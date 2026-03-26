El Rey preside la proclamación del Premio Princesa de Girona Internacional en las categorías CreaEmpresa e Investigación

El proyecto “Amplificarte”, promovido por la Fundación Princesa de Girona junto a Art House Academy, tuvo un papel destacado como muestra de cómo la música puede actuar como herramienta de transformación y punto de conexión entre jóvenes. La relevancia de esta propuesta se integró plenamente en el evento celebrado en el IES Antonio Machado de Alcalá de Henares, donde el nexo entre cultura, bienestar emocional y educación fue central. Según consignó la agencia EFE, esta ceremonia estuvo marcada por la proclamación de los ganadores del Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en las categorías CreaEmpresa e Investigación, acto presidido por el Rey Felipe VI como parte del Tour del Talento.

La emprendedora social y cofundadora de la fintech Quipu, Mercedes Bidart, recibió el galardón en la categoría CreaEmpresa. EFE detalla que se valoró el potencial transformador de su iniciativa, centrada en convertir ideas en proyectos capaces de incidir de manera directa en la sociedad. Por otro lado, el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, quien lidera el estudio Local Volume Mapper, fue distinguido en la categoría de Investigación. El reconocimiento resalta la función de la ciencia en la mejora de la vida de la población y remarca el compromiso del talento científico con su entorno y su capacidad para generar impacto internacional.

A la ceremonia asistieron más de 1.200 personas, predominantemente jóvenes, en el auditorio del IES Antonio Machado. Tal como publicó la agencia EFE, la llegada del monarca representó un momento sobresaliente, recibiendo el saludo de personalidades como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet; el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil; el director general de la Fundación, Salvador Tasqué; y el director del IES Antonio Machado, Javier Martínez.

El acto se centró en destacar el talento iberoamericano y las conexiones entre la juventud de distintas orillas del Atlántico a través de la cultura, la música y el liderazgo. El medio EFE explicó que, a lo largo de la jornada, se desarrolló el coloquio 'Talent Pills: Educación y liderazgo', moderado por Luis Carvajal, patrono de la Fundación Princesa de Girona. Participaron representantes del sector educativo y tecnológico, como Miranda Fernández y Elena Reyes del programa Generación Docentes de Iberoamérica, Esther Kuisch de UNESCO y Sonia Marzo de Microsoft España. El diálogo giró en torno a la innovación educativa y nuevos modelos de aprendizaje.

Además de las menciones y coloquios, los premiados tuvieron la oportunidad de exponer sus trayectorias y explicar la naturaleza de sus proyectos, tanto en el ámbito empresarial como en el científico. Estos testimonios sirvieron para ilustrar los caminos mediante los cuales la innovación, la investigación y el emprendimiento repercuten en la realidad social y educativa de Iberoamérica.

El evento concluyó con una presentación musical del contrabajista y compositor Gastón Joya, figura reconocida del jazz cubano, que cerró la jornada con una actuación dirigida especialmente al público juvenil congregado. Una vez terminada la proclamación de los ganadores, el Rey Felipe VI se dirigió a los asistentes, saludando tanto a los premiados como al resto de los jóvenes invitados al centro educativo, según reportó EFE.