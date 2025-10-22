Mundo

Tiroteo frente al Parlamento serbio: al menos una persona resultó herida y se incendió una tienda

Un jubilado de Belgrado fue arrestado en el campamento tras realizar múltiples disparos y provocar el siniestro. El presidente de Serbia calificó el hecho de “ataque terrorista”

Ataque al Parlamento de Serbia 2

Un hombre resultó herido y un presunto atacante anciano fue arrestado tras un tiroteo e incendio en un campamento progubernamental frente al parlamento serbio el miércoles. El presidente Aleksandar Vucic, asediado por la oposición, se apresuró a calificarlo de “ataque terrorista”.

Un jubilado de Belgrado fue arrestado en el campamento tras realizar múltiples disparos e incendiar una tienda de campaña, según declaró el mandatario en una rueda de prensa horas después del incidente.

Vucic afirmó que el uso de un arma contra sus partidarios hacía que la motivación fuera “inconfundible” y, “en mi opinión política, un horrible ataque terrorista”.

Las autoridades confirmaron que la víctima estaba siendo operada tras el tiroteo.

Ataque al Parlamento de Serbia 3

En una rueda de prensa, Vucic reprodujo varios vídeos del incidente y la supuesta confesión del presunto atacante, en la que se veía a un hombre bajo custodia policial afirmando estar detrás del tiroteo.

Aunque la policía estuvo presente en la rueda de prensa, no proporcionó más detalles sobre la investigación ni si se habían presentado cargos formales contra el hombre.

Anteriormente, un video publicado en línea parecía mostrar el incidente, con policías armados enfrentándose a alguien cerca de una gran carpa blanca antes de que las llamas estallaran desde su cima.

El presidente de Serbia, Aleksandar
El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, habla durante una conferencia de prensa, después de que se dispararan disparos afuera del edificio del parlamento cerca de una carpa erigida por partidarios de Vucic, en Belgrado, Serbia, el 22 de octubre de 2025. REUTERS/Zorana Jevtic

El incendio fue extinguido rápidamente por los bomberos, y los restos carbonizados de la carpa eran visibles desde un bloqueo policial cerca del lugar, según un reportero de AFP.

El campamento improvisado de los leales a Vucic lleva meses bloqueando las calles frente al parlamento y un parque cercano en una muestra de apoyo al presidente, quien ha enfrentado casi un año de protestas contra su gobierno.

Vucic afirmó que desde hace tiempo esperaba un ataque contra sus partidarios y acusó a “ciertos medios de comunicación y políticos” de propagar el odio contra los seguidores del gobierno.

Humo se eleva desde una
Humo se eleva desde una carpa en llamas frente al Parlamento en Belgrado, Serbia, en esta captura de pantalla obtenida de un video publicado el 22 de octubre de 2025. Marina Jankulovic/Folleto vía REUTERS

Sin embargo, instó a la gente a no tomar represalias.

“La venganza nunca ha traído nada bueno”.

Serbia se ha visto sacudida por protestas regulares desde noviembre, tras el derrumbe del techo de una estación de tren que causó la muerte de 16 personas.

Ataque al Parlamento de Serbia 1

La tragedia en la estación recién renovada de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, se convirtió en un símbolo de la corrupción arraigada.

Los manifestantes exigieron inicialmente una investigación transparente, pero sus demandas pronto se intensificaron y se convirtieron en exigencias de elecciones anticipadas.

Policías serbios detienen a un
Policías serbios detienen a un hombre frente al Parlamento en Belgrado, Serbia, en esta captura de pantalla obtenida de un video publicado el 22 de octubre de 2025. Marina Jankulovic/Folleto vía REUTERS

“Nuestro camino nunca ha sido un camino de violencia”, publicó el grupo de protesta estudiantil en redes sociales tras el incidente, junto con un emoji de corazón y un breve vídeo que mostraba a un estudiante caminando por una ruta en Serbia.

(Con información de AFP)

