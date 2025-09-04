Mundo

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

Los inversionistas apuestan por nuevos recortes de tasas de la Fed tras el aumento de solicitudes de desempleo y la desaceleración en contrataciones privadas. Wall Street sube pese a la disputa arancelaria de Trump

Guardar
Corredores de bolsa trabajan en
Corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane

Los mercados bursátiles subieron en su mayoría y los bonos globales se estabilizaron el jueves, mientras los inversionistas esperaban los datos sobre el empleo en Estados Unidos para consolidar sus apuestas por una bajada de las tasas de interés.

Los últimos datos semanales publicados el jueves mostraron más solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo en Estados Unidos de lo que esperaban los analistas, mientras que las cifras de la empresa de nóminas ADP mostraron una desaceleración de la contratación en el sector privado en agosto.

Los inversionistas esperan ahora los datos del gobierno estadounidense que se publicarán el viernes, con la esperanza de que la Reserva Federal vuelva a bajar las tasas de interés.

“Todas las miradas estarán puestas en el informe de empleo no agrícola del viernes, y es probable que las malas noticias se interpreten como buenas, ya que aumentarán la probabilidad de que la Fed recorte los tipos”, señaló Victoria Scholar, directora de inversiones de Interactive Investor.

David Morrison, analista senior de mercados del proveedor de servicios financieros Trade Nation, afirmó que los datos de empleo “probablemente desempeñarán un papel fundamental en la evolución de las acciones, las divisas y las materias primas durante las próximas dos semanas".

Los principales índices de Wall Street subieron, y los operadores hicieron caso omiso de la noticia de que la administración del presidente Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos una resolución acelerada para mantener los aranceles, después de que un tribunal inferior fallara en su contra la semana pasada.

Sube Alemania y cae Francia

The German share price index
The German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt, Germany, September 4, 2025. REUTERS/staff

En Europa, Frankfurt subió a pesar de que los principales institutos económicos alemanes recortaron sus previsiones de crecimiento.

Sin embargo, las acciones de París cayeron, lastradas por una caída del 8 % en las acciones de la empresa farmacéutica Sanofi, tras los decepcionantes resultados de los ensayos de su medicamento para la dermatitis atópica.

Por otra parte, el mercado mundial de bonos se relajó aún más después de que los rendimientos se dispararan a principios de semana por la preocupación sobre el aumento de la deuda pública.

“Hay indicios de que la caída del mercado de bonos podría haber terminado”, afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación del grupo comercial XTB.

Advirtió que aún existen riesgos, en particular la moción de confianza que se celebrará la próxima semana en Francia y que podría derrocar al gobierno minoritario.

Una sólida subasta de bonos del gobierno japonés a 30 años ofreció un respiro adicional después de que los rendimientos alcanzaran máximos históricos.

La bolsa de Tokio cerró al alza.

Sin embargo, Hong Kong y Shanghái cayeron más de un por ciento, ya que el repunte impulsado por la tecnología perdió fuerza.

Los analistas afirmaron que la caída se produjo tras un informe de Bloomberg en el que se indicaba que los reguladores financieros de China podrían aplicar medidas para frenar el ritmo del repunte de las acciones.

Los precios del petróleo ampliaron sus pérdidas el jueves ante la previsión de un exceso de oferta en los próximos meses, ya que se espera que los países de la OPEP+ reduzcan aún más los recortes de producción.

En cuanto a las noticias empresariales, las acciones del fabricante japonés de motores Nidec cayeron un 22 % después de que este iniciara una investigación sobre “contabilidad inadecuada” en su filial china.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

MercadosBolsasmercados financierosWall StreetArancelesDonald TrumpFedReserva FederalpetróleoOPEP+Ultimas noticias américa

Últimas Noticias

Una alianza de 14 países bajo mando de Alemania realiza ejercicios navales en el mar Báltico en medio de las tensiones con Rusia

La coalición internacional simula escenarios de crisis en aguas estratégicas, impulsando la interoperabilidad y el adiestramiento conjunto entre marinas de guerra europeas y aliadas durante el operativo “Costas de Norte”

Una alianza de 14 países

Un estudio revela cuánto reducen realmente las emisiones los autos eléctricos

En un análisis de la Universidad de Michigan, por primera vez los conductores pueden saber qué tanto contaminan según lo que manejan, con el respaldo de datos que confirman la ventaja de los autos eléctricos en todo escenario

Un estudio revela cuánto reducen

Emmanuel Macron dijo que 26 países se comprometieron a desplegar tropas o estar presentes para defender a Ucrania de Putin

El presidente francés insistió en que esa fuerza de reaseguro no pretende enfrascarse en ninguna guerra con Rusia, sino “garantizar la paz y aportar muy claramente una señal”

Emmanuel Macron dijo que 26

Alarma en Alemania por la inminente liberación del principal sospechoso en caso Madeleine McCann

Las autoridades temen que Christian Brueckner, señalado como el principal implicado en la desaparición de la niña británica en 2007, quede libre y abandone el país ante la falta de pruebas suficientes

Alarma en Alemania por la

Nepal bloqueó Facebook, YouTube y X por no registrarse ante el Gobierno

Las principales plataformas de redes sociales tenían siete días para cumplir con la normativa local que exige establecer oficinas de enlace y designar responsables residentes. Solo TikTok y Viber se han registrado formalmente hasta ahora

Nepal bloqueó Facebook, YouTube y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cobrar pensión en el extranjero:

Cobrar pensión en el extranjero: peruanos ya pueden tramitar ONP mediante videollamada

Mató a su padre, lo enterró y pidió perdón en una carta a sus hermanos: 21 años después la capturaron

Cuáles son los beneficios de aplicar la mezcla de clavos de olor, semillas de papaya y miel en el rostro y cuello

Condenan al IDU y consorcios por muerte de 21 niños en accidente escolar

Peruano en Tiktok pide ayuda a Corea, Japón y otros países por el Mundial de Desayunos: aprendió hasta chino para sumar votos

INFOBAE AMÉRICA
Chimamanda Ngozi sobre migrantes: "Me

Chimamanda Ngozi sobre migrantes: "Me parece horrible que la gente que sueña con algo mejor esté siendo criminalizada"

Albares anima a su homólogo de Serbia a acometer las reformas necesarias para la entrada del país en la UE

Morrisey vende sus intereses comerciales en 'The Smiths': "Quisiera vivir desvinculado de quienes desean mi destrucción"

La inflación de Ecuador repuntó hasta el 0,81% anual en agosto

Huelva se "inundará" de cultura iberoamericana hasta final de año con más de 50 actividades del OCIb 2025

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de ‘Merlina’ temporada

Final explicado de ‘Merlina’ temporada 2 - parte 2: Isaac Night y el pasado de los Addams

El día que Giorgio Armani se sinceró sobre su temor a morir: “La muerte da miedo, pero hay que aceptarla”

Andrew Garfield reflexionó sobre el cambio de estilo en sus actuaciones: “Me sentí intimidado por el personaje, lo cual me emocionó”

Jesse Williams, y su confesión más personal sobre la fama: “No es lo que buscaba”

Channing Tatum generó preocupación con su drástica pérdida de peso para “Roofman”