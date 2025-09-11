Mundo

Un cuidador de zoológico fue devorado por una manada de leones: murió frente a un grupo de turistas

Jian Rangkharasamee tenía más de 30 años de experiencia al frente de visitantes en el Safari World Bangkok, de Tailandia

Por Juan Bautista Salaverri

Una manada de leones devoró
Una manada de leones devoró en vivo a un cuidador de un zoológico en Tailandia (X/@MR_Whathapened)

En un zoológico ubicado en Tailandia, un cuidador murió tras ser devorado por una mandada de leones. Con más de 30 años de experiencia en el Safari World Bangkok, Jian Rangkharasamee murió frente a los turistas, que quedaron horrorizados al presenciar el episodio.

El incidente, ocurrido en la mañana del miércoles 9 de septiembre, se produjo tras el descenso del cuidador de una camioneta en la zona donde se encontraban los animales salvajes, según reconstruyeron los medios locales, Nation Thailand y Bangkok Post.

La reconstrucción de los hechos, basada en testimonios y reportes policiales recogidos por Nation Thailand, detalla que el cuidador, de 58 años, salió de su automóvil y se agachó para recoger un objeto del suelo. Un león se le acercó desde unos 10 metros y lo atacó por la espalda, arrastrándolo al suelo.

Otros seis leones se sumaron, mientras los visitantes, incapaces de intervenir, tocaron las bocinas de sus automóviles y gritaron, intentando ahuyentar a los animales. El coronel Dr. Thawatchai Kanjanarin, excirujano del Hospital Phra Mongkutklao y testigo presencial, relató a Nation Thailand: “Mucha gente vio lo que estaba sucediendo, pero no sabía cómo ayudar”.

Un funcionario del zoológico aseguró
Un funcionario del zoológico aseguró que los leones contaban con licencias (Facebook/@Safari World)

Rangkharasamee, quien se desempeñaba como supervisor y era conocido por su amabilidad y experiencia, había dedicado más de treinta años al cuidado de animales en Safari World Bangkok. Sadudee Punpugdee, director de protección de la vida silvestre del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, confirmó que el cuidador solía alimentar a los leones y fue atacado tras abandonar su coche.

El ataque se prolongó durante unos 15 minutos antes de que el personal logre dispersar a los leones y socorrer a la víctima. Rangkharasamee fue trasladado de urgencia al Hospital Intrarat, donde solo pudieron certificar su muerte, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Khan Na Yao y recogida por People.

Las primeras investigaciones apuntan a que el cuidador habría ingresado al recinto para alimentar a los felinos infringiendo los protocolos de seguridad del parque. Un alto funcionario del zoológico, que prefirió no revelar su identidad, aseguró a medios locales que todos los leones del parque cuentan con licencia.

El suceso ha generado una oleada de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. El representante de la organización conservacionista Wildlife Friends Foundation Tailandia, Edwin Wiek, expresó en un comunicado publicado en Facebook y citado por CBS su pésame.

La tragedia en Safari World
La tragedia en Safari World Bangkok cuestiona la seguridad de la convivencia entre cuidadores y leones en zoológicos tailandeses (Safari World Bangkok)

“Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias al cuidador fallecido. Este incidente debería servir como un duro recordatorio de que estos animales, incluso criados por humanos desde su nacimiento, siguen representando una grave amenaza para la vida humana, que puede desencadenarse sin previo aviso”. Por su parte, la ONG PETA reclamó en un comunicado que los leones sean reubicados en un santuario, subrayando que los animales solo exhibieron comportamientos naturales.

En respuesta al suceso, la administración de Safari World Bangkok anunció a través de una publicación en redes sociales que llevará a cabo una investigación interna urgente y reforzará las medidas de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes similares. Además, el parque comunicó el cierre indefinido de sus instalaciones.

El sitio web de Safari World promocionaba recientemente la posibilidad de que los visitantes se acercaran a animales salvajes como tigres, leones, osos y cebras en entornos que simulan sus hábitats naturales, e incluso había inaugurado una nueva guarida de leones el mes anterior, presentándola como “una experiencia verdaderamente especial para toda la familia con la actividad de alimentar a los leones”, según recogió CBS.

Antecedentes violentos con leones

Este trágico suceso se suma a otros ataques mortales de animales en parques tailandeses y en el extranjero durante 2024. En enero, un elefante mató a una turista española durante una actividad de baño en un santuario en el sur del país asiático. En abril, un cuidador del Zoológico de Mariupol, perdió la vida tras ser atacado por una tigresa de Bengala blanca llamada Lucy, recogió Daily Mail.

El debate sobre la legalidad y el crecimiento de la tenencia de leones en cautiverio en Tailandia se ha intensificado tras el suceso. Actualmente, cerca de 500 ejemplares se encuentran registrados en zoológicos, granjas de cría, cafés de mascotas y domicilios particulares.

Mientras la investigación avanza y el debate sobre la convivencia entre humanos y grandes felinos continúa, organizaciones conservacionistas insisten en que los leones merecen la oportunidad de vivir en un entorno más adecuado, considerando que actuaron según su naturaleza y que no tienen responsabilidad alguna del hecho.

