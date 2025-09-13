Mundo

Cerca de 50 países miembros de la ONU expresaron su preocupación por las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia

El secretario de Estado polaco, Marcin Bosacki, presentó una declaración conjunta de los Estados denunciantes durante un encuentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y afirmó que “Putin solo se doblegará ante la fuerza”

Guardar
El secretario de Estado polaco,
El secretario de Estado polaco, Marcin Bosacki (Europa Press)

Casi medio centenar de países miembros de las Naciones Unidas expresaron el viernes su preocupación por las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, informó el secretario de Estado polaco, Marcin Bosacki.

Bosacki presentó una declaración conjunta de los Estados denunciantes durante una comparecencia previa a un encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU, convocado a petición del Gobierno polaco. La sesión contó con la participación de Estados Unidos, un hecho destacado por Varsovia.

“Por primera vez durante el mandato de (el presidente estadounidense) Donald Trump, la Administración estadounidense también se ha sumado a esta declaración. Este es un gran éxito para la diplomacia polaca”, afirmó Bosacki, quien aseguró que no existen incentivos comerciales detrás de esta decisión.

Bosacki presentó una declaración conjunta
Bosacki presentó una declaración conjunta de los Estados denunciantes durante una comparecencia previa a un encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU, convocado a petición del Gobierno polaco (Europa Press)

El secretario de Estado polaco agregó que, a medida que se aleja la cumbre de Alaska y aumentan las acciones de Putin en Ucrania y ahora también contra Polonia, “más realista se vuelve la postura de Estados Unidos sobre cuándo y por qué medios se puede obtener un alto el fuego y luego la paz de Putin. Putin solo se doblegará ante la fuerza”.

En la misma línea, la secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, afirmó que esta declaración refleja “el impacto peligroso que tiene este conflicto para la seguridad regional y el riesgo de una escalada mayor”, y reiteró su llamamiento a un alto el fuego.

Estas declaraciones se producen tras el incidente del pasado miércoles, cuando Polonia derribó varios drones rusos en su espacio aéreo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, marcando el primer episodio de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, ordenada por el presidente Vladimir Putin.

El primer ministro polaco, Donald
El primer ministro polaco, Donald Tusk (REUTERS)

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que la incursión de drones fue intencionada, una postura que contrasta con la declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sugirió que “pudo haber sido un error”. Trump agregó el jueves: “De todas formas, no me alegra nada que tenga que ver con toda esa situación. Esperemos que termine”.

El incidente de los drones marca un nuevo nivel de tensión en la región, al evidenciar que el conflicto en Ucrania tiene implicaciones directas sobre la seguridad de los países vecinos. La participación de casi 50 Estados en la declaración conjunta subraya la preocupación global por la estabilidad europea y la necesidad de mecanismos internacionales para prevenir una escalada mayor.

El Gobierno polaco ha reiterado que continuará trabajando con sus aliados de la OTAN y con la comunidad internacional para garantizar la soberanía de su espacio aéreo y evitar incidentes futuros, mientras las negociaciones diplomáticas para un alto el fuego en Ucrania siguen siendo inciertas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaONUUcraniaRusiaPoloniadronesOTANDonald TrumpDonald TuskVladimir PutinVolodimir ZelenskyBielorrusiaDorothy SheaEstados Unidos

Últimas Noticias

El G7 planea imponer nuevas sanciones económicas contra contra países que consideran que “posibilitan” la guerra de Rusia en Ucrania

La reunión, presidida por el ministro canadiense Francois-Philippe Champagne, se centró en discutir estrategias para incrementar la presión económica sobre Moscú y obligarla a poner fin al conflicto

El G7 planea imponer nuevas

El líder del régimen norcoreano afirmó que impulsará el desarrollo de las fuerzas nucleares y la modernización del armamento convencional

Kim Jong-un insistió en la necesidad de continuar modernizando los distintos tipos de armamento para consolidar “un ejército poderoso”

El líder del régimen norcoreano

Zelensky aseguró que Ucrania frustró por completo la ofensiva rusa en Sumi tras meses de combates en la frontera

El anuncio se produjo tras una reunión con altos mandos militares y coincide con la intensificación de los esfuerzos diplomáticos para obtener garantías de seguridad de aliados europeos y de Estados Unidos

Zelensky aseguró que Ucrania frustró

Estados Unidos prometió “defender cada centímetro” de la OTAN tras la incursión de 19 drones rusos en Polonia

Washington respaldó a Varsovia en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en lo que se considera el primer caso de respuesta armada de la alianza militar durante la guerra en Ucrania. Rusia negó haber atacado territorio polaco y habló de un “arrebato histérico” de Occidente

Estados Unidos prometió “defender cada

Estados Unidos respaldó a Filipinas y rechaza el plan “coercitivo” de China de crear una reserva natural en el disputado atolón de Scarborough

El secretario de Estado Marco Rubio acusó a Beijing de usar argumentos ecológicos para afianzar sus reclamos en el mar de China Meridional. Manila presentó una protesta diplomática y calificó la iniciativa como “ilegal e ilegítima”

Estados Unidos respaldó a Filipinas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anularon el procesamiento de Gerardo

Anularon el procesamiento de Gerardo Milman en una causa donde lo investigaron por contratar “espías fantasma”

La historia del camionero que transporta granos, trabaja en el campo y es campeón de automovilismo

Resultados de la Lotería de Medellín: ganadores y números premiados del viernes 12 de septiembre

Lotería de Risaralda: ¿Quiénes se despertaron millonarios esta semana?

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este viernes 12 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
China pide a EEUU "cautela"

China pide a EEUU "cautela" en "asuntos relativos a sus intereses fundamentales", con Taiwán en el foco

El Gobierno de Ecuador eliminó el subsidio al diésel y aseguró destinará los fondos a la asistencia social

Puesto en libertad el líder de Amanecer Dorado, excarcelado bajo arresto domiciliario por motivos de salud

Declara la amenaza de tsunami en la península rusa de Kamchatka tras un terremoto de magnitud preliminar 6,3

Día Mundial de la sepsis: el 85% de los casos y muertes ocurre en América Latina, África y Asia

ENTRETENIMIENTO

‘La familia Ingalls’: la curiosa

‘La familia Ingalls’: la curiosa historia detrás de la villana Nellie Oleson

El papel que Madonna le quitó a Jennifer Lopez hace 30 años: “Había estado practicando durante semanas”

La hija de Hulk Hogan rompió su silencio tras quedar fuera de millonaria herencia

Hilary Duff anuncia su esperado regreso a la música después de 10 años con nuevo álbum y docuserie

Taylor Swift ha sido citada como testigo en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni