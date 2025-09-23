Mundo

Financial Times: Putin es capaz de una apuesta temeraria para poner a prueba a la OTAN

La reciente violación del espacio aéreo estonio por aviones rusos reaviva el debate sobre la capacidad de la alianza para responder a provocaciones y mantener la unidad frente a Moscú, según Financial Times

Guardar
El jefe de estado ruso,
El jefe de estado ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con Leonid Pasechnik, líder designado por Moscú de las partes de la región de Luhansk controladas por Rusia, en Moscú, Rusia, el 23 de septiembre de 2025 (Reuters)

La reciente violación del espacio aéreo de Estonia por aviones de combate rusos ha reavivado las dudas sobre la solidez del compromiso de la OTAN con la defensa de los países bálticos, en un contexto donde la alianza militar enfrenta tanto desafíos externos como tensiones internas. Este incidente, que se suma a la incursión de drones rusos en Polonia la semana anterior, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la cohesión de los 32 miembros de la organización, según el análisis publicado por Financial Times.

Hoy, por si fuera poco, drones -supuestamente- rusos sobrevolaron el aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca.

Sería una apuesta temeraria que Putin pusiera a prueba la voluntad de los países de la OTAN para defender la frontera oriental de la alianza. Lamentablemente, como descubrió el mundo cuando las fuerzas rusas avanzaron sobre Kiev en 2022, Putin es más que capaz de hacer apuestas temerarias”, señala Gideon Rachman en su popular columna del Financial Times.

En la base militar de Tapa, situada cerca de la frontera rusa y convertida en el principal bastión del ejército estonio tras haber sido una base aérea soviética, la presencia de fuerzas multinacionales es tangible.

Un contingente del Royal Tank Regiment británico, junto a una unidad francesa y tropas estonias, opera bajo un mando integrado y dispone de un arsenal que incluye tanques Challenger 2, sistemas de artillería Archer y vehículos blindados Griffon. Estas fuerzas están preparadas para actuar de manera conjunta en caso de una invasión rusa, según detalla Financial Times.

Soldados operan cerca de un
Soldados operan cerca de un tanque Abrams polaco mientras fuerzas polacas junto a soldados de la OTAN realizan los ejercicios militares 'Iron Defender', en un campo de entrenamiento militar en Wierzbiny, cerca de Orzysz, Polonia, el 17 de septiembre de 2025 (Reuters)

Aunque el entrenamiento de las tropas en Tapa se orienta a repeler un ataque convencional, los estrategas occidentales consideran más probable que Rusia opte por acciones graduales y ambiguas, diseñadas para medir la reacción y la unidad de la OTAN. La reciente incursión aérea en Estonia encaja en este patrón, especialmente tras el derribo de varios drones rusos en Polonia por parte de aviones de la alianza y el posterior refuerzo de la defensa aérea en la frontera oriental.

La respuesta de la OTAN a la violación del espacio aéreo estonio será objeto de debate en los próximos días. Dentro de la alianza existen posturas divergentes: algunos miembros abogan por derribar en el futuro cualquier aeronave rusa que cruce el espacio aéreo aliado, mientras que otros, especialmente en Estados Unidos, advierten que esa medida podría suponer una escalada peligrosa.

El Kremlin parece decidido a explorar las fisuras internas de la OTAN mediante provocaciones progresivas. Uno de los escenarios que se barajan desde hace tiempo es la entrada de tropas rusas en alguno de los estados bálticos, posiblemente bajo el pretexto de proteger a la población de origen ruso. El objetivo último de Vladimir Putin sería demostrar que la garantía de defensa mutua recogida en el Artículo 5 del tratado fundacional de la OTAN carece de valor real. De lograrlo, Rusia podría intentar someter a pequeños estados europeos de forma individual, evitando así enfrentarse al conjunto de la alianza.

La incertidumbre sobre la reacción de Washington constituye un factor clave en la estrategia de Moscú. Estados Unidos aporta aproximadamente el 40% de las capacidades militares de la OTAN en Europa, incluidas algunas de las más avanzadas, y mantiene tropas desplegadas en los países bálticos. Recientemente, una unidad de artillería Himars estadounidense realizó ejercicios en Tapa y se espera la llegada de una compañía de tanques de ese país.

