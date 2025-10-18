Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con 600 drones en Ucrania tras la reunión de Zelensky y Trump: hay al menos un herido

El ejército ruso bombardeó una zona residencial y una institución educativa en su última ofensiva por la madrugada del sábado. No se reportaron víctimas fatales y el Servicio de Emergencias extinguió los incendios

Guardar

El jefe de la administración regional de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, informó un nuevo bombardeo con 890 ataques de Rusia a Ucrania en la medianoche local de este sábado. La ofensiva afectó en mayor proporción a la región sureste del país invadido, dañando un colegio, autos y varias casas.

Según los datos oficiales proporcionados por el mandatario local a través de Telegram, 642 drones de diversas modificaciones, en su mayoría FPV, fueron utilizados en el bombardeo. Al menos tres lanzacohetes múltiple autopropulsado y blindado, MLRS, también abrieron fuego contra Ucrania.

Fotos de los incendios provocados
Fotos de los incendios provocados por el bombardeo ruso con más 642 drones (Facebook)

Fedorov detalló, a través de Telegram, que el ataque afectó inicialmente un edificio administrativo, pero el Servicios de Emergencia acudió a tiempo para controlar la situación. Un incendio se registró en una institución educativa de Zaporizhzhia.

En un informe posterior, Fedorov reportó que a medianoche un dron Shahed, de fabricación iraní, impactó una escuela de tres plantas. Las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas en ninguno de los incidentes. Las tropas rusas también realizaron cinco ataques aéreos sobre Malinovka y Novye.

Una institución educativa se incendió
Una institución educativa se incendió en Zaporizhzhia tras un ataque ruso contra Ucrania (Facebook)

Ivan Fedorov aclaró que al menos una persona resultó herida como consecuencia de un ataque con drones en el distrito de Polohivskyi, localidad cercana a Zaporizhzhia. Además, el gobierno local recibió “21 informes de daños a viviendas, vehículos e infraestructura”.

Frente la reciente ofensiva rusa, cabe destacar el crudo invierno que se acerca para Rusia y Ucrania. Por este motivo, se incrementaron en los últimos días los ataques a centrales eléctricas y de gas en busca de afectar el suministro civil. No obstante, Kiev acusa al Kremlin de intentar eliminar a civiles a la vez que realiza los bombardeos direccionados las plantas energéticas.

Los Servicios de Emergencia de
Los Servicios de Emergencia de Ucrania apagaron el incendio en los edificios (Facebook)

El ataque ocurrió horas más tarde de la reunión del presidente ucraniano Volodimir Zelensky y su par estadounidense Donald Trump. El mandatario en guerra aseguró en Washington que no realizará anuncios públicos sobre la solicitud de misiles Tomahawk a Estados Unidos, pero aseguró que la administración del republicano busca evitar una escalada en el conflicto con Rusia.

Tras reunirse el viernes en la Casa Blanca con el presidente norteamericano, el líder ucraniano comentó ante la prensa que discutieron el tema de las armas de largo alcance pero acordaron mantener la discreción. “Estados Unidos no quiere una escalada”, explicó.

Zelensky envió un mensaje directo a Moscú: “Rusia le tiene miedo a los Tomahawk, realmente les teme, porque es un arma muy potente”. El mandatario reiteró la necesidad de estos misiles para alcanzar objetivos en territorio ruso, argumentando que su entrega podría llevar a Vladimir Putin a tomar “más en serio” los llamados a negociar la paz.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el almuerzo en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca mantuvo una postura cauta sobre el posible envío de misiles a Ucrania. “Tengo la obligación también de asegurar que estemos completamente abastecidos como país, porque nunca se sabe qué puede pasar en tiempos de guerra y paz”, señaló, mostrando su preferencia para Ucrania no requiera los Tomahawk y que el conflicto concluya.

Tras el encuentro, Trump reafirmó su llamado al cese de hostilidades: “Ya se ha derramado suficiente sangre, con las líneas de propiedad siendo definidas por la guerra y el coraje. Deberían parar donde están. Que ambos reclamen victoria y dejen que la historia decida”, escribió en la red social Truth Social.

