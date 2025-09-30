Mundo

Avanza la adhesión de Ucrania a la Unión Europea: concluyó el examen técnico legal

La Comisión Europea anunció que las conclusiones del proceso permiten a Kiev acercarse a la integración pese a los obstáculos internos, presiones externas y el contexto de guerra

Guardar
Avanza la adhesión de Ucrania
Avanza la adhesión de Ucrania a la Unión Europea: concluyó el examen técnico de la alineación con las normas legales del bloque (REUTERS/ARCHIVO)

La Comisión Europea confirmó este martes la finalización del proceso de escrutinio de Ucrania, un examen técnico destinado a evaluar el grado de alineamiento de la legislación nacional con las normas de la Unión Europea. Este procedimiento es un requisito preliminar necesario para iniciar formalmente las negociaciones de adhesión al bloque comunitario. En un comunicado emitido este martes, la Comisión Europea ha descrito la conclusión del proceso como “una parte fundamental de las negociaciones de adhesión a la UE”, subrayando que su cierre satisfecho sitúa a Ucrania “un paso más cerca” de la integración europea.

El análisis bilateral —denominado vis a vis— entre Bruselas y Kiev comenzó formalmente a principios de 2024, aunque sus trabajos se pusieron en marcha en julio del año anterior. Según el Ejecutivo comunitario, la fase se completó de manera “rápida”, gracias a la “dedicación, profesionalidad y motivación de Ucrania” para implementar reformas y armonizar su marco legal con el de la UE. La Comisión señaló que “lograr esto en medio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es una demostración notable de la resiliencia y determinación del país”.

El procedimiento consiste en un examen preliminar que determina el nivel de compatibilidad del marco legal ucraniano con los estándares europeos y define los siguientes pasos para profundizar esa convergencia. El trabajo incluyó la evaluación de áreas como la seguridad alimentaria, la política agraria y la gestión de recursos hídricos, entre otras.

El escrutinio técnico evaluó áreas
El escrutinio técnico evaluó áreas como seguridad alimentaria, política agraria y gestión de recursos hídricos en Ucrania

Ucrania presentó su solicitud de ingreso en la Unión Europea en 2022, poco después del inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia. Ese mismo año recibió el estatus de país candidato. En diciembre de 2023, el Consejo Europeo acordó la apertura de negociaciones, condicionadas a avances en reformas institucionales y medidas anticorrupción. El proceso negociador se formalizó con la celebración de la primera conferencia intergubernamental en junio de 2024, mientras que las autoridades ucranianas y la Comisión negocian en paralelo la modernización del Acuerdo de Asociación y de la Zona de Libre Comercio. La UE ha asignado cerca de 20.000 millones de euros del programa “Ukraine Facility” para fortalecer las instituciones públicas y respaldar el esfuerzo de convergencia legislativa.

El proceso de adhesión afronta obstáculos internos y externos. En el seno de la UE, Hungría ha bloqueado la apertura de ciertos capítulos de negociación, lo que ha forzado a buscar alternativas legales ante la falta de consenso unánime. En el ámbito interno ucraniano, la independencia de los organismos anticorrupción ha sido objeto de tensión con Bruselas, con episodios como intentos de situarlos bajo la autoridad del fiscal general. También persisten retrasos en ámbitos como la política social, el medioambiente, la propiedad intelectual y la libre circulación de trabajadores, según informes de la Comisión Europea. Todo ello se suma a las limitaciones que impone el conflicto bélico en curso sobre la capacidad institucional de Ucrania, así como a los debates en el seno de la UE acerca de las perspectivas temporales de una futura integración del país.

Temas Relacionados

Adhesión a la Unión Europea Ucrania Comisión Europea Consejo Europeo Rusia Bruselas Integración europea Reforma institucional Ukraine Facility HungríaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Los líderes de la Unión Europea y la OTAN evalúan medidas militares decisivas para lograr un “punto de inflexión” en Ucrania

La presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, aseguró que Rusia está bajo “creciente presión económica” por su esfuerzo bélico, mientras que Ucrania sigue resistiendo en el campo de batalla

Los líderes de la Unión

Qué pretende Putin al enviar los drones rusos a Europa: la hipótesis de la OTAN

Las recientes violaciones del espacio aéreo reavivan el debate sobre la seguridad continental. El compromiso de gasto, las diferencias entre países y la presión por una defensa más eficiente marcan la agenda

Qué pretende Putin al enviar

Corea del Norte dijo que jamás abandonará el desarrollo de armas nucleares y acusó a sus rivales de querer empezar una guerra

Pyongyang argumentó que su capacidad de disuasión atómica “garantiza una paz duradera” en la península de Corea

Corea del Norte dijo que

Al menos diez muertos tras explotar un auto bomba cerca de un edificio gubernamental en Pakistán

El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, ha condenado el “ataque terrorista” y ha afirmado que las fuerzas de seguridad han abatido a cuatro milicianostras el ataque

Al menos diez muertos tras

Zelensky envió expertos ucranianos para que ayuden a Dinamarca a combatir la ola de drones que violaron su espacio aéreo

El presidente instruyó autoridades militares y de seguridad para cooperar en materia de defensa ante las incursiones atribuidas a Rusia que complican el tráfico aéreo europeo

Zelensky envió expertos ucranianos para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La mañanera de hoy 30

La mañanera de hoy 30 de septiembre | En vivo

Óscar Arriola asumirá como nuevo comandante general de la PNP en medio de polémicas por sus vínculos con personajes investigados

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

Una entrenadora explica los errores más típicos al comenzar en el gimnasio: esto puedes hacer para mejorar

Euro: cotización de apertura hoy 30 de septiembre en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Activision aumenta la lucha contra

Activision aumenta la lucha contra los tramposos con la beta de Call of Duty: Black Ops 7, que será una "prueba crucial"

Los puertos españoles movieron de enero a agosto de este año 7 millones de toneladas de frutas y hortalizas

Trump da "tres o cuatro días" a Hamás para que responda a su propuesta para un acuerdo sobre Gaza

Los líderes de la Unión Europea y la OTAN evalúan medidas militares decisivas para lograr un “punto de inflexión” en Ucrania

El tenista español Carlos Alcaraz será baja en Shanghái por "problemas físicos"

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Los fiscales pidieron más de 11 años de prisión para Sean “Diddy” Combs

Murió la influencer venezolana Paola Caldera: tenía 30 años

Sebastián Ortega regresa a Netflix: un amor suspendido en el tiempo, el misterio de Bruno y Florencia y un elenco de estrellas en Buenos Aires

George Clooney y Adam Sandler protagonizan Jay Kelly, el drama más esperado de diciembre

Emily Blunt habló sobre el desafío de envejecer en Hollywood: “No soy tan ingenua como para pensar que seré inmune a los cambios”