Mundo

Dinamarca activó la alerta máxima por posible sabotaje tras el sobrevuelo de drones en el aeropuerto de Copenhague

El director de operaciones de los servicios de inteligencia explicó que el incidente podría estar destinado a medir la capacidad de reacción de las autoridades, mientras la policía sigue sin identificar a los responsables del operativo

Dinamarca activó la alerta máxima
Dinamarca activó la alerta máxima por posible sabotaje tras el sobrevuelo de drones en el aeropuerto de Copenhague (Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP)

Las operaciones en el principal aeropuerto de Copenhague resultaron interrumpidas por varias horas después de que múltiples drones no identificados sobrevolaran la zona, lo que forzó el cierre total de la terminal y desencadenó una investigación de seguridad sin precedentes en Dinamarca.

La policía danesa confirmó que hasta el momento no hay información sobre la identidad de los responsables, pero la sofisticación del incidente apunta a un “actor capacitado”.

El director de operaciones del servicio de inteligencia danés, Flemming Drejer, afirmó que el país enfrenta “una alta amenaza de sabotaje”.

Según sus declaraciones, el objetivo no necesariamente es causar daño físico, sino observar la respuesta institucional.

Alguien puede que no quiera atacarnos, sino más bien ponernos bajo presión y ver cómo reaccionamos”, indicó ante la prensa. Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en puntos estratégicos tras el suceso y no descartan nuevos episodios.

Noticia en desarrollo...

