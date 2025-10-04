Francia aseguró que la respuesta de Hamas al plan de Trump “permite avanzar hacia el fin de la guerra” en Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. REUTERS/Leonhard Foeger

La respuesta del grupo terrorista Hamas al plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, es para Francia “una etapa importante” que “permite avanzar hacia el fin de la guerra en Gaza y la liberación inmediata de todos los rehenes”, transmitió el Gobierno galo.

En un comunicado difundido este sábado por el Ministerio de Exteriores francés, París instó a las partes “a poner en práctica sin demora el conjunto de las modalidades de este plan”, cuyos “principios se inscriben en la línea” de la declaración realizada en septiembre en la sede de la ONU en Nueva York.

Francia celebró los esfuerzos de los mediadores egipcios, cataríes y turcos, así como “el compromiso del presidente Trump a favor de la paz”.

“Francia está lista -recalca el texto- para seguir colaborando con Estados Unidos, el Gobierno israelí, la Autoridad Palestina y todos los socios regionales e internacionales, para contribuir a la salida de la crisis en Gaza y al relanzamiento de una dinámica hacia una paz duradera en Oriente Próximo, sobre la base de ese plan y de la declaración de Nueva York”.

El plan de 20 puntos presentado el lunes desde Washington, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamas y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo que ha descartado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pese a aceptar el plan.

EEUU e Israel exigen el desarme de Hamas en Gaza (REUTERS/Hatem Khaled)

Hamas anunció este viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump y señaló su disposición a negociar de forma inmediata a través de los mediadores los detalles del acuerdo de paz.

Asimismo, los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente, valoraron este sábado la disposición de Hamas para liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y pidieron actuar con urgencia hacia un acuerdo de paz.

“La disposición manifestada por Hamas para liberar a los rehenes y participar en las negociaciones sobre la base de la reciente propuesta del presidente de los Estados Unidos es alentadora”, dijo la jefa del Ejecutivo europeo a través de redes sociales.

Von der Leyen apuntó que “hay que aprovechar este momento” y que “el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes están al alcance de la mano”.

Además, añadió que “Europa apoyará todos los esfuerzos destinados a poner fin al sufrimiento de la población civil y a promover la única solución viable para la paz, la solución de dos Estados”.

Por su parte, Costa resaltó que la respuesta afirmativa de Hamás “supone un importante paso adelante” y añadió que ahora “deben seguir la liberación de los rehenes, un alto el fuego y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el pulgar al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El portugués también hizo, desde sus redes sociales, un llamamiento “a todas las partes para que actúen con urgencia y responsabilidad”.

Este viernes el presidente estadounidense había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó con que de lo contrario se desataría “un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista.

(Con información de EFE)