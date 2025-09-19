Mundo

El régimen talibán prohibió libros escritos por mujeres en universidades de Afganistán

También vetaron la enseñanza de los derechos humanos y el acoso sexual

Guardar
El régimen talibán prohibió libros
El régimen talibán prohibió libros escritos por mujeres en universidades de Afganistán

El régimen talibán ha dado un nuevo paso en la censura educativa al ordenar la retirada de libros escritos por mujeres de las universidades de Afganistán. La medida se enmarca en un decreto que también veta la enseñanza de los derechos humanos, el acoso sexual y un conjunto de 18 materias consideradas “en conflicto con los principios de la Sharia y la política del sistema”.

Un total de 680 títulos fueron catalogados como “preocupantes” por el régimen debido a sus supuestas “políticas anti-sharia y anti-talibanes”, incluyendo 140 escritos por autoras. Entre los textos prohibidos de mujeres figuran incluso manuales técnicos como Seguridad en el laboratorio químico, recolectó BBC. Además, seis de las 18 asignaturas vetadas están directamente relacionadas con los estudios de género y el papel de la mujer en la sociedad, como Género y Desarrollo o Sociología de la Mujer.

La prohibición se suma a una larga lista de limitaciones impuestas desde que los talibanes retomaron el poder hace cuatro años. A las mujeres y niñas ya se les había impedido asistir a la escuela a partir del sexto grado y, a finales de 2024, se clausuraron silenciosamente los cursos de partería, una de las últimas opciones de formación profesional disponibles para ellas.

Mujeres afganas corean eslóganes en
Mujeres afganas corean eslóganes en protesta por el cierre de las universidades a las mujeres por parte de los talibanes en Kabul, Afganistán. 22 de diciembre de 2022. (REUTERS/Stringer)

En paralelo, el gobierno talibán también ha endurecido el control sobre las comunicaciones. Esta misma semana, el acceso a internet por fibra óptica fue bloqueado en al menos diez provincias por orden del líder supremo, bajo el argumento de “prevenir la inmoralidad”.

Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, dejando las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares sin conexiones de internet Wi-Fi. Sin embargo, la red de internet para celulares sigue funcionando. Los funcionarios dicen que se están encontrando alternativas “para las necesidades”.

Aunque los talibanes aseguran que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con la cultura afgana y la ley islámica, en la práctica estas políticas han recortado drásticamente sus posibilidades de educación y participación social. La eliminación de libros escritos por mujeres y la prohibición de asignaturas vinculadas al género refuerzan un panorama cada vez más restrictivo para las afganas en el ámbito académico y público.

Para la ex viceministra de Justicia Zakia Adeli, autora de algunos de los libros afectados, “teniendo en cuenta la mentalidad y políticas misóginas de los talibanes, era de esperar que cuando a las mujeres no les está permitido estudiar, sus visiones, ideas y escritos estén igualmente suprimidos”.

Temas Relacionados

talibanesAfganistaneducacionmujeresUltimas noticias America

Últimas Noticias

Israel amplió su ofensiva militar en Ciudad de Gaza y abatió a un jefe de Inteligencia de Hamas

Las fuerzas israelíes intensificaron los bombardeos y consolidaron su control en la capital gazatí, mientras crece la crisis humanitaria y miles de desplazados aseguran no tener rutas seguras para huir. Hamas advirtió que los rehenes israelíes están en riesgo

Israel amplió su ofensiva militar

Canadá celebró el inicio de las consultas de Estados Unidos y México para renovar el T-MEC en 2026: “Es una buena señal”

El ministro canadiense Dominic LeBlanc destacó que el inicio de los procesos internos muestra voluntad de diálogo hacia la revisión del acuerdo

Canadá celebró el inicio de

El Consejo de Seguridad de la ONU reimpuso las sanciones contra el régimen de Irán por su programa nuclear

La decisión, impulsada por Francia, el Reino Unido y Alemania, se tomó tras constatar incumplimientos del acuerdo nuclear de 2015. Teherán calificó la medida de “ilegal” y prometió responder

El Consejo de Seguridad de

Polonia también interceptó aviones rusos que violaron la zona de seguridad de una plataforma de perforación en el Mar Báltico

Estonia dijo más temprano el viernes que tres aviones militares rusos habían entrado en su espacio aéreo durante 12 minutos en una incursión “descarada sin precedentes”

Polonia también interceptó aviones rusos

Guerra civil en Sudán: un ataque con drones deja al menos 70 muertos en una mezquita de Darfur del Norte

Un bombardeo atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido golpeó a fieles durante las oraciones en El Fasher, agravando la crisis humanitaria y elevando la preocupación internacional por los abusos en Sudán

Guerra civil en Sudán: un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grupo de Operaciones Especiales: este

Grupo de Operaciones Especiales: este es el nuevo cuerpo táctico que sustituirá al Grupo Élite de la Policía Estatal de Sinaloa

Katherine Miranda estalló contra Armando Benedetti por el trámite de la reforma tributaria: “Nos vemos el día de la votación”

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 19 de septiembre

Alzheimer se queda sin diagnóstico en México: 9 de cada 10 casos no se detectan, según estudio

El Gobierno nombró a la Virgen de Luján “Comandante Generala” de la Gendarmería Nacional

INFOBAE AMÉRICA
El ministro de Finanzas de

El ministro de Finanzas de Israel dice que está negociando con EEUU el reparto de Gaza

Portugal anuncia el reconocimiento de Palestina como Estado

Manifestantes se concentran por Gaza ante el Kursaal antes de la gala de inauguración del Festival

El francés Hugo Cardon se adjudica en Vigo la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec

La ONU cifra en 40.000 los desplazados desde la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave en 48 horas

ENTRETENIMIENTO

“Si tienes un problema, ojalá

“Si tienes un problema, ojalá me lo dijeras a la cara y no en mi parachoques”: el día que Lady Gaga casi destroza el auto de un famoso productor

Del Dodge Charger al Lykan Hypersport: los 8 autos que convirtieron a Rápidos y Furiosos en un fenómeno global

Bruce Willis reaparece sonriente junto a sus hijas en medio de su lucha contra la demencia

Taylor Swift vuelve al cine con el estreno mundial de su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”

Kaley Cuoco confesó su desconcierto al enterarse del final de “The Big Bang Theory”