Por medio de su perfil en X, Zelensky escribió un mensaje contra el país comandado por Vladimir Putin antes del regreso a su país: "Rusia debe poner fin a la agresión que inició y que continúa prolongando deliberadamente". “Contamos con la presión de Estados Unidos”, agregó con tono victorioso tras la junta presidencial.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su par ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)

“Más de dos horas de una conversación directa con el presidente de Estados Unidos, quien realmente puede ayudar a acercar el fin de esta guerra. Abordamos todos los temas clave: nuestras posiciones en el campo de batalla, las capacidades de largo alcance y la defensa aérea, y, por supuesto, las perspectivas diplomáticas“, sumó Zelensky.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaUcraniaDonald TrumpRusiaEstados UnidosVolodimir ZelenskyVladimir PutinZaporizhzhia

Últimas Noticias

Identificaron el cuerpo del rehén devuelto por el grupo terrorista Hamas a Israel

Autoridades israelíes confirmaron que los restos entregados durante la noche pertenecen a Eliyahu “Churchill” Margalit, víctima del ataque del 7 de octubre de 2023 en Nir Oz. Las Fuerzas de Defensa y su familia lamentaron la pérdida

Identificaron el cuerpo del rehén

Israel ultima los preparativos para la reapertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto

El ministro de Asuntos Exteriores israelí anunció la posible apertura del cruce de la región el domingo, pero no precisó si será para ayuda humanitaria o tránsito de personas. Organismos internacionales aguardan expectantes poder enviar más alimentos y medicamentos al enclave

Israel ultima los preparativos para

Irlanda aprueba un ingreso básico para artistas, músicos y creativos: cómo funciona

A partir de 2026, el programa garantiza un pago mensual a miles de trabajadores culturales. Las claves de la iniciativa que busca combatir la inestabilidad laboral en el arte

Irlanda aprueba un ingreso básico

China amenazó a Estados Unidos: apoyar militarmente a Taiwán es “un juego de azar muy peligroso”

Beijing acusó a Washington de poner en peligro la estabilidad global y de desafiar su soberanía con el fortalecimiento de lazos con Taipéi

China amenazó a Estados Unidos:

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 21 mil hectáreas a mineras chinas en Nicaragua

El sandinismo concedió nuevas licencias de explotación que abarcan zonas fronterizas y áreas protegidas. Ambientalistas denuncian un “ecocidio” y advierten sobre violaciones a los derechos de comunidades indígenas

El régimen de Daniel Ortega
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Christian Quiñónez responde tras investigación de la Procuraduría por detrimento de $44.000 millones en la DIAN

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en San Marcos

Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei en Tres de Febrero

Ofrecen $50 millones por miembros del ELN que amenazaron a campesinos en Puerto Parra

INFOBAE AMÉRICA
Una Bolivia en crisis pone

Una Bolivia en crisis pone rumbo hacia la derecha en una segunda vuelta electoral sin el MAS 20 años después

El Primavera Sound volverá a tener ediciones en Buenos Aires y Sao Paulo en 2026

El acuerdo nuclear con Irán recibe el golpe de gracia diez años después con su expiración formal este sábado

Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa: plan familiar y deportivo este fin de semana

Liberadas ocho mujeres explotadas sexualmente por una red criminal en pisos prostíbulo de Oviedo

ENTRETENIMIENTO

La millonaria propuesta que no

La millonaria propuesta que no logró convencer a los creadores de Breaking Bad para cambiar el final de la serie

Martin Scorsese: una infancia atravesada por la violencia y la fe que forjaron a la leyenda del cine

El día que nació MTV: demandas, controversia racial y más

“No sabes cómo defenderte. Cómo pedir un respiro”: la confesión de Finn Wolfhard sobre el impacto de la fama tras Stranger Things

Carlos Santana desmiente campaña contra Bad Bunny y celebra su llegada al Super Bowl