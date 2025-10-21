Mundo

Netanyahu y el jefe de inteligencia egipcio se reunieron en Jerusalén para discutir el futuro de la tregua en Gaza

La oficina primer ministro israelí informó que el encuentro abordó también la entrada de ayuda humanitaria, la relación bilateral y los obstáculos para aplicar el plan estadounidense de paz en la región

Guardar
El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo este martes una reunión en Jerusalén con el jefe de la inteligencia egipcia, Hassan Rashad, para tratar el estado y el futuro de la frágil tregua vigente en la Franja de Gaza bajo mediación internacional.

Funcionarios de alto nivel y enviados estadounidenses también participaron en las conversaciones dirigidas a reforzar el plan propuesto por Estados Unidos y consolidar un cese de hostilidades que permanece bajo tensión desde su inicio el pasado 10 de octubre.

Según informó la oficina del jefe del gobierno israelí, el encuentro abordó “el avance del plan del presidente Trump, las relaciones entre Israel y Egipto, el fortalecimiento de la paz entre los países, así como otras cuestiones regionales”. Aunque no trascendieron detalles adicionales, portavoces israelíes y egipcios destacaron el carácter estratégico de la reunión para el futuro inmediato de la región.

La visita de Hassan Rashad se produce poco más de una semana después del establecimiento del alto al fuego, enmarcado en una hoja de ruta diseñada por la Casa Blanca con participación directa de Egipto y Qatar.

El jefe de la inteligencia
El jefe de la inteligencia egipcia, Hassan Rashad

El canal Al Qahera News, alineado con fuentes oficiales egipcias, informó que Rashad viajó a la capital israelí con el objetivo de “discutir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza” y analizar “los obstáculos” para la aplicación plena del plan de paz presentado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El intercambio entre Israel y Egipto no estuvo centrado únicamente en la situación militar. Se incluyó el flujo de asistencia humanitaria para los civiles en Gaza y el desafío que representa implementar de manera efectiva el acuerdo. Fuentes egipcias confirmaron que Rashad también mantendrá encuentros con Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, quien se encuentra en Israel junto con Jared Kushner. Ambos forman parte de la delegación estadounidense destinada a “supervisar y consolidar” la tregua, de acuerdo con reportes oficiales.

A la par de las gestiones diplomáticas, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, aterrizó en Israel para supervisar la puesta en marcha del alto al fuego. Voceros de la Casa Blanca anticiparon que Vance sostendrá reuniones con Netanyahu y altos funcionarios israelíes, así como con los enviados Witkoff y Kushner, para coordinar acciones que refuercen el cumplimiento del cese de hostilidades.

JD Vance, vicepresidente de Estados
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, aterrizó en Israel para supervisar la puesta en marcha del alto al fuego (Nathan Howard/Archivo)

El grupo terrorista Hamas dijo que Israel ha violado en unas 80 ocasiones la tregua pactada desde el 10 de octubre. El Ejército israelí, en respuesta, acusó al grupo islamista de romper el acuerdo durante incidentes ocurridos en Rafah, señalando también a residentes gazatíes que intentaron ingresar en zonas aún bajo restricción militar.

Mientras tanto, en El Cairo, representantes de las principales facciones palestinas —Hamas, Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina— discuten alternativas para la reconstrucción de Gaza y debaten el futuro administrativo y el posible desarme de Hamas tras la ofensiva militar reciente.

Desde el acuerdo inicial mediado en Sharm El Sheij, el mantenimiento del alto al fuego ha dependido de una compleja coordinación internacional.

Tanto Egipto como Qatar y Estados Unidos actúan como garantes, mientras aumentan las presiones para que las partes avancen hacia una solución más duradera. Una fuente cercana a las negociaciones explicó que la persistencia de la paz está sujeta a la capacidad de las partes para “remover obstáculos logísticos y de seguridad”, así como a la disposición para garantizar el ingreso de ayuda a la población palestina.

La continuidad de la tregua y del plan diplomático impulsado por Washington se definirá en las próximas semanas a partir de los resultados de estas conversaciones y del cumplimiento de los compromisos asumidos tanto por el gobierno israelí como por las facciones palestinas.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

IsraelEgiptoHamasFranja de GazaBenjamín NetanyahuHassan RashadAlto el fuegoÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El descontento global impulsa una demanda masiva de reformas políticas, según Pew Research Center

Una encuesta internacional revela que la mayoría de los ciudadanos en 25 países considera urgente transformar los sistemas políticos, pero la desconfianza en los líderes y el escepticismo sobre las reformas marcan la tendencia mundial

El descontento global impulsa una

Tres años de Giorgia Meloni: de la retórica populista a la gestora austera de la Italia europea

La primera ministra ultraderechista se consolida como la tercera más longeva de la historia republicana italiana con una política económica rigurosa que contradice su discurso electoral

Tres años de Giorgia Meloni:

La adopción de criptomonedas bate récords: el auge de un nuevo orden financiero de 4 billones de dólares

India, Estados Unidos y Pakistán lideran un ecosistema global impulsado por regulación clara en mercados desarrollados y necesidad económica en países emergentes

La adopción de criptomonedas bate

El Partenón vuelve a lucir sin andamios tras 20 años de restauración

Por primera vez en dos décadas, turistas y locales pueden admirar la emblemática estructura ateniense casi sin estructuras temporales, un hecho que marca un hito en la conservación del patrimonio histórico de Grecia

El Partenón vuelve a lucir

Quiénes son los rehenes asesinados que aún no fueron devueltos por Hamas a Israel

Entre ellos hay un soldado muerto en 2014, agricultores de kibbutz, trabajadores tailandeses y jóvenes militares. Las familias esperan la repatriación de los cuerpos mientras la tensión amenaza el alto el fuego

Quiénes son los rehenes asesinados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Policía desarticula clan familiar dedicada

Policía desarticula clan familiar dedicada a la extorsión: tomaban fotos y seguían a víctimas antes de amenazarlas

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por causar un choque en la ruta: las imágenes que exponen su intento de fuga

Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un exalto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólares entre 2015 y 2023

INFOBAE AMÉRICA
Cuál es el significado de

Cuál es el significado de que un huracán sea “categoría 5”

El descontento global impulsa una demanda masiva de reformas políticas, según Pew Research Center

Tres años de Giorgia Meloni: de la retórica populista a la gestora austera de la Italia europea

Opera Neon integra un nuevo agente de IA para investigación avanzada

El PMA dice que la ayuda alimentaria que entra en Gaza es insuficiente y pide la apertura de todos los cruces

ENTRETENIMIENTO

“Es el mejor álbum de

“Es el mejor álbum de toda mi carrera”: Karol G habló de Tropicoqueta y su evolución artística

“Fui destrozada en línea desde los 13 años”: Paris Jackson habló sobre el brutal acoso que sufrió desde pequeña

Mark Wahlberg le dice adiós a Hollywood: esta es la lujosa mansión que el actor adquirió en Florida

La película de ‘Star Wars’ sobre Kylo Ren que Disney rechazó: “Tenía un guión realmente genial”

La razón detrás de la aversión de Christian Bale a las comedias románticas: “Me llamaron para una y pensé que se habían vuelto locos”