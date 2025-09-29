Mundo

Comenzó la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre la nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes en Gaza

El mandatario estadounidense dijo que estaba “muy confiado” en alcanzar un acuerdo al recibir al primer ministro israelí en la Casa Blanca. Qué diferencias persisten y qué condiciones querrán imponer de cada lado

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, en Washington, el 29 de septiembre de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este lunes “muy confiado” sobre el éxito de su plan para acabar con la guerra en Gaza al recibir en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump recibió personalmente a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca, para esta cuarta visita que lleva a cabo el mandatario israelí a Washington en lo que va de año.

Es una reunión clave para intentar poner fin a un conflicto que arrancó hace casi dos años y que ha causado más de 66.000 víctimas y devastado la Franja de Gaza.

“Muy confiado”, contestó Trump a los periodistas al dar la bienvenida a su aliado, que se ha declarado por su parte muy reservado sobre el éxito de la negociación.

Trump recibió personalmente a Netanyahu
Trump recibió personalmente a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca, para esta cuarta visita que lleva a cabo el mandatario israelí a Washington en lo que va de año. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Netanyahu considera que aún queda por concluir “el trabajo” en Gaza, es decir, eliminar la amenaza que representa el movimiento Hamás y lograr el rescate de todos los rehenes, vivos o muertos.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

El plan de Trump consta de 21 puntos, y según reveló en exclusiva Infobae, propone un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes.

Facsímil de la propuesta de
Facsímil de la propuesta de paz para Gaza que redactó el expremier británico Tony Blair

A cambio Israel liberaría a más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos los que están condenados a cadena perpetua.

Netanyahu afirmó el viernes en un mensaje desafiante en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas que aceptar la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para su país, y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

El primer ministro también se muestra reacio a detener su ofensiva militar para tomar Ciudad de Gaza de donde cientos de miles de palestinos han tenido que huir en las últimas semanas.

Signos de frustración

El presidente estadounidense advirtió a
El presidente estadounidense advirtió a Netanyahu la semana pasada contra el plan de anexionar Cisjordania (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump ha sido hasta ahora un férreo aliado de Netanyahu. Sin embargo recientemente muestra signos de frustración ante una guerra que comenzó hace casi dos años.

El presidente estadounidense advirtió a Netanyahu la semana pasada contra el plan de anexionar Cisjordania, como piden algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí, y también se opuso al reciente ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Qatar, un aliado clave de Estados Unidos.

Los ataques en la principal ciudad gazatí continuaban este lunes.

Ambos mandatarios tienen prevista una rueda de prensa a las 13H15 locales (17H15 GMT).

“Se necesitaría mucha presión”

Trump se mostró optimista la semana pasada sobre las perspectivas de un acuerdo tras reunirse con líderes árabes al margen de la Asamblea General de la ONU.

El ex primer ministro británico Tony Blair fue mencionado como posible líder de una autoridad transitoria para Gaza, según las propuestas de Estados Unidos.

El ex primer ministro británico
El ex primer ministro británico Tony Blair fue mencionado como posible líder de una autoridad transitoria para Gaza (REUTERS/Johannes P. Christo)

El ente conocido como la “Autoridad Internacional de Transición de Gaza” funcionaría con el apoyo de la ONU y países del Golfo antes de entregar eventualmente el control a una Autoridad Palestina (AP) reformada.

Netanyahu reiteró el domingo su escepticismo sobre la posibilidad de que la Autoridad Palestina pueda reformarse.

“Creo que la credibilidad o la probabilidad de (...) una Autoridad Palestina reformada que cambie completamente sus lineamientos, que acepte un Estado judío, que enseñe a sus hijos a abrazar la coexistencia y la amistad con el Estado judío, en lugar de vivir para aniquilarlo (...) bueno, buena suerte,” dijo a Fox News.

Cautela en Gaza

Palestinos desplazados se mueven hacia
Palestinos desplazados se mueven hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes de la Ciudad de Gaza evacuar, el 18 de septiembre de 2025. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas/Foto de archivo)

En Gaza, la población expresa una mezcla de esperanza, agotamiento y desconfianza antes de la reunión en la Casa Blanca.

