Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y bombas contra la región de Sumy: al menos tres muertos y dos heridos

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano trabajando en la zona destrozada por el ataque ruso (Facebook)

Tres personas murieron y dos resultaron heridas tras ataques rusos con drones y bombas en la región de Sumy, en el norte de Ucrania.

Según informó este miércoles el jefe de la administración militar regional, Oleg Grigorov, Rusia atacó comunidades de la región con "decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas”.

Moscú lanzó esta ofensiva en Sumy después de completar, en abril, la expulsión de fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, zona que Kiev ocupó parcialmente el año pasado.

Por otro lado, un ataque ucraniano con drones provocó incendios en instalaciones petroleras y energéticas en la región de Volgogrado, según anunció este jueves el gobernador Andréi Bocharov.

Mientras tanto, los principales combates persisten en el este de Ucrania, donde el ejército ruso aceleró sus ofensivas. Actualmente, las fuerzas rusas ocupan cerca del 20% del territorio ucraniano.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania trabajó en la zona destrozada por el ataque ruso de este jueves (Facebook)

El pasado 8 de octubre por la madrugada, el Ejército ruso alcanzó una central térmica ucraniana y provocó “serios daños” en el equipamiento eléctrico de la infraestructura, según informó la empresa operadora DTEK en sus redes sociales.

Las Fuerzas de Defensa Aérea neutralizaron 154 de los 183 drones que los rusos utilizaron para atacar a Ucrania, según su comunicado en Telegram. “Equipamiento eléctrico sufrió graves daños. Nuestros equipos trabajan para restablecer las operaciones y garantizar el suministro de electricidad para Ucrania”, detalló la compañía.

La empresa pública de electricidad de Cherníguiv informó la interrupción del servicio para 4.500 abonados tras el bombardeo sobre su infraestructura energética. La región, ubicada en la frontera con Rusia y Bielorrusia, se encuentra entre las regiones más golpeadas por el Kremlin.

Los ataques de Rusia a Ucrania alcanzan plantas eléctricas y deja sin suministros a miles de usuarios (EFE/ Sergey Kozlov)

En medio dl conflicto bélico que colocó la mira en las instalaciones energéticas y gasísticas, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, destacó el martes pasado el aumento de la eficacia de los ataques de su ejército sobre territorio ruso y confirmó que los servicios de seguridad tienen la orden de continuar con estas operaciones.

“Los misiles de largo alcance de los drones ucranianos demuestran una mayor eficacia. También obtuvimos resultados significativos en la destrucción de los sistemas de defensa aérea rusos”, señaló el mandatario tras reunirse con el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk.

El SBU lidera este tipo de ataques profundos, como los registrados la semana pasada contra refinerías clave en Orsk, provincia de Oremburgo, a 1.400 kilómetros de la frontera, y en Tiumén, Siberia Occidental.

Ucrania espera la aprobación de su solicitud para recibir misiles Tomahawk de Estados Unidos, tras la confirmación del presidente Donald Trump de que el suministro a Kiev se está considerando seriamente.

Entre los numerosos ucranianos que celebran la posibilidad, se destacó la activista de derechos humanos Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel de la Paz 2022, quien subrayó en X: “Enviar Tomahawks demostraría a Putin que nunca ocupará Ucrania y que ha llegado el momento de detener esta guerra. Ante un agresor, la paz se construye a través de la fuerza”.

La UE denunció una campaña de agresiones rusas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparece para hablar sobre la respuesta de la UE a las infracciones rusas del espacio aéreo y la infraestructura crítica de los estados miembros (AP Foto/Pascal Bastien)

El bloque europeo enfrenta una “campaña dirigida en la zona gris” por parte de Rusia, que abarca violaciones de espacio aéreo, sabotajes y ciberataques en territorio europeo.

La advertencia fue expresada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una intervención en Estrasburgo. La presidenta de la Unión Europea enumeró incidentes recientes como la incursión de cazas en el espacio aéreo estonio y el sobrevuelo de drones en bases militares e infraestructuras críticas en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Polonia y Rumania.

“Europa debe responder”, enfatizó, instando a investigar y atribuir responsabilidades ante cada episodio para proteger el territorio comunitario.

La Comisión Europea describe estos ataques como parte de una “campaña deliberada y dirigida en la zona gris”, destinada a operar en el margen de la negación formal y desestabilizar la región.

“No se trata de acosos aleatorios, sino de una campaña coherente y en aumento”, alertó Von der Leyen. “Si dudamos en actuar, la zona gris solo se expandirá”, concluyó.

(Con información de AFP)