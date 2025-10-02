Mundo

Alemania dictó prisión preventiva contra los tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

El Tribunal Supremo ordenó el encarcelamiento de tres hombres detenidos en Berlín, sospechosos de pertenecer a la organización terrorista y de preparar ataques contra objetivos israelíes y judíos en Alemania

El Supremo alemán dicta orden de prisión contra tres presuntos miembros de Hamás

El Tribunal Supremo de Alemania (TS) dictó este jueves, a solicitud de la Fiscalía, orden de prisión preventiva contra tres hombres acusados de pertenecer a la organización terrorista Hamas. Los sospechosos habían sido detenidos un día antes en Berlín.

Según un comunicado oficial, los detenidos fueron identificados como Abed Al G., Wael F. M. y Ahmad I. Dos de ellos poseen nacionalidad alemana. La Fiscalía les imputa delitos de pertenencia a una organización terrorista y preparación de “atentados mortales contra establecimientos israelíes o judíos en Alemania”.

Durante la operación, las autoridades incautaron varias pistolas, un fusil, munición, teléfonos móviles, material informático y dinero en efectivo. Además, se realizaron registros en Leipzig, donde residía uno de los sospechosos, y en Oberhausen, en la vivienda de un cuarto posible implicado actualmente en prisión en Dinamarca.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado qué objetivos concretos pretendían atacar los tres detenidos.

Se realizaron registros en Leipzig, donde residía uno de los sospechosos, y en Oberhausen, en la vivienda de un cuarto posible implicado actualmente en prisión en Dinamarca. (AP Foto/Joao Matos, Archivo)

Por su parte, Hamas negó cualquier vinculación con los sospechosos. En un comunicado difundido en sus canales oficiales, la organización aseguró: “Las acusaciones de sospecha sobre la relación de los detenidos con el movimiento Hamas carecen de fundamento y buscan dañar a Hamas, y confundir la simpatía del pueblo alemán hacia nuestro pueblo palestino”.

La agrupación añadió que “su política ha sido y sigue siendo limitar su lucha contra la ocupación sionista únicamente en Palestina”.

La investigación sostiene que los acusados estuvieron implicados este verano en la adquisición de armamento para Hamas en territorio alemán. Las armas “estaban destinadas a ser utilizadas” por la milicia para perpetrar atentados contra edificios israelíes o judíos en el país europeo.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, precisó que los sospechosos estaban “en el punto de mira de las autoridades y bajo vigilancia desde hacía meses”, luego de que llegara al país un individuo vinculado a Hamas que intentó “obtener armas y municiones necesarias para cometer un atentado”.

La policía alemana ya había realizado detenciones similares a presuntos miembros de Hamas en Alemania. En diciembre de 2023, las autoridades de Alemania y Países Bajos arrestaron a cuatro personas acusadas de conspirar para atacar instituciones judías en Europa. Según informó Reuters, los sospechosos fueron juzgados en Berlín en febrero de este año.

Estas detenciones refuerzan la preocupación de las autoridades alemanas ante la amenaza del extremismo islamista en el país, en un contexto marcado por la creciente tensión en Oriente Medio. En las últimas horas, bombardeos y enfrentamientos en la Franja de Gaza dejaron al menos 41 palestinos muertos, mientras Estados Unidos e Israel esperan que Hamas acepte un plan de paz para la región.

(Con información de EFE)

