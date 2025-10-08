Mundo

Gisèle Pelicot enfrentó nuevamente en la justicia a su último agresor: “Asuma la responsabilidad de sus actos”

La activista francesa confrontó en la corte a quien aún rechaza su culpabilidad, pese a las pruebas contundentes y sentencias previas contra otros implicados en el caso

Por David CourbetyPhilippe Siuberski

Guardar
Gisèle Pelicot enfrentó nuevamente en
Gisèle Pelicot enfrentó nuevamente en la justicia a su último agresor (REUTERS/Manon Cruz)

La francesa Gisèle Pelicot, convertida en un ícono feminista tras el juicio en el que enfrentó a decenas de hombres por violarla, compareció ante un tribunal el miércoles y le dijo al único acusado que aún niega haberla agredido que “nunca” le dio su consentimiento.

El ex esposo de esta mujer de 72 años admitió haberla drogado con sedantes e invitar a desconocidos a abusar de ella durante casi una década, en un caso que conmocionó al mundo.

Un tribunal francés condenó el año pasado a su ex marido, Dominique Pelicot, también de 72 años, a la pena máxima de 20 años de cárcel. Él y otros 49 hombres sentenciados en el caso no apelaron sus sentencias.

Sin embargo, Husamettin Dogan, un ex obrero de 44 años, ha defendido su inocencia, lo que llevó de nuevo a la corte a la mujer, que desafió públicamente a sus agresores argumentando que son los autores de la violencia sexual, y no las víctimas, quienes deben avergonzarse.

Husamettin Dogan, único acusado que
Husamettin Dogan, único acusado que niega los hechos, mantiene su inocencia pese a las pruebas (REUTERS/Manon Cruz)

Gisèle Pelicot, que ha sido recibida con aplausos cada vez que llega al tribunal desde que comenzó el juicio a principios de esta semana en la ciudad de Nimes, instó el miércoles a Dogan a “asumir la responsabilidad” de sus actos.

“¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca”, dijo. “Asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía”.

“Llegar hasta el final”

Los investigadores encontraron un total de 107 fotos y 14 videos de la noche en que Dogan visitó la casa de la pareja en 2019 en un disco duro perteneciente a Dominique Pelicot.

Varias de esas grabaciones, que muestran al acusado penetrándola y forzando a una Gisèle Pelicot totalmente “inerte” a practicarle felaciones, se mostraron al tribunal el miércoles antes de que ella subiera al estrado.

En los videos, los dos hombres susurran para no despertarla.

El caso de Gisèle Pelicot
El caso de Gisèle Pelicot conmocionó a Francia y la convirtió en símbolo feminista (REUTERS/Manon Cruz)

A pesar de las pruebas, Dogan, que había sido condenado a nueve años de prisión por violación, reiteró su versión de los hechos el miércoles por la mañana, en la que culpó al ex marido de la mujer, diciendo que se sentía “atrapado”.

“Quería parar. En un momento dado, empecé a sospechar mucho. Continué porque él me tranquilizó”, dijo Dogan. “Él es el manipulador, no yo. Él fue quien me atrajo allí”.

Dominique Pelicot declaró ante el tribunal el martes que Dogan había participado voluntariamente en su plan. “Nunca obligué a nadie”, afirmó, y dijo que el hombre sabía que su esposa estaría “dormida” y que le hizo todo tipo de “cosas”.

Gisèle Pelicot hubiera preferido centrarse en su futuro, declaró a la AFP uno de sus abogados, Antoine Camus. Pero sigue “asombrada por la continua negación (del acusado), a pesar de las pruebas materiales”.

“Necesita llegar hasta el final”, añadió.

(AFP)

Temas Relacionados

Violencia sexual Gisèle Pelicot Dominique Pelicot Husamettin Dogan Antoine Camus Francia Nimes Feminismo Tribunal JuicioÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Lecornu busca un acuerdo presupuestario en Francia que aleje la presión por adelantar las elecciones

El primer ministro en funciones aspira a consensuar una “plataforma de acción” en aras de la “estabilidad del país”, aunque ha fijado como líneas rojas que el déficit público se mantenga por debajo del 5 por ciento del PIB

Lecornu busca un acuerdo presupuestario

La percepción de seguridad personal ha alcanzado un máximo histórico a nivel global

El informe internacional destaca avances en la confianza ciudadana, aunque persisten profundas diferencias entre regiones y géneros

La percepción de seguridad personal

Cómo es Nueva Tabarca, la isla donde hay más gatos que habitantes

A pocos kilómetros de la costa de Alicante, este lugar lucha por mantener su identidad frente al turismo masivo y una paradoja única

Cómo es Nueva Tabarca, la

Hamas anunció que le envió a Israel una lista de presos que pretende liberar a cambio de entregar los rehenes en Gaza

El grupo terrorista mantiene el optimismo sobre las negociaciones se desarrollan en Egipto para concretar un alto el fuego tras dos años de conflicto

Hamas anunció que le envió a

El presidente más anciano del mundo busca un nuevo mandato: tiene 92 años

El camerunés Paul Biya lanzó su campaña electoral con promesas de desarrollo y estabilidad en un país afectado por ataques, pobreza y cuestionamientos sobre la transparencia de los comicios

El presidente más anciano del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro denunció trato de

Gustavo Petro denunció trato de “raza inferior” a colombianos en Ucrania y pide el retorno de mercenarios al país

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar algunos tipos de atraco

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.9 en Cd Hidalgo

El premio mayor de MiLoto se volvió a quedar en Bogotá: esta es la ‘bobabita’ que se llevará el nuevo ganador

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Thiago Alcántara se convierte en

Thiago Alcántara se convierte en nuevo embajador de Laureus

VÍDEO: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi, Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas

Somalia mata a siete supuestos miembros de Al Shabaab en una operación con apoyo de "socios internacionales"

El FBI se fija en las plataformas de videojuegos ante las posibles comunicaciones entre adolescentes extremistas

López dice que Sánchez acudirá "con normalidad" al Senado a ofrecer explicaciones sobre pagos en metálico a Abalos

ENTRETENIMIENTO

“No se pueden controlar los

“No se pueden controlar los resultados de taquilla”: Dwayne Johnson sobre el fracaso comercial de “The Smashing Machine”

La jugada rebelde de The Rolling Stones: la canción prohibida que rompió su contrato con Decca Records

El calvario de Denise Richards: tres conmociones cerebrales, una orden de restricción y la versión de un exmarido que lo niega todo

Así luce el elenco de ‘Monster: The Ed Gein Story’ junto a sus personajes reales

Así luce la modelo Eva Herzigová a más de 30 años de su icónico anuncio que provocó accidentes viales