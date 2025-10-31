América Mundo

La ONU y la Cruz Roja denunciaron las ejecuciones y violaciones tras el asedio de El Fasher en Sudán

Mientras se recrudecían los combates, miles de civiles fueron forzados a huir a pie, dejando atrás sus hogares ante la continuidad de los ataques

Las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de la capital de Darfur del Norte tras 18 meses de asedio (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja informaron sobre graves violaciones a los derechos humanos en El Fasher, ciudad de Sudán tomada tras 18 meses de asedio por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Ambas entidades confirmaron ejecuciones sumarias, asesinatos masivos, violaciones colectivas, secuestros y desplazamientos forzados luego de la conquista de la capital de Darfur del Norte.

Miles de personas abandonaron sus hogares ante el avance de la violencia armada, reportaron organismos internacionales (Reuters)

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU recopiló testimonios de quienes consiguieron huir a Tawila, la ciudad vecina, y detalló ataques directos contra civiles y trabajadores humanitarios, saqueos generalizados y la existencia de contenido audiovisual que prueba graves crímenes bajo el derecho internacional humanitario.

El portavoz Seif Magango advirtió que el número de víctimas entre civiles y personas fuera de combate podría ascender a cientos durante el ataque y en los días posteriores.

Además, la Cruz Roja advirtió sobre la violencia en áreas esenciales para la supervivencia. Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la organización, señaló que instituciones médicas transformadas en escenarios de muerte y devastación agravan la situación.

Mirjana Spoljaric advirtió sobre la destrucción de hospitales en medio de los enfrentamientos (EFE)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó la muerte de al menos 460 personas en el Hospital Materno Saudí, el último centro de salud parcialmente operativo en la ciudad, tras ataques directos, informó la agencia de Naciones Unidas a AFP.

En una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, describió la gravedad del escenario: “Se está violando a mujeres y niñas, se mutila y asesina a personas, con total impunidad”, declaró.

Tom Fletcher expresó que la crisis sudanesa representa un fracaso global en la protección de vidas (Reuters)

El funcionario confirmó que combatientes de las FAR realizaron incursiones casa por casa tras el asedio al último bastión de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), existiendo reportes sólidos sobre ejecuciones durante los intentos de escape de la población.

Líderes de la misión de la ONU vincularon a las FAR con agresiones étnicas y desplazamientos forzados (Reuters)

La caída de El Fasher provocó un éxodo civil masivo. Mujeres, niños y ancianos huyeron por rutas peligrosas, enfrentando extorsión, agresiones y la ausencia absoluta de recursos. Los equipos humanitarios dieron respuesta desde Tawila, ciudad que ya albergaba a miles de desplazados desde etapas previas del conflicto.

Mujeres, niños y ancianos encabezan el éxodo masivo provocado por los combates recientes (Reuters)

El deterioro afecta a toda Darfur, donde el aumento de los combates y la crisis humanitaria se expanden a regiones como Kordofán y el Nilo Azul. Martha Pobee, subsecretaria general para África, advirtió ante el Consejo de Seguridad que este patrón reincidente de violencia remite a las masacres de hace 20 años en Darfur.

Investigadores alertan sobre una posible comisión de crímenes de guerra por las ejecuciones recientes (Reuters)

DW publicó una investigación basada en el trabajo de tres especialistas de la Misión de Investigación de la ONU en Sudán, quienes documentaron ejecuciones de civiles desarmados por motivos étnicos, saqueos, destrucción de infraestructura y violencia sexual.

Mohamed Chande Othman, líder de la misión, destacó: “Al Fasher arde, millones se enfrentan a la hambruna, y el mundo debe elegir entre el silencio o la solidaridad”. Los crímenes documentados podrían calificarse como delitos de guerra bajo la jurisdicción internacional.

(Con información de AFP)

