Anutin Charnvirakul asumió como nuevo primer ministro de Tailandia

Anutin Charnvirakul es el nuevo primer ministro de Tailandia

Anutin Charnvirakul, un veterano político conocido por su exitoso cabildeo para despenalizar el cannabis en Tailandia, se convirtió en primer ministro del país tras recibir el respaldo real el domingo, dos días después de ser elegido por el Parlamento tras una orden judicial que destituyó a su predecesor.

Anutin, de 58 años, sucede a Paetongtarn Shinawatra del Partido Pheu Thai, destituido la semana pasada tras ser declarado culpable de violaciones éticas por una llamada telefónica políticamente comprometedora con el presidente del Senado de la vecina Camboya, Hun Sen, antes de que una disputa fronteriza entre las dos naciones se convirtiera en un conflicto armado mortal de cinco días en julio que generó temores de una guerra en la región.

El nuevo primer ministro de Tailandia había trabajado en el gabinete de Paetongtarn como viceprimer ministro y ministro del Interior, pero renunció a sus cargos y retiró a su partido del gobierno de coalición después de que la noticia de la llamada telefónica filtrada causara revuelo público.

Ceremonia de recepción de la Orden Real que nombra al Sr. Anutin Charnvirakul como Primer Ministro en Bangkok, Tailandia, el 7 de septiembre de 2025. Gobierno Real Tailandés/Folleto vía REUTERS

Carta de nombramiento

Anutin recibió la carta de nombramiento en una ceremonia celebrada en la sede de su partido, Bhumjaithai, en Bangkok, a la que asistieron altos cargos de los partidos que se espera se unan a su gobierno de coalición. Vestían uniformes blancos de funcionarios públicos, utilizados en ceremonias reales y de Estado.

“Me gustaría prestar juramento de que estoy decidido a desempeñar mis funciones al máximo de mis capacidades, con honestidad y virtud”, leyó una declaración tras recibir el respaldo.

En declaraciones a los periodistas después de la ceremonia, Anutin dijo que su gobierno buscará abordar los problemas urgentes del país, incluida la economía, el conflicto fronterizo con Camboya, los desastres naturales y los crímenes.

Ceremonia de recepción de la Orden Real que nombra al Sr. Anutin Charnvirakul como Primer Ministro en Bangkok, Tailandia, el 7 de septiembre de 2025. Gobierno Real Tailandés/Folleto vía REUTERS

También reiteró que se comprometerá a cumplir su promesa de reescribir la constitución y convocar elecciones anticipadas “para devolverle el poder al pueblo para que decida sobre el futuro del país”.

Una victoria condicional

Ganó la votación en el Parlamento el viernes con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular. A cambio de sus votos, Anutin prometió disolver el Parlamento en un plazo de cuatro meses y organizar un referéndum sobre la redacción de una nueva constitución por parte de una asamblea constituyente electa.

El Partido Popular afirmó que seguiría formando parte de la oposición, lo que dejaría al nuevo gobierno potencialmente en minoría. El partido, que se presenta con plataformas progresistas, lleva mucho tiempo buscando reformas a la constitución, impuestas durante un gobierno militar, con el argumento de que buscan hacerla más democrática.

Pheu Thai dijo después de que Anutin ganó la votación que se convertiría en un partido de oposición.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, habla durante una conferencia de prensa en la sede del partido Bhumjaithai después de una ceremonia de respaldo real (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Un formulador de políticas experimentado

Anutin solicitó con éxito la despenalización del cannabis, una política que ahora se regula de forma más estricta para fines médicos. También fue ministro de Salud durante la pandemia de COVID-19 y fue acusado de demora en la obtención de vacunas.

Durante el gobierno dirigido por Pheu Thai, se vio envuelto en escándalos, incluida una sospecha de colusión en las elecciones al Senado del año pasado para dar una ventaja injusta a algunos candidatos y una disputa de tierras que involucra propiedades reclamadas por el estado que han pertenecido a la familia de su mentor Bhumjaithai, Newin Chidchob.

Anutin se convirtió en el tercer primer ministro de Tailandia en dos años tras las elecciones generales de 2023. El Partido Popular, entonces llamado Partido Avanzar, obtuvo la mayoría de los escaños, pero se vio privado del poder cuando senadores designados por los militares, firmes partidarios del establishment conservador monárquico tailandés, votaron en contra del candidato del partido por oponerse a su política de reformas a la monarquía.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, hace un gesto mientras asiste a una conferencia de prensa en la sede del partido Bhumjaithai (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El Senado ya no tiene derecho a participar en la votación para elegir primer ministro.

El Partido Pheu Thai, que entonces quedó en segundo lugar en las elecciones, logró posteriormente que uno de sus candidatos, el ejecutivo inmobiliario Srettha Thavisin, fuera aprobado como primer ministro para liderar un gobierno de coalición. Sin embargo, solo ejerció el cargo un año antes de que el Tribunal Constitucional lo destituyera por faltas éticas.

La sucesora de Srettha, Paetongtarn, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, también duró solo un año en el cargo. Su gobierno ya estaba muy debilitado cuando el Partido Bhumjaithai abandonó su coalición en junio.

(con información de AP)