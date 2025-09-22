Mundo

Oracle asumirá el control del algoritmo de TikTok en Estados Unidos: qué cambia para los usuarios y cómo operará la aplicación

La empresa tecnológica estadounidense replicará y “reentrenará” el sistema de recomendaciones de la popular aplicación para los usuarios norteamericanos

El gigante tecnológico Oracle será el encargado de recrear y supervisar el algoritmo de TikTok en Estados Unidos, en el marco de un acuerdo que busca garantizar la seguridad nacional y limitar la influencia de la empresa china ByteDance, propietaria de la popular aplicación.

De acuerdo con fuentes de la administración del presidente Donald Trump, que prefirieron mantenerse en el anonimato, la compañía estadounidense recibirá una copia del algoritmo, lo que permitirá responder a las preocupaciones de seguridad nacional sobre el riesgo de que una empresa china manipule el contenido mostrado a los usuarios de la plataforma.

“Oracle, el socio de seguridad estadounidense, se encargará del funcionamiento, la recapacitación y la supervisión continua del algoritmo norteamericano para garantizar que el contenido no sea objeto de manipulaciones o vigilancia indebidas”, señalaron fuentes citadas por Bloomberg.

Según informó el medio, Oracle obtendrá una licencia de ByteDance para replicar el algoritmo de TikTok y será responsable de “reentrenarlo” por completo, con el objetivo de desarrollar una versión diseñada exclusivamente para los usuarios estadounidenses. De esta manera, ByteDance quedará excluida del sistema de recomendaciones en el país, mientras que todos los datos de los usuarios se almacenarán en la nube bajo la gestión de Oracle, con el fin de impedir cualquier forma de control o injerencia extranjera sobre la aplicación.

El nuevo consorcio de propietarios de TikTok en EEUU estaría integrado por Oracle, Andreessen Horowitz y Silver Lake Management, entre otros. Aunque no se han revelado todos los detalles financieros, se confirmó la participación de la firma de capital privado Silver Lake.

Esta reconfiguración responde a una legislación bipartidista aprobada durante el mandato del presidente Joe Biden, que obligaba a ByteDance a desprenderse de la mayor parte de sus activos en Estados Unidos para evitar una prohibición total de la aplicación. En cumplimiento de esa normativa de 2024, la participación de la empresa china en TikTok se reducirá a menos del 20%, lo que permitirá a la plataforma seguir operando en el país bajo control mayoritariamente estadounidense.

El acuerdo fue resultado de intensas negociaciones entre Washington y Pekín. La semana pasada, representantes de ambos gobiernos se reunieron en Madrid para ultimar los detalles de un pacto que posteriormente fue discutido en una llamada telefónica entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. Dicho pacto recibió el beneplácito de las autoridades chinas, despejando así un camino para que TikTok continúe disponible en Estados Unidos bajo estricta supervisión estadounidense.

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, a la izquierda, estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping durante una reunión. (AP Foto/Susan Walsh/Archivo)

¿Qué cambia para los usuarios?

Con este cambio, ByteDance quedará fuera de las decisiones relacionadas con el algoritmo y el manejo de datos de los usuarios en EEUU Todo el contenido que se recomiende en la plataforma estará controlado y supervisado por Oracle, lo que significa que TikTok en Estados Unidos pasará a ser una versión “nacionalizada” en términos de seguridad y gestión.

Los datos de los usuarios norteamericanos se almacenarán exclusivamente en servidores en la nube gestionados por Oracle, reforzando la idea de que no podrán ser accedidos ni manipulados desde el extranjero. Una vez completadas las condiciones del acuerdo, los usuarios migrarán automáticamente a esta nueva versión de TikTok, diseñada para garantizar mayor transparencia y protección frente a posibles injerencias externas.

(Con información de AP/EP)

