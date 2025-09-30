Rumania y Ucrania aceleran la cooperación militar con un plan de producción conjunta de drones

FOTO DE ARCHIVO: La ministra de Asuntos Exteriores de Rumanía, Oana-Silvia Toiu, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. 27 de septiembre de 2025. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Rumania busca avanzar con rapidez en la instalación de una línea de producción conjunta con Ucrania para fabricar drones defensivos. El objetivo es que estos puedan ser utilizados tanto en el propio país como por los aliados de la Unión Europea y la OTAN, según afirmó la ministra de Asuntos Exteriores, Oana Toiu, en entrevista con Reuters.

La funcionaria señaló que las conversaciones con Ucrania comenzaron antes de las recientes incursiones aéreas atribuidas a Rusia en la región. “Creemos en nuestra capacidad para convertirlo en realidad rápidamente”, aseguró Toiu durante la Asamblea General de la ONU, que concluyó el lunes.

En las últimas semanas, la tensión con Moscú se ha intensificado. Estonia acusó a Rusia de violar su espacio aéreo con aviones de combate, mientras que la OTAN derribó drones sobre Polonia. A esto se suma que Rumania informó sobre un incidente en el que aviones suyos estuvieron cerca de colisionar con un dron que ingresó en su espacio aéreo.

Rusia, por su parte, ha rechazado las acusaciones, insistiendo en que nunca ha atacado a países de la Unión Europea o de la OTAN y que no tiene intención de hacerlo.

Además, Toiu reveló que Rumania autorizó una mayor presencia de tropas estadounidenses en su territorio, con el fin de apoyar operaciones de reabastecimiento de combustible en Oriente Medio. No obstante, evitó dar detalles sobre las cifras. El Pentágono, consultado al respecto, no respondió a las solicitudes de comentario.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski

Además, este martes, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky anunció el despliegue de una misión de especialistas en Dinamarca con el objetivo de compartir la experiencia de su país en la defensa contra drones, en el marco de los recientes incidentes que han obligado al Gobierno danés a prohibir todos los vuelos de drones civiles durante una semana y a reforzar las medidas de seguridad ante la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebrará en Copenhague.

A través de su perfil en la red social X, Zelensky indicó que un grupo de expertos ucranianos ya ha comenzado a participar en ejercicios conjuntos con socios europeos en territorio danés. Sostuvo que “la experiencia de Ucrania es la más relevante en Europa hoy en día”.

“Ucrania propone a Polonia y a todos nuestros socios construir un escudo conjunto y totalmente fiable contra las amenazas aéreas rusas”, instó además Zelensky este lunes durante su intervención virtual en el Foro de Seguridad de Varsovia. El mandatario aseguró que “Ucrania puede contrarrestar todo tipo de drones y misiles rusos, y si actuamos juntos en la región, tendremos suficiente armamento y capacidad de producción para defendernos”.

(Con información de Reuters)