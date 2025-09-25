Mundo

Mientras Alemania busca duplicar su presupuesto en Defensa, una empresa lanzó su nuevo dron autónomo “CA-1 Europa”

La mayor empresa emergente de defensa en Europa presentó un prototipo de combate aéreo impulsado por inteligencia artificial

Guardar
El primer ministro de Baviera,
El primer ministro de Baviera, Markus Soeder, posa junto al nuevo sistema de combate aéreo CA-1 Europa durante su presentación en la empresa Helsing, en Tussenhausen, Alemania, el 25 de septiembre de 2025. (REUTERS/Michaela Stache)

La compañía alemana Helsing dio un paso significativo en la carrera armamentística tecnológica al presentar un nuevo dron de combate autónomo. El modelo, bautizado “CA-1 Europa”, fue exhibido en tamaño real en una fábrica en Baviera y, según la empresa, realizará su primer vuelo en 2027. Su entrada en servicio militar está prevista para cuatro años más tarde.

El diseño del dron, con una cola en “V” y una apariencia angular, forma parte de la nueva generación de Vehículos Aéreos de Combate No Tripulados (UCAVs). Más económicos y prescindibles que los cazas tradicionales, estos sistemas buscan aportar volumen y flexibilidad en escenarios aéreos cada vez más disputados.

El papel central de la inteligencia artificial

La compañía destacó que el CA-1 Europa impulsado por IA podrá operar de manera independiente, en enjambres coordinados con otros drones o como “wingman” (compañero de ala) de aviones tripulados.

“La IA lo cambia todo en muchos ámbitos de la vida, pero también en defensa. Y lo fundamental que habilita es la autonomía”, explicó a Reuters Gundbert Scherf, cofundador de Helsing.

Asistentes observan mientras la empresa
Asistentes observan mientras la empresa Helsing presenta el nuevo sistema de combate aéreo CA-1 Europa en Tussenhausen, Alemania, el 25 de septiembre de 2025. (REUTERS/Michaela Stache)

Este concepto ya forma parte de los planes de otras potencias: en Estados Unidos, la Fuerza Aérea seleccionó en 2023 a Anduril y a General Atomics —fabricante del Reaper— para crear una flota de Aeronaves de Combate Colaborativo (CCA). En Europa, Airbus también presentó este año su propia propuesta de dron asociado al Eurofighter Typhoon.

Helsing anunció que destinará cientos de millones de euros a alianzas con empresas europeas, aunque no reveló cuáles ni precisó qué tipo de armamento integrará el nuevo sistema. Sin embargo, aseguró que el costo será “fraccional” en comparación con un caza convencional.

La presentación tuvo lugar en las instalaciones de Grob, fabricante alemán reconocido por su experiencia en aeronaves ligeras de entrenamiento. Sus modelos de hélice, empleados por unas 14 naciones, se caracterizan por su tamaño —entre tres y cinco toneladas—, muy cercano al de la actual generación de drones tipo wingman.

Helsing ha recaudado más de
Helsing ha recaudado más de 1.000 millones de dólares de inversores como Saab (SAABb.ST), consolidándose como la mayor startup europea de defensa, con una valoración que alcanza los 12.000 millones de dólares, de acuerdo con la firma Dealroom. (REUTERS/Michaela Stache)

Pese a resaltar su agilidad frente a los competidores tradicionales, las empresas de IA aún generan dudas sobre su capacidad para dominar con rapidez y bajo costo los complejos procesos aeronáuticos o llevar la producción a gran escala. Una estrategia para reducir esa brecha fue la compra de fabricantes con experiencia y enfoques innovadores, explicó Douglas Barrie, investigador principal de aeronáutica militar en el IISS. “Dicho esto, hay un gran salto entre lo que hace Grob y un CCA completo”, advirtió.

Fundada en 2021 y respaldada por el CEO de Spotify, Daniel Ek, Helsing nació como un desarrollador de software de IA para defensa. La invasión rusa de Ucrania aceleró su transición hacia el diseño de drones. Desde entonces, ha logrado captar más de 1.000 millones de dólares en inversión —con socios como Saab— y alcanzar una valoración de 12.000 millones de dólares. De acuerdo con Dealroom, este crecimiento la convierte en la mayor startup de defensa de Europa.

