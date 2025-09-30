Avanza la adhesión de Ucrania a la Unión Europea: concluyó el examen técnico legal

Avanza la adhesión de Ucrania a la Unión Europea: concluyó el examen técnico de la alineación con las normas legales del bloque (REUTERS/ARCHIVO)

La Comisión Europea confirmó este martes la finalización del proceso de escrutinio de Ucrania, un examen técnico destinado a evaluar el grado de alineamiento de la legislación nacional con las normas de la Unión Europea. Este procedimiento es un requisito preliminar necesario para iniciar formalmente las negociaciones de adhesión al bloque comunitario. En un comunicado emitido este martes, la Comisión Europea ha descrito la conclusión del proceso como “una parte fundamental de las negociaciones de adhesión a la UE”, subrayando que su cierre satisfecho sitúa a Ucrania “un paso más cerca” de la integración europea.

El análisis bilateral —denominado vis a vis— entre Bruselas y Kiev comenzó formalmente a principios de 2024, aunque sus trabajos se pusieron en marcha en julio del año anterior. Según el Ejecutivo comunitario, la fase se completó de manera “rápida”, gracias a la “dedicación, profesionalidad y motivación de Ucrania” para implementar reformas y armonizar su marco legal con el de la UE. La Comisión señaló que “lograr esto en medio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es una demostración notable de la resiliencia y determinación del país”.

El procedimiento consiste en un examen preliminar que determina el nivel de compatibilidad del marco legal ucraniano con los estándares europeos y define los siguientes pasos para profundizar esa convergencia. El trabajo incluyó la evaluación de áreas como la seguridad alimentaria, la política agraria y la gestión de recursos hídricos, entre otras.

Ucrania presentó su solicitud de ingreso en la Unión Europea en 2022, poco después del inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia. Ese mismo año recibió el estatus de país candidato. En diciembre de 2023, el Consejo Europeo acordó la apertura de negociaciones, condicionadas a avances en reformas institucionales y medidas anticorrupción. El proceso negociador se formalizó con la celebración de la primera conferencia intergubernamental en junio de 2024, mientras que las autoridades ucranianas y la Comisión negocian en paralelo la modernización del Acuerdo de Asociación y de la Zona de Libre Comercio. La UE ha asignado cerca de 20.000 millones de euros del programa “Ukraine Facility” para fortalecer las instituciones públicas y respaldar el esfuerzo de convergencia legislativa.

El proceso de adhesión afronta obstáculos internos y externos. En el seno de la UE, Hungría ha bloqueado la apertura de ciertos capítulos de negociación, lo que ha forzado a buscar alternativas legales ante la falta de consenso unánime. En el ámbito interno ucraniano, la independencia de los organismos anticorrupción ha sido objeto de tensión con Bruselas, con episodios como intentos de situarlos bajo la autoridad del fiscal general. También persisten retrasos en ámbitos como la política social, el medioambiente, la propiedad intelectual y la libre circulación de trabajadores, según informes de la Comisión Europea. Todo ello se suma a las limitaciones que impone el conflicto bélico en curso sobre la capacidad institucional de Ucrania, así como a los debates en el seno de la UE acerca de las perspectivas temporales de una futura integración del país.