No obstante, persisten interrogantes sobre la respuesta estadounidense ante una posible incursión rusa de gran envergadura en Estonia u otro miembro de la OTAN, especialmente bajo una eventual presidencia de Donald Trump.

Las relaciones entre la administración Trump y los aliados bálticos se han visto marcadas por la desconfianza. En Washington, algunos funcionarios han expresado su malestar por la llamada “estonianización” de la política exterior europea, en alusión a que Kaja Kallas, actual jefa de la diplomacia de la Unión Europea, fue primera ministra de Estonia.

En ciertos sectores de la administración Trump, los países bálticos son percibidos como excesivamente beligerantes frente a Putin. En una reciente reunión de alto nivel en el Pentágono, representantes bálticos fueron acusados de mantener una postura “ideológica” en su oposición a Rusia.

La suspicacia es recíproca. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, una reproducción ampliada del resultado de la votación de la ONU sobre Ucrania en febrero pasado —en la que Estados Unidos votó junto a Rusia— parece enviar un mensaje claro: no se debe dar por sentado que la América de Trump estará de su lado.

Mientras tanto, los principales países europeos mantienen una posición más constante que la administración Trump en cuanto a la necesidad de frenar la agresión rusa, aunque muestran inquietud ante la posibilidad de enfrentarse a Moscú sin el respaldo estadounidense. El debate sobre la viabilidad de desplegar una “fuerza de garantía” europea en Ucrania sin un “respaldo” de Estados Unidos ilustra esa preocupación.

La imprevisibilidad de Trump añade un elemento de incertidumbre también para Rusia. Aunque muchos analistas consideraban improbable que autorizara la participación estadounidense en el bombardeo de Irán, eso fue exactamente lo que ocurrió este año.

Incluso si Estados Unidos optara por no intervenir en una crisis en los países bálticos, Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá mantienen tropas en la región comprometidas a combatir. Polonia y Finlandia, dotadas de fuerzas armadas robustas, son conscientes de que su propia seguridad está estrechamente vinculada al destino de Estonia, Letonia y Lituania, y probablemente también acudirían en su defensa.

Temas Relacionados

OTANRusiaEstados UnidosVladimir PutinEstoniaPoloniaFinancial Times

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

El desbordamiento de un lago provocó inundaciones en el municipio de Guangfu, donde la mayoría de las víctimas fatales eran ancianos que residían en plantas bajas de edificios

Al menos 14 muertos, 18

Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

Las conversaciones diplomáticas adquieren relevancia en medio de negociaciones multilaterales y posiciones contrapuestas de potencias occidentales y actores clave de Medio Oriente

Macron se reunirá este miércoles

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

Desde controversias medievales y polémicas cortesanas hasta su aceptación como símbolo de sofisticación, el recorrido de este utensilio reflejó transformaciones sociales, modas históricas y la influencia de figuras decisivas de la historia

Cómo el tenedor superó siglos

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

La Alianza advirtió a Moscú después del derribo de drones en Polonia y la denuncia de Estonia por la violación de su espacio aéreo

La OTAN advirtió que usará

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

En un discurso televisado, el líder supremo de Irán descartó retomar el diálogo con Washington

El ayatollah Ali Khamenei consideró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
PNP en Huánuco: decomisaron 220

PNP en Huánuco: decomisaron 220 kilos de marihuana y destruyeron laboratorios clandestinos

Una mirada al sol peruano desde la perspectiva técnica

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Habrá pago a las beneficiarias en octubre?

Mujer murió tras intoxicarse con hongos alucinógenos en medio de un ritual espiritual

Fiscalía investiga al coronel Víctor Revoredo por presunta tortura eléctrica a ‘Cortadedos’ de Los Pulpos de Trujillo

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Zelenski ve "muy positivo" el "gran cambio" de Trump al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras"

Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe

Venezuela estudia declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "agresiones" de EEUU

Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

ENTRETENIMIENTO

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon,

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, se encuentra en situación de calle

Así luce Donna D’Errico de “Baywatch” 24 años después del termino de la serie

Isla Johnston, la nueva Juana de Arco: cómo será la superproducción que busca reinventar la leyenda

La receta de Jennifer Aniston para superar un mal día: “Ellas me levantan el ánimo de inmediato”

“La mano que mece la cuna”: Tráiler del remake del clásico de 1992