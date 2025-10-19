Un avión de carga terminó en el mar tras salirse de la pista del aeropuerto de Hong Kong: al menos un muerto (@michaelmohk)

Un avión de carga de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea turca Air ACT, se salió de la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong en la madrugada de este lunes, colisionó con un vehículo de servicio en tierra y terminó con parte del fuselaje sobre el mar, informaron la policía local y autoridades de la terminal.

El diario South China Morning Post detalló que una persona murió a causa del impacto y otra resultó herida, mientras que los cuatro tripulantes de la aeronave escaparon ilesos.

El accidente ocurrió cerca de las 4:40 de la mañana, cuando el vuelo EK9788, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Al Maktoum de Dubái hasta Hong Kong, intentó aterrizar en la pista 07R, ubicada en el extremo norte de la instalación aeroportuaria.

La Policía de Hong Kong explicó que la aeronave, un Boeing 747-481 registrado como TC-ACF, “viró bruscamente hacia la izquierda después de tocar tierra y no logró detenerse dentro del límite de la pista”. Durante la maniobra, el avión se llevó por delante un vehículo de servicio, empujándolo al mar.

El recorrido del avión de Emirates SkyCargo

Los primeros reportes indicaron que dos trabajadores permanecían desaparecidos tras el incidente; más tarde, la policía confirmó el fallecimiento de uno de ellos, mientras el otro fue trasladado al Hospital North Lantau y se desconoce su estado.

Helicópteros del Gobierno y embarcaciones del departamento de bomberos y la policía marítima fueron desplegados para localizar a los trabajadores y retirar los restos del aparato y el vehículo sumergido. El área de la pista fue acordonada y las actividades, suspendidas temporalmente para facilitar los trabajos de emergencia y limpieza.

Según los datos de rastreo de vuelos provistos por los servicios especializados, el Boeing de carga desvió súbitamente su trayectoria hacia la izquierda en el momento del aterrizaje. El avión quedó con el morro sobre el malecón que separa la pista del mar. Tras el incidente, un vuelo de Cathay Pacific (CX851) que se aproximaba desde Canadá tuvo que abortar su aterrizaje y desviar su trayectoria a la pista sur.

El Boeing 747-481 de Air ACT Cargo (Captura de pantalla)

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong informó que el cierre de la pista norte se mantendrá hasta que se completen las labores de remoción de escombros y se realicen todas las inspecciones de seguridad necesarias para descartar nuevos riesgos operativos. Por el momento, no se ha determinado oficialmente la causa del accidente, aunque el siniestro está bajo investigación.

Noticia en desarrollo...