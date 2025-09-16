Asesinó a una mujer durante una transmisión en vivo en Instagram con el objetivo de hacerse “famoso”

Earl Johnson es declarado culpable de asesinato premeditado tras crimen transmitido en Instagram Live

El caso de Earl Johnson, condenado por asesinato premeditado tras apuñalar y matar a Janice David, de 34 años, mientras transmitía el crimen en directo por Instagram Live en Baton Rouge, Luisiana, puso en el centro de la discusión la viralización de la violencia y el peso de las redes sociales en la percepción pública.

El veredicto, dictado por un jurado del condado East Baton Rouge el viernes 12 de septiembre, fue confirmado por The Advocate, WBRZ y WAFB. La brutalidad del acto y su retransmisión pública impactaron a la comunidad local y a cientos de personas que presenciaron el asesinato en tiempo real. Está previsto que sea sentenciado en diciembre.

Un crimen transmitido ante una audiencia virtual

El 18 de abril de 2022, la policía encontró el cuerpo sin vida de Janice David, de 34 años, desnuda y atada al volante de un auto en Baton Rouge. El brutal asesinato de la mujer fue grabado y transmitido en directo, lo que permitió que la violencia se propagara de inmediato ante una audiencia virtual.

Las investigaciones establecieron que Earl Johnson, de 39 años, grabó y difundió el ataque mediante Instagram Live. La transmisión, de 16 minutos, exhibió el momento exacto en el que Johnson apuñaló a David, mientras cientos de usuarios observaban en línea, según los reportes de The Advocate.

Según informó People, el sargento de la policía de Baton Rouge, L’Jean McKneely, explicó que personas que vieron el video reportaron lo sucedido a la policía. Según el propio McKneely, la víctima fue “asfixiada, golpeada y apuñalada”, y después el asesino intentó quemar el auto en el que dejó el cuerpo. Johnson fue arrestado por la noche, tras supuestamente robar un auto, y luego confesó el crimen.

La transmisión en directo del asesinato de Janice David conmocionó a la comunidad de Baton Rouge y a cientos de espectadores en línea (Facebook)

Durante el juicio, el jurado accedió al video completo de la agresión, elemento decisivo para la condena. En la grabación, Johnson articuló frases que demostraron su intención de dejar una huella a través del acto violento. “Si voy a caer, voy a vivir para siempre”, se lo escucha decir, según relató la fiscal Dana Cummings durante la audiencia, citada por WAFB. La fiscalía sostuvo que Johnson buscaba no solo infligir daño, sino obtener notoriedad y reconocimiento a través de la difusión del crimen en redes sociales.

La respuesta de los espectadores en línea y la cobertura mediática colocaron en primer plano la facilidad con la que hechos violentos pueden transmitirse y viralizarse en plataformas digitales. El caso encendió la alarma sobre la exposición de crímenes en directo y el impacto que esto puede tener tanto en la percepción pública como en la salud mental de quienes los presencian.

Debate sobre notoriedad, salud mental y transmisión pública de la violencia

Durante la etapa judicial, la fiscal Cummings remarcó ante el jurado que Johnson planificó la transmisión para asegurar que el asesinato fuese visto por la mayor cantidad de personas. “No fui yo quien creó esta evidencia; fue él. Y quería que todos la vieran porque deseaba ser famoso y que su hijo también lo fuera”, manifestó la fiscal en la sala, según WAFB.

La defensa, liderada por el abogado Hafiz Folami, intentó demostrar que Johnson no era responsable penalmente a causa de un supuesto trastorno mental grave. Folami argumentó que tanto Johnson como la víctima consumieron drogas durante varios días antes del hecho, lo que habría alterado el estado mental del acusado.

La fiscalía argumentó que Johnson buscaba notoriedad y reconocimiento al difundir el crimen en redes sociales (Captura de video)

Señaló el comportamiento errático de Johnson después del crimen—discurso incoherente y la espera pasiva a la llegada de la policía—como indicios de una alteración psicológica significativa, de acuerdo con lo apuntado por WBRZ.

No obstante, especialistas en salud mental evaluaron a Johnson y concluyeron que comprendía la naturaleza y las consecuencias de sus actos en el momento del asesinato. Los informes presentados ante el tribunal, conforme recogió WAFB, descartaron la existencia de una incapacidad mental que pudiera eximirlo de responsabilidad penal.

Actualmente, Johnson permanece en la cárcel sin derecho a fianza y enfrenta cargos de asesinato en primer grado. La sentencia definitiva será dictada en diciembre, confirmaron las autoridades judiciales a The Advocate. Hasta ahora, no se ha confirmado si ya cuenta con un abogado designado.

El caso revivió el debate sobre la búsqueda de notoriedad mediante la violencia y la exposición de crímenes en redes sociales, evidenciando cómo el deseo de reconocimiento puede llevar a la transmisión pública de actos atroces.