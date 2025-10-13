Mundo

Los conmovedores abrazos de los rehenes israelíes al reencontrarse con sus familiares

Tras más de dos años de cautiverio en Gaza, 20 rehenes israelíes regresaron el lunes a casa en escenas que emocionaron al mundo

Guardar
El reencuentro de la Familia Gilboa-Dalal

Gritos de júbilo, lágrimas y abrazos interminables marcaron el lunes el reencuentro de 20 rehenes israelíes con sus familias, después de pasar más de dos años en cautiverio en Gaza bajo el control de Hamas.

Las escenas más emotivas se repitieron en hospitales de todo Israel, donde los liberados fueron recibidos entre banderas israelíes, ovaciones y el abrazo desesperado de padres, hermanos, parejas e hijos que habían esperado este momento durante 738 días.

Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, secuestrado en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, fue recibido por su madre con gritos en hebreo de “¡Guy está en casa!” y “¡Te amo tanto!”. Las imágenes del reencuentro mostraron a la familia abrazándose entre lágrimas, incapaces de soltarse después de tantos meses de incertidumbre.

Para Eitan Mor, de 25 años, originario de Kiryat Arba, el reencuentro con sus padres tuvo un significado especialmente profundo. Mor fue uno de los primeros rehenes liberados el lunes, secuestrado mientras trabajaba como agente de seguridad en el festival Nova. Su padre, Tzvika Mor, había sido uno de los cofundadores del Foro Tikva, un grupo de familiares de rehenes que defendió el uso de presión militar sobre Hamas en lugar de negociaciones inmediatas.

El momento en que Eitan Mor se reúne con sus padres

Durante los meses de cautiverio de su hijo, Tzvika Mor había pronunciado conferencias explicando por qué se oponía a liberar terroristas palestinos encarcelados a cambio de su hijo. “No puedo permitir que mi dolor personal prevalezca sobre los intereses colectivos”, había dicho en diciembre de 2023. El reencuentro entre padre e hijo cerró un doloroso capítulo para una familia que mantuvo una postura controvertida incluso mientras su ser querido permanecía en cautiverio.

Uno de los momentos más conmovedores fue el de Bar Kuperstein, de 23 años, quien abrazó a su padre Tal, viéndolo de pie por primera vez en años.

El rehén liberado Bar Kuperstein ve a su papá, que sufrió un derrame cerebral, de pie por primera vez en años

Tal Kuperstein, quien sufrió un derrame cerebral durante una cirugía hace cinco años, había aprendido a hablar nuevamente durante los últimos dos años para poder abogar por la liberación de su hijo. La familia compartió una foto de Tal de pie con su brazo alrededor de Bar, quien estaba envuelto en una bandera israelí.

El rehén liberado Bar Kuperstein ve a su papá, que sufrió un derrame cerebral, de pie por primera vez en años

Segev Kalfon, de 27 años, se reunió con su familia después de que no supieran si había sobrevivido al ataque del 7 de octubre hasta febrero, cuando un rehén liberado les informó que estaba vivo.

Segev Kalfon se reúne con su familia por primera vez después de dos años de cautiverio en Gaza

Evyatar David, de 24 años, también secuestrado del festival Nova, llegó al Centro Médico Rabin-Beilinson en Petah Tikva entre una multitud que lo ovacionaba.

El rehén liberado Evyatar David
El rehén liberado Evyatar David (REUTERS/Stoyan Nenov)

David lucía más saludable que en un video de Hamas difundido en agosto, donde aparecía demacrado y pálido, diciendo que no había comido durante días y que estaba cavando su propia tumba. Las imágenes de ese video habían horrorizado a los israelíes y provocado algunas de las protestas más masivas en meses exigiendo un acuerdo de alto el fuego.

Evyatar David tras ser liberado por Hamas

El argentino Ariel Cunio y Arbel Yehoud, una pareja secuestrada de su hogar en el Kibutz Nir Oz y separada tres horas después de ser capturados, finalmente se reunieron. Yehoud había sido liberada en enero después de 484 días de cautiverio, mientras que Cunio fue liberado el lunes tras 734 días. “Mi Ariel está en casa y estoy abrumada de emoción y alegría”, declaró Yehoud.

