América Mundo

Human Rights Watch acusó a la Policía de no tomar las medidas necesarias para investigar la redada que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

La organización internacional advirtió sobre la falta de acciones clave durante un operativo policial, señalando pérdida de pruebas y ausencia de peritos en las escenas del crimen

Guardar
Human Rights Watch denuncia la
Human Rights Watch denuncia la falta de investigación efectiva tras la muerte de 121 personas en una redada policial en Río de Janeiro

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que la Policía brasileña no tomó las medidas “cruciales” para investigar los asesinatos de al menos 121 personas, incluidas cuatro policías, durante una redada llevada a cabo el martes en una favela de Río de Janeiro. De acuerdo con el informe presentado por HRW, las escenas del crimen no fueron preservadas, según explicó un experto forense de Río de Janeiro. La fiscalía estatal indicó que su oficina aún espera confirmación, aunque comparte la misma percepción.

César Muñoz, director de HRW en Brasil, declaró en información recogida por la propia organización que “las familias de las personas asesinadas en la redada del 28 de octubre, incluidas las de los policías, merecen conocer las circunstancias de la muerte de sus seres queridos”. Añadió que existe una profunda preocupación porque no se han tomado medidas esenciales de investigación y se ha perdido evidencia importante.

El operativo comenzó en la madrugada del 28 de octubre, cuando unos 2.500 policías y militares armados, apoyados por vehículos blindados y helicópteros, entraron en los barrios de Alemão y Penha con el objetivo de desarticular a uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de Brasil. Según el mismo informe, la redada finalizó con una “operación de pinza” en los alrededores boscosos, lugar donde los agentes interceptaron a sospechosos que intentaban huir de la zona urbana. En esa zona verde los residentes hallaron decenas de cadáveres, que se sumaron a los más de 60 encontrados hasta entonces en las calles del barrio.

La organización internacional advirtió sobre
La organización internacional advirtió sobre la falta de acciones clave durante un operativo policial (REUTERS/Fraga Alves)

La Fiscalía general del estado de Río de Janeiro reconoció “las dificultades inherentes a una zona boscosa”, pero consideró sorprendente la falta de control en la preservación del lugar. El experto forense consultado por HRW señaló que los responsables de la Policía Civil no enviaron personal para realizar el análisis de la escena del crimen, una práctica que debe cumplirse incluso si los cuerpos ya han sido retirados. Además, informó que tampoco enviaron peritos a la plaza adonde los vecinos trasladaron los cuerpos, un fallo que HRW califica como otro grave error en la investigación.

Entidades de la sociedad civil, entre ellas HRW, solicitaron el 30 de octubre al fiscal general de Río que garantizara la presencia de un representante de las víctimas durante las autopsias, una petición que aún no ha sido atendida. HRW también denunció que la policía, en vez de preservar las armas incautadas, las mostró a los medios y permitió que los agentes las manipularan sin guantes.

La organización subrayó que en 2024 la Policía de Río de Janeiro mató a 703 personas y a otras 470 entre enero y agosto de 2025. Del total de víctimas en 2024, el 86 por ciento era negra. Muñoz insistió en que las autoridades brasileñas deben asegurar “una investigación pronta, exhaustiva e independiente de cada uno de los asesinatos, así como de las decisiones y la planificación que originaron una operación tan desastrosa”. Además, recalcó la necesidad urgente de separar los servicios forenses de la Policía Civil y fomentar análisis forenses independientes y de calidad.

En paralelo, el gobierno de Brasil intensificó medidas contra las finanzas de los grupos criminales, tras la letal operación en Río. Las autoridades de São Paulo anunciaron el bloqueo de cuentas y bienes relacionados con operaciones de blanqueo de capitales que superan los 10.000 millones de dólares, cifra atribuida a la banda Primer Comando de la Capital (PCC) entre 2020 y 2024. Según la investigación, estos fondos, originados en actividades de narcotráfico, se integraban en la economía formal a través de empresas y estaciones de servicio, mezclando ingresos legales e ilegales.

