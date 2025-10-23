Trump advirtió que Israel “perderá su apoyo” si avanza con la anexión de Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel “perderá su apoyo” si decide seguir adelante con el proceso legal para la anexión de Cisjordania, una cuestión que la Administración Trump ha pedido dejar fuera de la mesa en reiteradas ocasiones.

En una entrevista concedida a la revista Time, Trump aseguró, no obstante, que esto “no sucederá”. “No va a suceder porque he dado mi palabra a los países árabes y no es algo que pueda hacerse ahora, tenemos un gran apoyo de estos países. Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si esto sucede”, aclaró.

En este sentido, aseguró que sus acciones han permitido “frenar a (Benjamin) Netanyahu a la hora de seguir con los ataques en Gaza”. “Simplemente habría seguido con la guerra durante años”, dijo, al tiempo que recordó que insistió al primer ministro israelí sobre la cuestión de ponerle fin. “Le dije que se pueden librar batallas de forma unilateral, pero que el mundo estaba en su contra. E Israel es un lugar pequeño en comparación con el mundo”, dijo.

“Le detuve porque iba a seguir. Fue increíble”, sostuvo, al tiempo que aseguró que los intentos de Israel de acabar con la cúpula de Hamas con sus ataques sobre Qatar “fueron un error”, algo “terrible”, pero que creó la posibilidad de lograr por fin un acuerdo. “Cuando cometieron ese error táctico, el de Qatar, le dije al emir que esa cuestión nos colocaría a todos en la misma página”, sostuvo.

Vista de un dron del campo de refugiados de Al-Arroub junto a una nueva carretera, que forma parte de la ampliación de las carreteras de circunvalación israelíes que conectan a los colonos israelíes de Cisjordania con Jerusalén, en Cisjordania ocupada por Israel. 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ammar Awad)

Por otra parte, lamentó la situación de la política palestina y descartó que Mahmud Abbas sea el líder “idóneo” para la Autoridad Palestina. “No tienen un líder ahora mismo, al menos no uno visible, y realmente no hay nadie que quiera serlo porque cada uno de ellos ha sido atacado o está muerto. No es un trabajo agradable”, dijo.

“Siempre he considerado que Abbas es razonable, pero probablemente no sea el líder idóneo”, dijo, antes de referirse al influyente líder palestino Maruán Barghuti, encarcelado en una prisión israelí, cuya liberación “valorará”. “Tendré que tomar una decisión al respecto”, dijo.

Normalización de las relaciones

En relación con la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, el magnate neoyorquino aseguró que de cara a finales de año podría ser plausible un avance. “Creo que estamos muy cerca. Creo que Arabia Saudita va a liderar el camino”, afirmó, antes de matizar que “antes había un problema con Gaza y otro con Irán”. “Ahora ya no tienen estos dos problemas”, añadió.

El presidente estadounidense se mostró optimista con la idea de que Riad se sume a los Acuerdos de Abraham de cara a finales de año y aseveró que prevé visitar la Franja de Gaza “en algún momento”.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, habla a reporteros durante una conferencia de prensa acerca de la construcción de un nuevo asentamiento en la Cisjordania ocupada por Israel, cerca de Maale Adumim, el 14 de agosto de 2025 (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

Este mismo jueves, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, rechazó una normalización de las relaciones con las autoridades saudíes “si eso implica el establecimiento de un Estado palestino”. “Son libres de seguir montando en camello si así lo desean”, afirmó, según informaciones del diario The Times of Israel.

“Si Arabia Saudí nos dice que esa es la condición, no, gracias. Sigan montando a camello en el desierto”, dijo, a medida que Trump busca reunirse con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, el próximo mes en la Casa Blanca para abordar este asunto.

Horas más tarde, Smotrich se disculó por sus comentarios e instó a Riad a “seguir adelante”.

En un video publicado en X pocas horas después de hacer el comentario, se disculpó diciendo: “Mi comentario sobre Arabia Saudita fue absolutamente inapropiado y me disculpo por el insulto que causó”.

Sin embargo, redobló su oposición a la creación de un Estado palestino: “Espero que los saudíes no nos perjudiquen ni nieguen nuestra herencia, nuestra tradición y los derechos del pueblo judío a sus patrias históricas en Judea y Samaria, y que establezcan una paz verdadera con nosotros”.