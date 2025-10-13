Los conmovedores abrazos de los rehenes israelíes al reencontrarse con sus familiares

El reencuentro de la Familia Gilboa-Dalal

Gritos de júbilo, lágrimas y abrazos interminables marcaron el lunes el reencuentro de 20 rehenes israelíes con sus familias, después de pasar más de dos años en cautiverio en Gaza bajo el control de Hamas.

Las escenas más emotivas se repitieron en hospitales de todo Israel, donde los liberados fueron recibidos entre banderas israelíes, ovaciones y el abrazo desesperado de padres, hermanos, parejas e hijos que habían esperado este momento durante 738 días.

Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, secuestrado en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, fue recibido por su madre con gritos en hebreo de “¡Guy está en casa!” y “¡Te amo tanto!”. Las imágenes del reencuentro mostraron a la familia abrazándose entre lágrimas, incapaces de soltarse después de tantos meses de incertidumbre.

Para Eitan Mor, de 25 años, originario de Kiryat Arba, el reencuentro con sus padres tuvo un significado especialmente profundo. Mor fue uno de los primeros rehenes liberados el lunes, secuestrado mientras trabajaba como agente de seguridad en el festival Nova. Su padre, Tzvika Mor, había sido uno de los cofundadores del Foro Tikva, un grupo de familiares de rehenes que defendió el uso de presión militar sobre Hamas en lugar de negociaciones inmediatas.

El momento en que Eitan Mor se reúne con sus padres

Durante los meses de cautiverio de su hijo, Tzvika Mor había pronunciado conferencias explicando por qué se oponía a liberar terroristas palestinos encarcelados a cambio de su hijo. “No puedo permitir que mi dolor personal prevalezca sobre los intereses colectivos”, había dicho en diciembre de 2023. El reencuentro entre padre e hijo cerró un doloroso capítulo para una familia que mantuvo una postura controvertida incluso mientras su ser querido permanecía en cautiverio.

Uno de los momentos más conmovedores fue el de Bar Kuperstein, de 23 años, quien abrazó a su padre Tal, viéndolo de pie por primera vez en años.

El rehén liberado Bar Kuperstein ve a su papá, que sufrió un derrame cerebral, de pie por primera vez en años

Tal Kuperstein, quien sufrió un derrame cerebral durante una cirugía hace cinco años, había aprendido a hablar nuevamente durante los últimos dos años para poder abogar por la liberación de su hijo. La familia compartió una foto de Tal de pie con su brazo alrededor de Bar, quien estaba envuelto en una bandera israelí.

Segev Kalfon, de 27 años, se reunió con su familia después de que no supieran si había sobrevivido al ataque del 7 de octubre hasta febrero, cuando un rehén liberado les informó que estaba vivo.

Segev Kalfon se reúne con su familia por primera vez después de dos años de cautiverio en Gaza

Evyatar David, de 24 años, también secuestrado del festival Nova, llegó al Centro Médico Rabin-Beilinson en Petah Tikva entre una multitud que lo ovacionaba.

El rehén liberado Evyatar David (REUTERS/Stoyan Nenov)

David lucía más saludable que en un video de Hamas difundido en agosto, donde aparecía demacrado y pálido, diciendo que no había comido durante días y que estaba cavando su propia tumba. Las imágenes de ese video habían horrorizado a los israelíes y provocado algunas de las protestas más masivas en meses exigiendo un acuerdo de alto el fuego.

Evyatar David tras ser liberado por Hamas

El argentino Ariel Cunio y Arbel Yehoud, una pareja secuestrada de su hogar en el Kibutz Nir Oz y separada tres horas después de ser capturados, finalmente se reunieron. Yehoud había sido liberada en enero después de 484 días de cautiverio, mientras que Cunio fue liberado el lunes tras 734 días. “Mi Ariel está en casa y estoy abrumada de emoción y alegría”, declaró Yehoud.

Ariel Cunio con su novia Arbel Yehoud, liberada en febrero pasado

Avinatan Or, de 32 años, vivió uno de los reencuentros más esperados al reunirse con su novia, Noa Argamani, quien había sido rescatada por fuerzas israelíes en junio de 2024. La pareja fue secuestrada junta del festival Nova en una escena captada en video que se convirtió en una de las imágenes más icónicas del ataque del 7 de octubre: Argamani llorando “¡No me maten!” mientras extendía sus brazos hacia Or, quien era arrastrado por terroristas. Las nuevas fotografías los muestran finalmente juntos, abrazados después de más de dos años de separación.

(FDI)

Omri Miran, de 48 años, secuestrado del Kibutz Nahal Oz, fue fotografiado jugando con sus dos hijas pequeñas, Roni de 4 años y Alma de 2, en el Hospital Ichilov. Miran había sido separado de su familia durante el ataque, un momento que los terroristas transmitieron en vivo por Facebook. Su esposa, Lishay Miran-Lavi, había dicho anteriormente que su hija menor solo conocía a “papá Omri” a través de fotos y videos.

Omri Miran, de 48 años, secuestrado del Kibutz Nahal Oz, fue fotografiado jugando con sus dos hijas pequeñas

Alon Ohel, de 24 años, un talentoso pianista, tocó el piano por primera vez en dos años desde su habitación en el Hospital Beilinson en Tel Aviv, según confirmó su madre, Idit Ohel, a Canal 12. “Hace unos minutos, se sentó al piano en su habitación y tocó un poco, después de dos años sin tocar un piano”, dijo. Durante su cautiverio, su familia colocó pianos donados alrededor del mundo para crear conciencia sobre su situación. Ohel tiene visión muy limitada en su ojo derecho debido a metralla del ataque.

La liberación de estos 20 rehenes forma parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego negociado con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump. También se espera la devolución de los cuerpos de 28 personas que murieron en el ataque del 7 de octubre de 2023 o durante su cautiverio.