aseguró que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad

realme UI 7.0 llega con diseño renovado Light Glass y resumirá las notificaciones con AI Notify Brief

Más Madrid insiste en la "estructura" del novio de Ayuso en "Panamá o Miami" y su "riesgo de fuga real"

La capital aragonesa suma 727.475 habitantes con un 17% de extranjeros y los colombianos los que más aumentan

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence y Emma Stone

Jennifer Lawrence y Emma Stone se unen para producir la primera película de Miss Piggy

Guillermo del Toro reinventa a Frankenstein con Oscar Isaac y Jacob Elordi en una versión épica para Netflix

Kim Kardashian deja ver su ropa interior con un vestuario atrevido para “All’s Fair”

“All’s Fair”: la nueva serie protagonizada por Kim Kardashian tiene un sin fin de malas críticas

Jennifer Lawrence reveló que producirá una película sobre Miss Piggy junto a Emma Stone