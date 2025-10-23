Dónde pueden terminar las joyas de la corona francesa robadas en el Louvre

Imágenes de las joyas robadas.

Apenas días después de un sorprendente robo en el Museo del Louvre en París, crece la especulación sobre dónde podrían terminar las lujosas joyas robadas que alguna vez adornaron a la realeza francesa.

Algunos expertos advierten que los artefactos, valorados en más de 100 millones de dólares (88 millones de euros), podrían fundirse o fragmentarse pronto, si no ya. Si se logra, algunos afirman que esas piezas más pequeñas podrían venderse posteriormente como parte de un nuevo collar, pendientes u otra joya, sin llamar demasiado la atención.

“Ni siquiera hace falta ponerlos en el mercado negro; basta con ponerlos en una joyería”, dijo Erin Thompson, profesora de delitos relacionados con el arte en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. “Podrían venderse a la vuelta de la esquina del Louvre”.

Thompson y otros afirman que esto se ha vuelto cada vez más común con el robo de joyas y objetos de metal, señalando que es una forma en que los ladrones pueden intentar ocultar sus huellas y lucrarse. No es como si alguien pudiera lucir públicamente una de las Joyas de la Corona francesa robadas el domingo, y encontrar un mercado para vender las piezas completas sería increíblemente difícil después de que “todos y sus hermanas” hayan visto fotos de ellas durante la última semana, dijo Christopher Marinello, abogado y fundador de Art Recovery International.

Las joyas pueden ser difíciles de monetizar

“Al desarmarlos, ocultarán su robo”, dijo Marinello, y agregó que estos artículos podrían volverse aún más “imposibles de rastrear” si se sacan de Francia y pasan por cortadores de joyas y cadenas de suministro sólidas en otros países.

Quienes están detrás de estos robos suelen ser “mejores delincuentes o ladrones que empresarios”.

Aun así, estas piezas a menudo se venden por una fracción del valor de lo que fue robado, debido a su menor tamaño, pero también porque fundir o romper artículos de alto perfil elimina su valor histórico.

No es un proceso sencillo.

“El verdadero arte en un robo de arte no es el robo, sino la venta”, explicó Robert Wittman, exinvestigador principal del equipo de delitos relacionados con el arte del FBI. Wittman, quien desde entonces ha creado su propio bufete, afirmó que quienes están detrás de estos robos suelen ser “mejores delincuentes o ladrones que empresarios”.

A diferencia de otros, Wittman duda que los ladrones del domingo hayan logrado monetizar los objetos que robaron del Louvre, entre ellos un collar y pendientes de esmeraldas, dos coronas, dos broches, un collar de zafiros y un pendiente que lucieron miembros de la realeza del siglo XIX. Señala que las gemas aún podrían identificarse por su claridad, por ejemplo, y que el oro que se refinó cuando se fabricaron las piezas hace cientos de años no es tan puro como el que suele demandarse hoy en día.

“Por lo que son, realmente no tiene sentido destruirlos”, dijo Wittman, al tiempo que señalaba los riesgos de vender bienes robados de tan alto perfil.

Laurence des Cars, presidenta y directora del Museo del Louvre, Matthias Grolier, jefe de gabinete de la presidenta y directora del Museo del Louvre, y el senador francés Laurent Lafon antes del inicio de una audiencia de la Comisión de Cultura, Educación, Comunicación y Deporte del Senado francés, el día en que el Museo del Louvre reabrió sus puertas al público por primera vez desde el robo del domingo pasado, mientras que la Galerie d'Apollon, donde ocho piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz que se exhiben en la galería fueron robadas por ladrones, permanece cerrada, en París, Francia, el 22 de octubre de 2025.

Scott Guginsky, vicepresidente ejecutivo de la Alianza de Seguridad de Joyeros, una asociación comercial sin fines de lucro dedicada a prevenir los delitos relacionados con la joyería, también destaca la antigüedad y la calidad de los diamantes de los artefactos. Sospecha que probablemente no estén clasificados.

“No es algo que se pueda vender en el mercado abierto. No es nada que pueda pasar por una casa de subastas”, dijo Guginsky, quien dirigía la brigada antirrobo organizado del Departamento de Policía de Nueva York.

Dada la cantidad de preparación que probablemente pusieron los ladrones en esto, Guginsky cree que tienen un plan para vender las joyas, incluso si primero deciden “dejarlas” y esperar a que pasen las sospechas.

“No me imagino que roben sin tener claro qué quieren hacer”, dijo. “Siempre hay alguien dispuesto a comprar joyas robadas. Sea lo que sea, alguien las comprará”.

Sara Yood, directora ejecutiva y asesora general del Comité de Vigilancia de Joyeros, señala que la mayoría de las empresas de joyería implementan programas contra el lavado de dinero y están atentas a señales de alerta como pedidos inusuales, compras repetidas y solicitudes de confidencialidad.

Imagen de una de las joyas robadas.

Aun así, ella y otros afirman que la antigüedad de algunas joyas, si se descomponen eficazmente, podría dificultar su rastreo. Las piedras preciosas más nuevas, por ejemplo, a veces llevan una inscripción láser en su interior que puede evaluarse en un laboratorio. Pero, “al tratarse de piezas históricas, es bastante improbable que tengan esas características distintivas”, señaló Yood.

Expertos como Thompson afirman que las gemas más grandes se pueden tallar de nuevo hasta el punto de que sean irreconocibles. El reto es encontrar personas con la habilidad para hacerlo y que no hagan demasiadas preguntas, pero es posible, afirmó.

Se desconoce si los responsables del robo del domingo tenían esos contactos o si había algún comprador en la mira. Pero es importante señalar también que “quienes entran a los museos suelen ser mercenarios, y casi siempre los pillan en estos casos”, añadió Thompson.

Las posibilidades de recuperación parecen escasas

Ella y otros afirman que los museos se han enfrentado cada vez más a una oleada de robos similares en los últimos años. Thompson señala que el robo en almacenes puede pasar desapercibido durante más tiempo: el Museo Británico de Londres, que ha acusado a un ex curador de robar objetos y venderlos en línea, aún intenta recuperar algunos de los 2.000 objetos robados.

Algunos ladrones del pasado han exigido rescates por las obras de arte robadas en su totalidad, o han esperado una posible recompensa sin preguntas de una compañía de seguros, que puede suponer un descuento de aproximadamente el 10% para algunas piezas aseguradas en Europa, según Thompson. Sin embargo, se informó que las joyas robadas del Louvre el domingo no contaban con un seguro privado.

Un empleado de seguridad con un perro se encuentra cerca de la Pirámide de cristal del Museo del Louvre mientras el museo permanece cerrado al día siguiente de un espectacular atraco de joyas, en París, Francia. 20 de octubre de 2025.

En ocasiones, las ofertas gubernamentales de recompensas por información sobre un robo de gran repercusión también pueden acelerar la investigación, aunque el gobierno francés aún no ha hecho público dicho incentivo. Si esto cambia, o si se descubren pistas prometedoras a partir de las pruebas halladas en el Louvre, expertos como Wittman señalan que podría aumentar las posibilidades de recuperar los objetos.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, otros sienten que el destino de encontrar las joyas históricas parece sombrío.

“Creo que atraparán a los criminales”, dijo Marinello. “Pero no creo que los encuentren con las joyas intactas”.