“No espero nada de Trump, porque Trump apoya a Netanyahu en la destrucción de la Franja de Gaza y en el desplazamiento de personas para llevar a cabo el proyecto Riviera”, dijo Mohammed Abu Rabee, de 34 años, en referencia a una propuesta de Trump de convertir el territorio palestino en la “Riviera de Oriente Medio”.

Otros manifestaron un optimismo cauteloso.

“Esperamos que el plan de Trump tenga éxito. Queremos que la guerra y las matanzas terminen... el ejército ha destruido todo en Gaza, es inhabitable”, dijo Hossam Abd Rab, de 55 años.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí.

La ofensiva de Israel ha dejado más de 66.000 palestinos, también en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud en el territorio gobernado por Hamas, que la ONU considera fiables.

Temas Relacionados

Donald TrumpBenjamin NetanyahuEstados UnidosIsraelGazaGuerra en Medio OrienteHamasUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El momento en que misiles ucranianos golpearon una planta de energía rusa causando apagones masivos

La central térmica y la subestación eléctrica de Belgorod fueron golpeadas el domingo. Medios ucranianos aseguran que Kiev utilizó cohetes HIMARS estadounidenses

El momento en que misiles

Putin ordenó el mayor reclutamiento militar de otoño desde 2016: 135 mil rusos serán llamados al Ejército

El presidente ruso firmó un decreto para incorporar a los ciudadanos al servicio armado, en la mayor campaña en casi una década

Putin ordenó el mayor reclutamiento

Rusia abandonó formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura

El mandatario ruso firmó la salida del país del acuerdo internacional que supervisa el trato a detenidos, en medio de crecientes denuncias de abusos y tensiones con organismos occidentales tras la invasión a Ucrania

Rusia abandonó formalmente la Convención

“No hay armas mágicas”: la desafiante respuesta de Rusia a la autorización de EEUU para que Ucrania use misiles de largo alcance

El Kremlin evalúa la decisión de Washington que permite a Kiev atacar objetivos en territorio ruso con supervisión del Pentágono, mientras expertos militares estudian posibles implicaciones y riesgos para la seguridad regional

“No hay armas mágicas”: la

Turquía desplegó tres drones para monitorear la flotilla humanitaria que va rumbo a Gaza en el Mediterráneo

Los aparatos de largo alcance han sobrevolado las embarcaciones durante tres días. Ankara se suma así a España, Italia y Grecia en la vigilancia de la misión que desafía el bloqueo israelí

Turquía desplegó tres drones para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum: “Se dará seguimiento y

Sheinbaum: “Se dará seguimiento y apoyo humanitario a caravana de migrantes cubanos rumbo a CDMX”

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Efemérides de octubre en Perú más importantes del mes

Colombiano intenta darle un desayuno típico a su suegro argentino: “me da nauseas”

Resultados El Dorado Mañana: conoce los números ganadores del sorteo de este lunes 29 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Grupo Noxvo se suma a

Grupo Noxvo se suma a Refinery89, partner de Google que cuenta con una red de editores en Europa y América

Google estrena YouTube Labs con la prueba de una función de anfitriones musicales con IA

Bruselas fija el muro antidrones como la prioridad más urgente para reforzar la defensa de la UE para 2030

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza: "Estoy seguro"

El inglés Michael Oliver pitará el Barça-PSG en Montjuïc

ENTRETENIMIENTO

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez:

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez: las celebridades reaccionaron al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Matthew, Kay y Levi McConaughey: la familia que busca conquistar Hollywood con humor y tradición

Louis Partridge recordó su inesperada popularidad tras “Enola Holmes”: “De repente, la gente me pedía selfies en la escuela”

Jennifer Lopez brinda nuevos detalles sobre su divorcio con Ben Affleck: “Fue lo mejor que me pudo haber pasado”

Stanley Tucci habla de la diferencia de edad de 21 años con su esposa Felicity Blunt: “Me entristece no verla envejecer”