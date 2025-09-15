Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

Capturas del inicio de la operación Centinela oriental

La OTAN llevó a cabo el pasado sábado un despegue de emergencia que marcó el inicio de la iniciativa militar Centinela Oriental, anunciada apenas un día antes. El objetivo de este dispositivo es reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, según informó este lunes el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) en un comunicado.

La creación de Centinela Oriental se enmarca en la reciente invasión del espacio aéreo polaco por drones rusos, registrada el miércoles anterior. No obstante, el SHAPE aclaró que el sábado no se produjo una nueva violación del espacio aéreo.

“En respuesta a otra potencial amenaza de drones rusos, la OTAN lanzó su primer avión de combate para defender su espacio aéreo bajo ‘Centinela Oriental’, una nueva actividad para fortalecer más sus defensas aéreas con el objetivo de proteger a todos los aliados, menos de un día después de ser anunciada”, señaló el SHAPE.

Ese mismo sábado, 13 de septiembre, intervinieron un avión Rafale francés y un helicóptero polaco. “La respuesta fue rápida y la alerta terminó rápidamente”, indicó el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, quien subrayó además que el “limitado uso de activos fue correcto y calibrado según la amenaza potencial percibida”.

El mando operativo polaco informó al día siguiente, domingo 14 de septiembre, que no se había producido ninguna violación del espacio aéreo. Sin embargo, la madrugada del martes al miércoles sí se detectó la incursión de varios drones rusos en Polonia, que fueron derribados poco después por cazas polacos y de la OTAN desplegados en el flanco oriental, en lo que constituye el incidente más grave entre Rusia y un miembro de la Alianza en más de tres años de guerra en Ucrania.

En paralelo, el SHAPE comunicó que el sábado, en un episodio distinto, Rumanía interceptó un dron ruso que penetró en su espacio aéreo. “Mientras tanto, la Alianza sigue fortaleciendo sus defensas aéreas bajo ‘Centinela Oriental’. Cuatro Eurofighter alemanes están preparados para responder en una base aérea en el noreste de ese país y tres helicópteros de Chequia llegaron a Polonia el 14 de septiembre”, añadió la organización.

También precisó que Dinamarca contribuirá con cazas y una fragata antiaérea, mientras que “España y el Reino Unido anunciarán su apoyo pronto. Italia y Suecia también han indicado que ayudarán”.

La iniciativa fue presentada oficialmente el viernes anterior por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “La OTAN ha lanzado ‘Centinela Oriental’ para potenciar nuestra postura militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental”, declaró desde la sede de la Alianza en Bruselas.

Rutte detalló que la operación contará con recursos de países como Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y “otros”. “Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones”, explicó.