La empresa Helsing presenta su
La empresa Helsing presenta su nuevo sistema de combate aéreo CA-1 Europa en Tussenhausen. (REUTERS/Michaela Stache)

Sin embargo, los analistas señalan que la compañía aún no ha demostrado despliegues significativos en el terreno. Hasta ahora ha entregado 2.000 drones HF-1 de los 4.000 encargados por Ucrania, fabricados en parte con hardware local. En febrero, Helsing anunció el inicio de la producción de 6.000 drones de ataque HX-2, desarrollados íntegramente por la empresa para el ejército ucraniano. Al ser consultado sobre cuántas unidades habían sido entregadas, Scherf respondió que el HX-2 todavía se encontraba en fase de pruebas y que sería incorporado “en un futuro muy cercano”.

Helsing se suma a la lista de empresas tecnológicas que buscan abrirse paso como fabricantes de armamento, desafiando a los grandes actores del sector. Su apuesta evidencia el creciente protagonismo de la inteligencia artificial en la guerra moderna y el cambio de paradigma en la industria de defensa.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

CA-1 Europadron autónomoIAtecnologiadronesAlemaniaHelsingUltimas noticias America

Últimas Noticias

China y Cuba profundizan su acercamiento: Beijing donó grupos electrógenos para paliar la crisis energética de la isla

Los equipos de 1,8 megavatios cada uno rehabilitarán la central de Guanábana mientras el país sufre apagones de hasta 20 horas diarias

China y Cuba profundizan su

La Casa Blanca adelantó que habrá despidos masivos si no hay acuerdo en el Congreso y cierra el Gobierno

Un memorando interno alertó que miles de empleados federales podrían recibir avisos de reducción laboral si el Senado no respalda la propuesta republicana de financiamiento temporal

La Casa Blanca adelantó que

Operativo masivo en Ciudad de Guatemala tras el asesinato de agente de la PNC: quince detenidos y amplio decomiso de armas en El Gallito

La crisis de seguridad se profundiza mientras autoridades refuerzan acciones para recuperar el control y proteger a la población en zonas marcadas por la violencia

Operativo masivo en Ciudad de

Cuáles son los 10 barrios que lideran la tendencia urbana mundial por su cultura, vida nocturna y creatividad

Desde Tokio hasta São Paulo, estas urbes redefinen la vida contemporánea gracias a su gastronomía e innovación, según el Time Out. Qué disfrutar en cada destino

Cuáles son los 10 barrios

Israel reabrirá el viernes el cruce de Allenby, el único punto de salida al extranjero para los palestinos de Cisjordania

Las autoridades habían pausado su funcionamiento sin explicación oficial

Israel reabrirá el viernes el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el top cinco

Este es el top cinco de los cursos de tecnología más estudiados por los colombianos: así puede formarse de manera gratuita

Bloquean la Panamericana Norte: transportistas de la Línea 41 denuncian extorsiones y ataques que ponen en riesgo sus vidas

Federico Gutiérrez reveló carta que envió a Estados Unidos, al FBI y a la DEA sobre el “tarimazo” de Petro en Medellín

Gobierno de Sheinbaum planea un presupuesto de 10.2 billones de pesos en 2026

Video: avistaron a dos ejemplares de yaguarundí en una zona rural de Mendoza después de cuatro años

INFOBAE AMÉRICA
Normalistas estrellan un camión contra

Normalistas estrellan un camión contra la verja de un campo militar en vísperas del aniversario del caso Iguala

Mar Flores, directa contra Terelu Campos

La Justicia de Bolivia ordenó el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, ex zar antidrogas del gobierno de Evo Morales

Colin Farrell deslumbra en San Sebastián con su personaje de un ludópata perdido en Macao

Costa tacha de "inmoral" el uso del hambre como arma de guerra y pide una "respuesta colectiva" para la paz

ENTRETENIMIENTO

“La espera valdrá la pena”:

“La espera valdrá la pena”: el mensaje de Millie Bobby Brown para los fans sobre el final de Stranger Things

Priscilla Presley reveló que tuvo una última llamada con Robert Kardashian en su lecho de muerte

Kim Kardashian criticó sutilmente a su exesposo Kanye West: “Gané confianza hace tres años”

La vez que Nicolas Cage lanzó al fondo del mar el anillo de compromiso que le dio a Lisa Marie Presley

Kim Kardashian reveló un tatuaje escondido dentro de su labio: “Nunca deberías ponerle una calcomanía a un Bentley”