También fue liberado el hermano de Ariel, David.
Ariel Cunio con su novia
Ariel Cunio con su novia Arbel Yehoud, liberada en febrero pasado

Avinatan Or, de 32 años, vivió uno de los reencuentros más esperados al reunirse con su novia, Noa Argamani, quien había sido rescatada por fuerzas israelíes en junio de 2024. La pareja fue secuestrada junta del festival Nova en una escena captada en video que se convirtió en una de las imágenes más icónicas del ataque del 7 de octubre: Argamani llorando “¡No me maten!” mientras extendía sus brazos hacia Or, quien era arrastrado por terroristas. Las nuevas fotografías los muestran finalmente juntos, abrazados después de más de dos años de separación.

(FDI)
(FDI)

Omri Miran, de 48 años, secuestrado del Kibutz Nahal Oz, fue fotografiado jugando con sus dos hijas pequeñas, Roni de 4 años y Alma de 2, en el Hospital Ichilov. Miran había sido separado de su familia durante el ataque, un momento que los terroristas transmitieron en vivo por Facebook. Su esposa, Lishay Miran-Lavi, había dicho anteriormente que su hija menor solo conocía a “papá Omri” a través de fotos y videos.

Omri Miran, de 48 años,
Omri Miran, de 48 años, secuestrado del Kibutz Nahal Oz, fue fotografiado jugando con sus dos hijas pequeñas

Alon Ohel, de 24 años, un talentoso pianista, tocó el piano por primera vez en dos años desde su habitación en el Hospital Beilinson en Tel Aviv, según confirmó su madre, Idit Ohel, a Canal 12. “Hace unos minutos, se sentó al piano en su habitación y tocó un poco, después de dos años sin tocar un piano”, dijo. Durante su cautiverio, su familia colocó pianos donados alrededor del mundo para crear conciencia sobre su situación. Ohel tiene visión muy limitada en su ojo derecho debido a metralla del ataque.

La liberación de estos 20 rehenes forma parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego negociado con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump. También se espera la devolución de los cuerpos de 28 personas que murieron en el ataque del 7 de octubre de 2023 o durante su cautiverio.

Temas Relacionados

Rehenes israelíesIsraelGazaHamasUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Tensión hasta el instante final: el motivo de las videollamadas forzadas por Hamas entre rehenes y familiares

El acuerdo de paz mediado por Trump prohibía las humillantes ceremonias del grupo terrorista. Sin embargo, igual intentaron producir impacto mediático

Tensión hasta el instante final:

La reconstrucción del contrato social en Venezuela (parte 2)

Hay que copiar a Jefferson, como en 1958, para que vuelva a reinar en el país una democracia estable y dotada de las herramientas para el alcance del bienestar colectivo

La reconstrucción del contrato social

El momento en el que Donald Trump fue interrumpido por parlamentarios israelíes que pidieron reconocer a Palestina

Dos diputados de izquierda fueron retirados por el personal de seguridad después de protagonizar un incidente en la Cámara legislativa, generando confusión y sorpresa entre los asistentes

El momento en el que

Alarma entre los familiares de los rehenes fallecidos que siguen en Gaza: Hamas solo entregará cuatro de los 28 cuerpos este lunes

El Foro de Familiares informó que el grupo terrorista no entregará todos los restos como estipula el acuerdo mediado por Trump. “Es una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego”

Alarma entre los familiares de

Líderes mundiales celebraron el intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que los 20 rehenes vivos regresaron al país en dos etapas desde tres puntos designados: Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, en el sur

Líderes mundiales celebraron el intercambio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Emotivo memorial de Mat Travizano,

Emotivo memorial de Mat Travizano, el argentino que fue artífice de la inversión de OpenAI y murió trágicamente antes del anuncio

Pericia balística revela que el arma usada en el atentado a Agua Marina también fue empleada en el asesinato del cantante 26is

La mejor forma de cocinar la pasta al pesto y que la salsa mantenga su color verdoso

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 13 de octubre

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 13 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Previa del España - Bulgaria

Previa del España - Bulgaria

Petro confirma el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo e invita al ELN a retomar el diálogo

SEMES destaca el papel de las enfermeras de Urgencias y Emergencias en la aplicación y enseñanza de la RCP

El Gobierno argentino afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos

Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos

ENTRETENIMIENTO

La reunión de Seinfeld según

La reunión de Seinfeld según Jason Alexander: entre la nostalgia, la autoparodia y el miedo al fracaso

La impactante rutina de Borat después de los 50 que cambió para siempre su look

Victoria Beckham explicó por qué se quitó los implantes mamarios y cómo cambió su vida

Joe Keery reflexionó sobre el final de Stranger Things: “Creo que terminó perfecto. Estoy muy satisfecho”

Así fueron los problemas de salud que marcaron a Diane Keaton: “Es parte de mi vida”