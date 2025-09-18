Donald Trump se reúne con Keir Starmer en la segunda jornada de su visita de estado al Reino Unido

Trump es recibido por Starmer en Chequers

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves a la residencia de campo de Starmer -Chequers-, a las afueras de Londres, para celebrar una reunión bilateral con el primer ministro británico, en el último día de la visita de Estado del mandatario republicano en el Reino Unido.

Tras despedirse del rey Carlos III en el castillo de Windsor, Trump aterrizó en los jardines de Chequers en su helicóptero Marine One y fue recibido luego por Starmer y su mujer, Victoria, a la puerta de la mansión, engalanada con las banderas británica y estadounidense, mientras se escuchaban gaitas escocesas.

Después de la reunión bilateral, Trump y Starmer tienen previsto ofrecer esta tarde una rueda de prensa conjunta, tras lo cual el presidente regresará a EE.UU. con la primera dama, Melania Trump.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Chequers, cerca de Aylesbury, Gran Bretaña, el 18 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Carlos III ofreció anoche un banquete de Estado en honor del presidente estadounidense y destacó la especial relación que mantienen el Reino Unido y EE.UU. en diversos ámbitos.

El mandatario republicano, por su parte, elogió al Reino Unido y destacó “el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido” como algo “eterno” e “inquebrantable”.

En la jornada política de hoy, se espera que se sellen acuerdos para cooperar en la construcción de plantas de energía nuclear y “miles de millones de dólares” en inversión en tecnología que involucran a importantes empresas de tecnología como Nvidia, OpenAI y Microsoft.

Esta es la segunda visita de Estado que hace Trump al Reino Unido, tras la de 2019 durante el reinado de Isabel II.

Noticia en desarrollo...

(Con información de EFE)