Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

El espacio, que funcionó como el cuartel general finlandés durante la Segunda Guerra Mundial, alojará tropas aliadas y coordinará operaciones en la región septentrional

Soldados con la bandera de la OTAN el día de la ceremonia inaugural del Mando Terrestre Multicorporación Norte (MCLCC) de la OTAN en Mikkeli, Finlandia, este 3 de octubre de 2025 (Lehtikuva/Matias Honkamaa/REUTERS)

El Ejército de Finlandia inauguró este viernes un nuevo mando terrestre en Mikkeli, ubicada al norte de Helsinki, destinado a albergar próximamente tropas de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) como parte de los esfuerzos para reforzar la defensa en el flanco norte de la alianza militar.

Este movimiento ocurre poco más de un año después de que Finlandia ingresara en la organización en 2023, lo que amplió significativamente la frontera terrestre de la OTAN con Rusia.

El acto de inauguración estuvo dirigido por Antti Häkkänen, ministro de Defensa finlandés, quien presentó la instalación conocida como Mando de Componentes Terrestres Multicuerpo (MCLCC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con Häkkänen, el MCLCC tendrá la responsabilidad de mando y control sobre las fuerzas terrestres de la alianza en la zona norte, además de coordinar las operaciones terrestres nacionales en ese sector.

“Nos unimos a la OTAN debido al ataque de Rusia a Ucrania. Rusia será una amenaza a largo plazo para Europa y Finlandia”, expresó Häkkänen durante la ceremonia de apertura, según declaraciones recogidas en medios internacionales. El ministro subrayó que la creación de un mando propio responde a la voluntad de Helsinki de acoger tropas aliadas y fortalecer la seguridad nacional y regional, apenas dos años después de su adhesión a la organización militar.

Häkkänen reiteró la “firme voluntad” de Finlandia de defender tanto su territorio como el de otros miembros aliados ante una potencial amenaza rusa, y afirmó que el país dispone de “fuerzas de reserva amplias y activas” así como de “un modelo eficaz para la seguridad integral”. El nuevo mando albergará en los próximos años un contingente de cincuenta efectivos provenientes de distintos países del bloque militar, con competencias para planificar y dirigir actividades de entrenamiento conjunto.

El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen; el teniente general Jez Bennett, comandante adjunto del Mando Terrestre Aliado (LANDCOM); el teniente general Pasi Valimaki, comandante del Ejército finlandés; el general de brigada Chris Gent y el alcalde de Mikkeli, Janne Kinnunen, asistieron a la ceremonia de inauguración del Mando Terrestre Multicuerpo del Norte (MCLCC) de la OTAN en Mikkeli, Finlandia, el 3 de octubre de 2025 (REUTERS)

El ministro aseguró que, en tiempos de paz, el MCLCC “operará en el nivel básico de preparación y planificará, preparará, dirigirá y controlará ejercicios conjuntos y otras actividades”. En caso de emergencia, el mando tendrá la capacidad de liderar operaciones terrestres y coordinar la defensa de la región septentrional de la OTAN.

Häkkänen calificó la apertura del centro en Mikkeli como “un proyecto de gran envergadura” y lo describió como uno de “los elementos clave de la disuasión y defensa de la OTAN en el flanco nororiental”. Destacó también que, tras la incorporación de Finlandia, la frontera compartida con Rusia suma 1.340 kilómetros, duplicando ampliamente la línea limítrofe previa de la organización con Moscú.

La ceremonia estuvo acompañada de referencias históricas, ya que Mikkeli fue el cuartel general finlandés durante la Segunda Guerra Mundial. Häkkänen enfatizó el valor simbólico de la ciudad, subrayando que mantienen “en la memoria colectiva el legado de resistencia frente a agresores mayores durante el conflicto”, apuntando el rol de Mikkeli como sede militar que contribuyó a que Helsinki, junto con Moscú y Londres, fuera una de las pocas capitales europeas que no sufrieron ocupación en la contienda. “Tuvimos mucho éxito en la defensa de nuestro modo de vida y nuestra patria”, recordó, a la vez que resaltó que Finlandia ahora “ya no está sola y cuenta con el apoyo de la OTAN y sus naciones aliadas”.

“No solo estábamos defendiendo nuestra existencia, sino también la de futuras generaciones, y esa lección sigue vigente”, manifestó Häkkänen, y afirmó que “el MCLCC es una prueba concreta de este nuevo capítulo en la historia de Finlandia”.

El subjefe de Estado Mayor de Transformación e Integración, general de brigada Chris Gent, asistió a la ceremonia inaugural del Mando Terrestre Multicuerpo Norte (MCLCC) de la OTAN en Mikkeli, Finlandia, este viernes. El MCLCC comenzó a operar en Mikkeli el 1 de septiembre. La función del Mando Terrestre del Norte es dirigir las fuerzas terrestres de la OTAN y coordinar las actividades de las fuerzas terrestres nacionales en la región norte (Lehtikuva/Matias Honkamaa/REUTERS)

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin emitió este jueves varias advertencias sobre la postura de Moscú ante la creciente militarización del continente europeo. “Si alguien tiene todavía el deseo de competir con nosotros en la esfera militar, como decimos, siéntase libre, que lo intente”, declaró Putin durante su intervención ante el Grupo de Debate Valdai en el balneario de Sochi. El mandatario advirtió que “las contramedidas de Rusia no se harán esperar” si Europa amenaza a Moscú.

Putin subrayó que Rusia ha mostrado históricamente su rapidez en responder ante provocaciones y criticó la ambición de algunos países, mencionando en particular la aspiración de Alemania de construir el ejército más poderoso de Europa. “Las élites de la Europa unida siguen azuzando la histeria. Resulta que la guerra con los rusos está casi en el umbral. Repiten este disparate, este mantra una y otra vez”, aseveró el presidente ruso ante los asistentes al foro.

A pesar de la retórica, Putin consideró “imposible de creer” que Rusia llegue a atacar a algún miembro de la OTAN. “De verdad, solo quiero decirles: tranquilícense, duerman tranquilos y ocúpense de sus propios problemas”, concluyó.

(Con información de EP y Reuters)