El operativo policial del 28
El operativo policial del 28 de octubre movilizó a 2.500 agentes y terminó con decenas de cadáveres hallados en zonas urbanas y boscosas (AP/Silvia Izquierdo)

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, declaró en conferencia que “las acciones deben perjudicar la base de sustento de las organizaciones delictivas”. Las autoridades detectaron el uso de plataformas de bancos digitales y aplicaciones para realizar transferencias rápidas, lo que llevó a órdenes judiciales que resultaron en nueve arrestos y numerosas incautaciones de bienes. En una de las operaciones falleció un presunto miembro del PCC y otras cuatro personas fueron detenidas.

El gobierno ordenó también el congelamiento de cuentas utilizadas para filtrar ingresos por distribución ilegal de combustibles. Junto a los delitos relacionados con drogas, la Policía Federal abrió una investigación tras un ataque informático que permitió a una banda sustraer más de 813 millones de reales (USD150 millones) a través del sistema nacional de transferencias PIX.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que endurece las penas para integrantes de organizaciones criminales y subrayó la urgencia de proteger a la población y a las fuerzas de seguridad: “No podemos aceptar que el crimen organizado destruya familias y propague violencia en el país”, dijo. Lula añadió que es imprescindible coordinar acciones para atacar la raíz financiera del narcotráfico sin poner en riesgo la vida de inocentes. El plan oficial contempla la colaboración con organismos internacionales y bancos para rastrear el flujo de dinero ilícito, anticipando reacciones de las bandas frente a la presión estatal.

Temas Relacionados

Narcotráfico Human Rights Watch Policía brasileña Primer Comando de la Capital Río de Janeiro São Paulo Violencia policial Crimen organizado Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo LewandowskiÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo que la región de Asia-Pacífico se enfrenta a muchos problemas diferentes. En el cierre del evento, se habló de la inteligencia artificial y los cambios demográficos, entre otros temas

La cumbre de la APEC

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un miembro clave de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano

El integrante del grupo terrorista era considerado el responsable de infraestructura militar y planes contra territorio israelí

Las Fuerzas de Defensa de

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron un ataque contra la importante infraestructura. “Los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea”, se congratuló

Ucrania destruyó el oleoducto circular

Israel confirmó que los últimos tres cuerpos entregados por Hamas a la Cruz Roja no corresponden a rehenes retenidos en Gaza

Un análisis forense determinó que los cadáveres recibidos desde el enclave no son de cautivos fallecidos, según informaron fuentes oficiales tras la entrega coordinada por el organismo humanitario

Israel confirmó que los últimos

El G7 lanzó 26 proyectos para reducir el dominio chino en minerales críticos y tierras raras

La alianza internacional impulsa nuevas iniciativas para diversificar el suministro global de materiales esenciales. Los planes buscan disminuir la influencia del régimen chino en sectores clave como tecnología, automóviles y defensa

El G7 lanzó 26 proyectos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Visitas a cementerios de Lima

Visitas a cementerios de Lima y Callao deberán cumplir reglas específicas este sábado 1 de noviembre: conoce todas las disposiciones obligatorias

Juez ordenó a EPS Sanitas pagar gastos adicionales de energía generados por tratamiento médico domiciliario a paciente en el Huila

Día de Todos los Santos: estas son las reglas para visitar el cementerio de Villa María del Triunfo, el más grande de Latinoamérica

Barranquillero cambió los dulces por un particular alimento para los niños en Halloween: su video causó sensación en redes sociales

Señor de los Milagros EN VIVO: este 1 de noviembre es la última procesión del 2025

INFOBAE AMÉRICA
El PP insta al Gobierno

El PP insta al Gobierno a homenajear a Gustavo Torner y promover la proyección internacional de su figura y obra

La UE denuncia los test de Rusia y señala que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

El culé Tornike Shengelia, designado MVP de la jornada 8

Pakistán reabre el paso fronterizo de Torjam para continuar con la repatriación de refugiados afganos

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Arjona empezó su gira

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

Cómo una imagen en la TV inspiró a un argentino a escribir “La vida es un carnaval”, la canción popularizada por Celia Cruz

La entrega de Anya Taylor-Joy y la pesadilla de trabajar con una cabra satánica: así fue el rodaje de “La bruja”

Desde “Halloween” hasta “La Profecía”: películas de terror que inspiraron crímenes reales

Un biopic a puro corazón: Jon Bon Jovi planea su película y postula a su hijo como protagonista