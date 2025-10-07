Mundo

Guterres exigió la liberación de los rehenes en Gaza y apeló a la memoria de las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023

Con motivo del segundo aniversario de los ataques del grupo terrorista Hamas contra el territorio israelí, el secretario general de la ONU destacó la importancia de lograr “una paz justa y duradera” en la región

El secretario general de la ONU exigió la liberación de los rehenes y reiteró su llamado a poner fin a la guerra en Gaza (REUTERS)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reiteró su llamamiento a poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza y a liberar a los rehenes, con motivo del segundo aniversario de los ataques de grupo terrorista Hamas contra territorio israelí, que dejaron alrededor de 1.200 fallecidos y 250 secuestrados.

“Lo he dicho una y otra vez y lo repito hoy con mayor urgencia aún: Liberen a los rehenes, incondicional e inmediatamente. Pongamos fin al sufrimiento de todos. Esta es una catástrofe humanitaria de una magnitud incomprensible. Dejen de hacer que los civiles paguen con sus vidas y su futuro. Tras dos años de trauma, debemos elegir la esperanza. Ahora”, afirmó Guterres en un comunicado remitido a los medios.

En el mismo escrito, el secretario general de la ONU alentó a “aprovechar” la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar con lo que calificó como “trágico conflicto”.

Además insistió en la necesidad de que las partes alcancen un alto el fuego permanente y se desarrolle un “proceso político creíble” en el enclave palestino, con el fin de evitar “más derramamiento de sangre” y allanar el camino hacia la paz. Guterres recordó el compromiso firme de la ONU para apoyar estos esfuerzos.

Manifestantes israelíes participan en una concentración en Jerusalén para exigir la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por Hamas y el fin de la guerra en Gaza (REUTERS/Ronen Zvulun)

En paralelo, hizo un llamamiento a la unidad, apelando a la “memoria de todas” las víctimas al cumplirse dos años de los ataques del 7 de octubre de 2023, y destacó la importancia de lograr “una paz justa y duradera en la que israelíes, palestinos y todos los pueblos de la región vivan uno junto al otro en condiciones de seguridad, dignidad y respeto mutuo”.

“En este día, recordemos a todos aquellos que fueron asesinados y sufrieron una violencia terrible. El horror de aquel oscuro día quedará grabado para siempre en la memoria de todos nosotros”, señaló Guterres, denunciando las condiciones “deplorables” de los rehenes que permanecen cautivos en Gaza dos años después y lamentando el “insoportable dolor” de los supervivientes y familiares.

Negociaciones en Egipto por Gaza

Las autoridades de Estados Unidos, Israel y Hamas mantienen desde el lunes en Egipto negociaciones técnicas orientadas a pactar un alto al fuego y un intercambio de rehenes en la Franja de Gaza conforme al plan de veinte puntos del presidente estadounidense, Donald Trump.

En diálogo con periodistas en la Casa Blanca, Trump, declaró que estaba “bastante seguro” de la posibilidad de un acuerdo de paz en Gaza y afirmó que Hamas estaba aceptando cuestiones “muy importantes” al iniciarse las conversaciones con Israel.

Trump, declaró que estaba “bastante seguro” de la posibilidad de un acuerdo de paz en Gaza (EP)

Tengo límites: si no se cumplen ciertas cosas, no lo haremos”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó si tenía condiciones previas, incluyendo el desarme de Hamas.

“Pero creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que Hamas ha estado aceptando cosas muy importantes”.

Trump se mostró optimista sobre las posibilidades de un acuerdo, mientras las delegaciones de Hamas e Israel iniciaban conversaciones indirectas en Egipto sobre el fin de la guerra según su plan de 20 puntos.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Me cuesta decirlo cuando llevan años intentando llegar a un acuerdo”, declaró Trump. “Vamos a llegar a un acuerdo en Gaza, estoy bastante seguro, sí”.

(Con información de Europa Press)

