El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk (Martial Trezzini/Keystone via AP/Archivo)

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó este sábado que el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, representa una “oportunidad vital” para detener el derramamiento de sangre y la miseria en el territorio palestino “de una vez por todas”.

“Esta es una oportunidad vital para que todas las partes y los Estados influyentes actúen de buena fe y detengan, de una vez por todas, la masacre y el sufrimiento en Gaza, inunden la Franja con ayuda humanitaria y garanticen la liberación de los rehenes y de los numerosos palestinos detenidos”, declaró su oficina.

En tanto, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel busca la “implementación inmediata” del plan de Trump para liberar a los rehenes israelíes en Gaza, después de que Hamas se declarara dispuesto a iniciar conversaciones de paz.

“Ante la respuesta de Hamas, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan Trump para la liberación de todos los rehenes”, declaró la oficina de Netanyahu en un comunicado.

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump”.

Volker Turk afirmó que el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, representa una “oportunidad vital” (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron a través de X que, según el acuerdo con la directiva del escalón político, el jefe de Estado israelí ordenó que se realizaran los preparativos para implementar la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes.

“Al mismo tiempo, se enfatizó que la seguridad de nuestras fuerzas es una prioridad absoluta y que todas las capacidades de las FDI se asignarán al Comando Sur para la protección de nuestras fuerzas”.

A su vez, señalaron que, dada “la sensibilidad operativa”, todas las fuerzas deben estar alerta y vigilantes para dar una respuesta rápida ante cualquier amenaza.

Este viernes, el grupo terrorista Hamas anunció su disposición a liberar a los rehenes bajo los términos del plan impulsado por el líder republicano y a negociar de manera inmediata los detalles de un acuerdo de paz.

El grupo terrorista envió su respuesta al plan y sostuvo que “aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda”, entre otras condiciones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (CHARLY TRIBALLEAU/Pool via REUTERS)

Hamas añadió que anunciaba su “aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como remanentes, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para su implementación”.

Trump celebró públicamente la decisión en un video divulgado en sus redes sociales y destacó que estarían “cerca de lograr” el fin de la guerra en la Franja de Gaza.

“Basándome en la declaración que Hamas acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida!“, confirmó el jefe de Estado norteamericano.

En ese sentido, contextualizó: “Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben organizarse. Esto no es solo sobre Gaza, se trata de la tan buscada paz en Medio Oriente”.

“Espero con ilusión que los rehenes vuelvan a casa con sus padres”, añadió Trump en el video difundido por su administración y remarcó que este viernes “es un día muy especial, quizá sin precedentes en muchos sentidos”.