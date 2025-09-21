Mundo

Estonia acusó a Rusia de escalar la tensión regional y global tras la violación de su espacio aéreo

En la víspera de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores estonio, Margus Tsahkna, dijo que las recientes hostilidades de Moscú “requieren una respuesta internacional”

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna (AP Foto/Virginia Mayo, archivo)

La reciente acusación de Estonia contra Rusia por la violación de su espacio aéreo ha intensificado la tensión regional en Europa del Este y ha generado una respuesta internacional de alto nivel. El ministro de Asuntos Exteriores estonio, Margus Tsahkna, denunció que la incursión de aviones de combate rusos constituye una escalada en las tensiones regionales y globales.

“Rusia está intensificando las tensiones regionales y globales, y tales acciones rusas requieren una respuesta internacional”, dijo Tsahkna en un comunicado de su ministerio.

El incidente, ocurrido el viernes, involucró a tres aviones de combate rusos armados que entraron durante 12 minutos en el espacio aéreo estonio. Tsahkna subrayó que esta acción viola la integridad territorial del país báltico y contraviene el principio de la Carta de las Naciones Unidas, que exige la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza. El ministro también reprochó a Moscú, miembro permanente del Consejo de Seguridad, por socavar principios esenciales para la seguridad internacional y actuar en contradicción con sus obligaciones en el organismo con sede en Nueva York.

Tras lo sucedido, Estonia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, la primera de este tipo desde que el país ingresó a Naciones Unidas hace 34 años. La misma se desarrollará este lunes.

La preocupación de Estonia se enmarca en una serie de incidentes similares en la región. Tsahkna recordó que, pocos días antes de la violación de su espacio aéreo, se registraron incursiones rusas en Polonia y Rumanía.

En el caso polaco, 19 drones rusos cruzaron la frontera, mientras que en Rumanía un dron de ataque permaneció una hora en su espacio aéreo. El jefe de la diplomacia estonia advirtió sobre un patrón de comportamiento por parte del gobierno de Vladímir Putin, que incrementa la presión sobre los países de la OTAN y la Unión Europea.

Cazas rusos violaron el espacio
Cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia el viernes pasado (EFE/Sergei Chirikov)

Respuesta de la Unión Europea y la OTAN ante la escalada

La Unión Europea respondió con firmeza a estos acontecimientos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que la UE “defenderá cada centímetro de su territorio” ante las provocaciones rusas.

La diplomática alemana abogó por fortalecer el pilar europeo de defensa y acelerar la autonomía estratégica del bloque, en el marco del programa Horizonte 2030, que prevé una inversión de hasta EUR 800.000 millones en el sector. La líder comunitaria destacó la importancia de una disuasión creíble frente a las interferencias rusas, como las alteraciones de señales GPS en el espacio aéreo europeo, que han afectado incluso a vuelos oficiales.

En el plano militar, la OTAN y el Reino Unido intensificaron sus operaciones de defensa aérea en respuesta a las recientes incursiones. Dos cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) realizaron su primera misión de defensa aérea de la OTAN en Polonia, como parte de la operación Centinela Oriental, cuyo objetivo es reforzar la seguridad en el flanco oriental de la Alianza. El Ministerio de Defensa británico informó que los aviones despegaron el viernes por la noche desde la base de Coningsby, en Lincolnshire, y patrullaron el cielo polaco para disuadir y defenderse de amenazas aéreas rusas. El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, afirmó que “el espacio aéreo de la OTAN será defendido”, en una clara señal de solidaridad con los aliados de Europa del Este.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio" frente a la amenaza rusa (REUTERS/Marko Djurica)

Estas acciones militares se producen tras lo que el Ministerio de Defensa británico calificó como la violación más grave del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Healey evocó la historia compartida entre Polonia y el Reino Unido, recordando el 85 aniversario de la Batalla de Inglaterra, y subrayó la importancia de la cooperación actual para la seguridad colectiva.

El patrón de incursiones rusas, sumado a los ataques híbridos y ciberataques denunciados por las autoridades europeas, refuerza la percepción de una amenaza persistente para la seguridad regional y global. Tanto Estonia como la Unión Europea y la OTAN han reiterado la necesidad de una respuesta internacional coordinada y de fortalecer los mecanismos de defensa colectiva ante la posibilidad de nuevos incidentes.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea advirtió que la disposición de Rusia a asumir riesgos en sus acciones militares y cibernéticas incrementa el peligro de que se produzcan accidentes graves en cualquier momento, lo que obliga a Bruselas y a sus aliados a mantener una vigilancia constante y a tomarse muy en serio cada uno de estos episodios.

