Mundo

Pakistán confirmó que dará protección nuclear a Arabia Saudita tras sellar un nuevo pacto de defensa

Los dos países firmaron un acuerdo en el que declararon que un ataque contra uno de ellos sería un ataque contra ambos

Guardar
El pacto fue firmado entre
El pacto fue firmado entre el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán (Press Information Department via AP)

El ministro de Defensa de Pakistán afirmó este viernes que el programa nuclear de Islamabad “estará a disposición” de Arabia Saudita si fuera necesario en virtud del nuevo pacto de defensa entre ambas naciones.

Las declaraciones de Khawaja Mohammad Asif a Geo TV son el primer reconocimiento específico de que Pakistán ha situado a Riad bajo el paraguas de sus armas nucleares.

Los dos países firmaron el miércoles un acuerdo de defensa en el que declaraban que un ataque contra uno de ellos sería un ataque contra ambos.

Un soldado pakistaní saluda en
Un soldado pakistaní saluda en pleno desfile en Islamabad (REUTERS/Saiyna Bashir/Archivo)

Algunos consideran que esta medida es una señal para Israel, considerado desde hace tiempo como el único país de Oriente Medio con armas nucleares.

Se produce después del ataque israelí de la semana pasada contra líderes de Hamas en Qatar, que dejó seis muertos y generó nuevas preocupaciones entre las naciones árabes del golfo Pérsico sobre su seguridad en plena guerra entre Israel y Hamas.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, junto al príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán (Saudi Press Agency/Handout vía Reuters)

En qué consiste el pacto de defensa

Pakistán y Arabia Saudita firmaron un “Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua" que compromete a ambos países a responder conjuntamente en caso de agresión contra alguno de ellos, en un movimiento que refuerza la alineación de Riad e Islamabad frente a Israel y que se produce tras los recientes ataques israelíes en Qatar, según fuentes oficiales.

“Este acuerdo, que refleja el compromiso compartido de ambas naciones de reforzar su seguridad y de contribuir a la paz y la seguridad en la región y en el mundo, tiene como objetivo desarrollar los ámbitos de cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta frente a cualquier agresión”, indicó el comunicado de la oficina del primer ministro paquistaní el miércoles.

El pacto fue firmado en Riad durante la visita del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien recibió honores militares antes de reunirse en el Palacio Real Qasr Al Yamama con el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán. Ambos calificaron la relación bilateral de “histórica y estratégica” y anunciaron la firma del acuerdo.

Según el comunicado conjunto, el pacto busca reforzar la cooperación en defensa, desarrollar capacidades conjuntas de disuasión y contribuir a la seguridad regional e internacional. “El acuerdo establece que cualquier agresión contra uno de los países será considerada como una agresión contra ambos”, señaló el texto.

La medida, inédita en la relación militar entre Islamabad y Riad, llega en un momento de gran tensión en Oriente Medio. Hace menos de dos semanas, Israel lanzó bombardeos en Doha dirigidos contra líderes de Hamas, un ataque que causó víctimas civiles y que expuso la vulnerabilidad de Qatar, generando inquietud en los Estados del Golfo.

Narendra Modi, primer ministro de
Narendra Modi, primer ministro de India ( REUTERS/Issei Kato/Archivo)

Reacción de la India

La firma del acuerdo también provocó reacción en la India, vecino de Pakistán y país con el que mantiene tensiones históricas. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Nueva Delhi emitió este jueves un comunicado en el que reconoció que el entendimiento entre Riad e Islamabad llevaba tiempo en consideración, pero subrayó que analizará sus consecuencias.

Estudiaremos las implicaciones de este acontecimiento para nuestra seguridad nacional, así como para la estabilidad regional y global. El Gobierno sigue comprometido con la protección de los intereses nacionales de la India y con garantizar una seguridad integral en todos los ámbitos”, declaró el portavoz oficial indio, Randhir Jaiswal.

El pacto de defensa mutua marca un refuerzo en la cooperación militar entre Pakistán, una potencia nuclear, y Arabia Saudita, aliado clave en el Golfo.

Temas Relacionados

PakistánArabia Sauditaprotección nuclearÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Putin echó a uno de sus asesores más importantes: había intentado convencerlo de que detenga la invasión a Ucrania

Después varias semanas de especulaciones, Moscú confirmó la dimisión de Dmitri Kózak, el primer alto funcionario ruso que renuncia por disentir con la marcha de la guerra

Putin echó a uno de

Iron Beam, el láser que ya usa Israel y que cambiará la economía de la guerra

El sistema israelí reduce drásticamente el costo de cada intercepción, ofreciendo una alternativa eficiente frente a los elevados gastos de los misiles tradicionales en conflictos de alta intensidad

Iron Beam, el láser que

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras el ataque terrorista que mató a dos militares

Benjamin Netanyahu pidió endurecer los controles de seguridad a los camiones con ayuda humanitaria para Gaza llegados desde el país vecino que ingresan a través de Cisjordania

Israel cerró dos pasos fronterizos

El jefe de la inteligencia británica dijo que Vladimir Putin no quiere negociar la paz en Ucrania: “Nos está engañando”

Sir Richard Moore cree que el jefe del Kremlin se equivocó al pensar que obtendría una victoria rápida, subestimó la resistencia de Kiev y ahora busca imponer su voluntad imperial a cualquier costo: “Mordió más de lo que puede masticar”

El jefe de la inteligencia

Las siamesas Carmen y Lupita respondieron a quienes preguntan por su vida sexual luego del matrimonio de una de ellas

La vida cotidiana de las gemelas mexicanas se ve marcada por la presión de rumores, comentarios invasivos y la búsqueda de autenticidad en medio de la atención pública

Las siamesas Carmen y Lupita
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados Kábala 18 de septiembre:

Resultados Kábala 18 de septiembre: números ganadores del Pozo Buenazo y Chau Chamba

Tarifa de la luz en España este sábado

Un grupo alemán compra Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros: ambas plataformas mantendrán a sus equipos directivos

Mujer que agredió a otra en el Festival Cordillera ofreció disculpas: “Un fragmento de unos segundos no define la esencia de una persona”

Precio del iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro y Pro Max en el Perú: novedades del nuevo modelo de Apple

INFOBAE AMÉRICA
LaLiga asegura que el Barça

LaLiga asegura que el Barça se recuperará "con total seguridad": "Con el Camp Nou son 70-80 millones más al año"

Nuria González evita hablar de Mar Flores

Xabi Alonso: "Si se acepta un error, debería tener sus consecuencias y parece que con Huijsen no ha sido así"

Ana Rosa Quintana desvela si Joaquín Prat y Alexia Pla ya tienen fecha de boda

Civitatis México adelanta su meta y supera los 2 millones de usuarios antes de finalizar el año

ENTRETENIMIENTO

Madelaine Petsch compartió las inseguridades

Madelaine Petsch compartió las inseguridades de su infancia: “Pasé años creyendo que no era suficiente para que me quisieran”

Tim Burton y Monica Bellucci confirman su separación tras casi tres años de romance

“La diplomática”: llega la tercera temporada y revela un escenario de crisis internacional con tensiones inéditas entre EEUU y Reino Unido

La docuserie sobre Ricardo Barreda llega a Flow y reabre el debate sobre el caso que sacudió a la Argentina

Compartir experiencias personales puede aliviar el aislamiento en problemas de salud mental