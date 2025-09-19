El régimen talibán prohibió libros escritos por mujeres en universidades de Afganistán

El régimen talibán ha dado un nuevo paso en la censura educativa al ordenar la retirada de libros escritos por mujeres de las universidades de Afganistán. La medida se enmarca en un decreto que también veta la enseñanza de los derechos humanos, el acoso sexual y un conjunto de 18 materias consideradas “en conflicto con los principios de la Sharia y la política del sistema”.

Un total de 680 títulos fueron catalogados como “preocupantes” por el régimen debido a sus supuestas “políticas anti-sharia y anti-talibanes”, incluyendo 140 escritos por autoras. Entre los textos prohibidos de mujeres figuran incluso manuales técnicos como Seguridad en el laboratorio químico, recolectó BBC. Además, seis de las 18 asignaturas vetadas están directamente relacionadas con los estudios de género y el papel de la mujer en la sociedad, como Género y Desarrollo o Sociología de la Mujer.

La prohibición se suma a una larga lista de limitaciones impuestas desde que los talibanes retomaron el poder hace cuatro años. A las mujeres y niñas ya se les había impedido asistir a la escuela a partir del sexto grado y, a finales de 2024, se clausuraron silenciosamente los cursos de partería, una de las últimas opciones de formación profesional disponibles para ellas.

Mujeres afganas corean eslóganes en protesta por el cierre de las universidades a las mujeres por parte de los talibanes en Kabul, Afganistán. 22 de diciembre de 2022. (REUTERS/Stringer)

En paralelo, el gobierno talibán también ha endurecido el control sobre las comunicaciones. Esta misma semana, el acceso a internet por fibra óptica fue bloqueado en al menos diez provincias por orden del líder supremo, bajo el argumento de “prevenir la inmoralidad”.

Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, dejando las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares sin conexiones de internet Wi-Fi. Sin embargo, la red de internet para celulares sigue funcionando. Los funcionarios dicen que se están encontrando alternativas “para las necesidades”.

Aunque los talibanes aseguran que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con la cultura afgana y la ley islámica, en la práctica estas políticas han recortado drásticamente sus posibilidades de educación y participación social. La eliminación de libros escritos por mujeres y la prohibición de asignaturas vinculadas al género refuerzan un panorama cada vez más restrictivo para las afganas en el ámbito académico y público.

Para la ex viceministra de Justicia Zakia Adeli, autora de algunos de los libros afectados, “teniendo en cuenta la mentalidad y políticas misóginas de los talibanes, era de esperar que cuando a las mujeres no les está permitido estudiar, sus visiones, ideas y escritos estén igualmente suprimidos”.